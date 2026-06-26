Pixel Update: Googles Update-Garantie, lauschende Geräte, zweites Leben als Server, Android-Beta & Aktionen

Die letzte heiße Pixel-Woche im Juni geht zu Ende und hat uns wieder einige Neuerungen gebracht: Google hat die Android 17 QPR1 Beta 5 veröffentlicht, wir berichten über alte Pixel als Cloudserver, zeigen euch die Update-Garantie und berichten über den Audio Memory-Lauschangriff. Wie gewohnt blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die zu Ende gehende Pixel-Woche hatte einige interessante Ankündigungen im Gepäck. Wir haben über mögliche lauschende Pixel-Smartphones berichtet, über das zweite Leben der Smartphones als Cloudserver, über die Android 17 Beta und noch einiges mehr. Wer noch Interesse hat, sollte auch die Pixel WM-Aktion nicht vergessen. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Ein zweites Pixel-Leben als Cloudserver

Google hat ein interessantes Projekt ins Leben gerufen, das die Pixel-Smartphones noch nachhaltiger machen soll: Man schenkt ihnen durch eine Art Tech-Recycling ein zweites Leben und will sie als Cloudserver einsetzen. Die Geräte haben mittlerweile so viel Power, dass das wohl problemlos möglich ist.

» Pixel-Smartphones bekommen zweites Leben als Cloudserver

Googles Update-Garantie

Wir zeigen euch, wie lange Googles Update-Garantie noch für eure Pixel-Smartphones gilt und mit welcher Zielversion von Android ihr rechnen könnt. Eine vollständige Liste für alle Smartphones von Pixel 6 bis Pixel 10 und natürlich auch die a-Geräte, die Foldables und das Pixel Tablet.

» Pixel-Smartphones – diese Android-Versionen werdet ihr erhalten









Android 17 QPR1 Beta 5 für Pixel-Smartphones

Google hat recht überraschend die Android 17 QPR1 Beta 5 für die Pixel-Smartphones veröffentlicht. Das ist eine Beta, mit der wir gar nicht mehr gerechnet hätten, die aber jetzt da ist und vielleicht auch nicht die letzte sein wird. Auch diese Beta bringt eine ganze Reihe von Verbesserungen auf die Smartphones bzw. bessert Probleme aus, die aufgetreten sind.

» Google veröffentlicht Android 17 QPR1 Beta 5 für Pixel-Smartphones

Pixel-Smartphones lauschen mit Audio Memory

Das wird noch für Diskussionen sorgen: Google arbeitet an einem neuen Audio Memory für die Pixel-Smartphones. Dabei handelt es sich um eine Funktion, bei der sowohl alle Musiken im Hintergrund aufgelistet werden sollen als auch wichtige Gespräche, die die Nutzer über den Tag geführt haben. Wie das genau funktionieren soll, wissen wir noch nicht, doch es hat Potenzial für einen echten Datenschutz-Albtraum.

» Pixel-Smartphones sollen mit Audio Memory alles aufzeichnen

Android 17 sorgt für Touchscreen-Probleme

Die vor zwei Wochen veröffentlichte stabile Version von Android 17 sorgt bei einigen Pixel-Nutzern offenbar für Probleme mit dem Touchscreen. Diese zeigen sich darin, dass der Touchscreen in einem gewissen Bereich nicht mehr reagiert oder gar auf der gesamte Fläche keinen Swipe ermöglicht. Schaut mal im Artikel herein, denn es ist längst nicht das einzige Problem. Wer das Update noch nicht durchgeführt hat, sollte es vielleicht noch etwas weiter hinauszögern.

» Pixel-Nutzer berichten über Touchscreen-Probleme mit Android 17









Viele starke Pixel-Aktionen im Google Store

Nur noch heute gibt es im Gooogle Store die Pixel WM-Aktion mit hohen Pixel 10-Rabatten und Google TV Streamer gratis – das solltet ihr bei Interesse nicht verpassen und auf jeden Fall mitnehmen. Wer voll abräumt, erhält den Pixel 10-Rabatte, Kopfhörer gratis, den Google TV Streamer gratis, den Pixel Ring Stand gratis sowie bis zu sechs Monate einige Gratis-Abo und 50 Prozent auf Schutzhüllen. Schaut doch noch bei den Aktionsartikeln vorbei:

» Alle Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon

» Pixel 10-Aktionen: Jetzt hohe Rabatte auf Smartphones + Google TV Streamer und Pixel Ring Stand kostenlos

» Pixel Knallerpreise: Hohe Rabatte zum Prime Day auf Pixel 10, Pixel 10a, Pixel Watch 4, Pixel Buds und mehr

Letzte Aktualisierung am 24.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.