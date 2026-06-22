Android 17: Gemini wird zur schwebenden App – nutzt die neuen Bubbles für den schnellen Zugriff (Video)

Google will die Nutzungszeit des KI-ChatBot Gemini weiter ausbauen und hat jetzt unter Android 17 eine Möglichkeit dazu gefunden: Die Haupt-App wird jetzt standardmäßig nicht mehr beendet, sondern in eine schwebende Bubble verschoben, auf die jederzeit wieder zugegriffen werden kann. Es ähnelt dem Konzept, das viele Messenger verfolgen.



Um das Multitasking unter Android zu stärken, hat Google vor längerer Zeit die App-Bubbles eingeführt, die einen schnellen Wechsel undn Zugriff auf aktiv laufende Apps ermöglichen. Der KI-ChatBot Gemini hat dieses Konzept bisher nur im Live-Format verwendet und jetzt folgt der nächste Schritt. Mit dem Update auf Android 17, das in diesen Tagen für viele Pixel-Smartphones ausgerollt wird, lässt sich auch die Hauptkonversation entsprechend verschieben.

Im oben eingebundenen Video könnt ihr sehen, wie sich Gemini nach dem Beenden in eine schwebende Blase verwandelt. Damit erklärt es sich auch, warum Gemini seit einiger Zeit nicht mehr im Vollbild, sondern in einer schwebenden App genutzt wird. Bei der ersten Nutzung weist Gemini darauf hin, dass Gemini auch weiterhin bereitsteht, es wird die schnelle Öffnung und auch das endgültige Beenden erklärt. Vielen Android-Nutzern dürfte das Konzept bereits bekannt sein.

Damit dürfte man auch das Problem lösen, dass Gemini nach jedem Beenden standardmäßig mit einer neuen Konversation beginnt, bei der der Kontext der vorherigen Kommunikation verloren gegangen ist. Natürlich lassen sich vorherige Konversationen wieder aufrufen, aber das ist umständlich. Durch die Bubble bleibt sowohl Gemini als auch die vorherige Konversation bestehen, sodass weitere Recherchen auf Basis von Gemini in anderen Apps möglich sind.

Die neue Darstellung zeigt sich in diesen Tagen bei vielen Android 17-Nutzern, soll aber wohl noch nicht breit ausgerollt worden sein.

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