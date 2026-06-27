Android 17: Googles neues Betriebssystem ist endlich da – so geht es jetzt mit den Pixel-Updates weiter

Vor wenigen Tagen hat Google endlich die finale Version von Android 17 veröffentlicht und auf die Pixel-Smartphones vieler Nutzer ausgerollt – doch damit ist das Kapitel des neuen Betriebssystems natürlich noch längst nicht zu Ende. Schon in dieser Woche hat man erneut mit einer Beta nachgelegt, deren stabile Version bereits in Aussicht gestellt worden ist. Wir fassen einmal zusammen, wie es in den nächsten Monaten mit Android 17 weitergehen wird.



Google hat Pixel-Nutzer nach einer extrem schnellen Beta-Phase lange warten lassen, denn das finale Android 17 hätte schon Ende April veröffentlicht werden können, kam aber nicht vor Mitte Juni. Zuvor hatte man im Zwei-Wochen-Takt neue Beta-Versionen veröffentlicht, es hätte also gut und gerne auch bis zum finalen Release in diesem Tempo weitergehen können. Man hatte sogar wichtige Termine wie die Google I/O oder die Android Show vorüberziehen lassen, ohne die Neuerungen von Android 17 ins Licht zu stelle.

Vor gut eineinhalb Wochen war es dann endlich so weit – es wurde die finale Version von Android 17 auf die Pixel-Smartphones ausgerollt, die im Zuge eines Pixel Feature Drop und verspätetem Juni-Update auf die Smartphones kam. Der Rollout auf die Pixel-Smartphones wurde noch am selben Abend angestoßen und sollte daher längst bei allen interessierten Nutzern angekommen sein. Damit ist das Kapitel Android 17 aber natürlich noch längst nicht abgeschlossen, denn es stehen schon die nächsten Versionen in den Startlöchern.

Android 17 QPR1 wartet bereits

Erst in dieser Woche hat Google die Android 17 QPR1 Beta 5 veröffentlicht und es ist kaum absehbar, ob das die letzte Vorabversion gewesen ist. Denn auch diese werden im Zwei-Wochen-Takt veröffentlicht, ohne dass Google eine Auskunft über folgende Versionen gibt. Offiziell soll die finale Version von Android 17 QPR1 erst im September erscheinen, sodass wir noch einige Versionen erwarten können. Gut möglich, dass wir sogar erstmals auf eine zweistellige Versionenzahl kommen werden.









Android 17 RC1 ist Android 17

Vor einigen Wochen wurde rund um die Google I/O erstmals eine „Android 17 RC1“ erwähnt und vielen Beobachtern war nicht klar, um was für eine Version es sich dabei handelt – doch mittlerweile wissen wir es. Android 17 RC1 steht für „Android 17 Release Candidate 1“ und beschreibt damit nichts anderes als die finale Version, die vor zehn Tagen ausgerollt wurde. Es ist eine interne Bezeichnung für eine Version, die als finale ausgerollt werden könnte. Gut möglich, dass das finale Android 17 auch ein Android 17 RC2 oder RC3 ist, das spielt aus Endnutzersicht keine Rolle.

So könnte es jetzt weitergehen

Wir erwarten, dass Google sich an die eigenen veröffentlichten Pläne hält und die Android 17 QPR1 erst im September für die Pixel-Smartphones veröffentlicht. Rechnen wir das auf Basis der Android 17 Beta 1 und der Android 17 QPR1 Beta 1, ist ab Anfang Juli mit Android 17 QPR2 Beta 1 zu rechnen – also schon in wenigen Tagen. Es wäre die nächste Feature Drop Beta, die dann bis Anfang Dezember läuft. Irgendwann dazwischen wäre auch ein Android 17.1 denkbar, denn bekanntlich wird Android derzeit massiv umgebaut. Interessant wird es, ob es nach dem Start der QPR2 Beta noch weitere Releases für die QPR1 Beta gibt, so wie es zum Ablauf der QPR1 Beta auch neue Releases von RC1 gab.

Googles neuer Beta-Ansatz ist noch undurchsichtig

Der größte Schritt innerhalb des Kapitels Android 17 ist erst einmal getan und Pixel-Nutzer dürfen sich endlich auf das neue Betriebssystem freuen. Allerdings bleibt die Frage offen, warum Google in diesem Jahr durch die Beta-Versionen hetzt und die Version nach Abschluss der Betaphase lange Zeit fix fertig in der Schublade liegen lässt. Die Überschneidungen sind derzeit recht extrem (Android 17 QPR1 Beta ist abgeschlossen, bevor Android 17 überhaupt veröffentlicht wurde). Bleibt abzuwarten, ob man sich eines Tages dazu äußern wird oder wir die Gründe anderweitig herausfinden werden.

Letzte Aktualisierung am 22.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.