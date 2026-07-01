Pixel Kamera: Update für die Kamera-App bringt einige Verbesserungen auf die Pixel-Smartphones

Die exklusiv auf den Pixel-Smartphones angebotene Kamera-App Pixel Kamera erhält in diesen Tagen ein Update, das neben einem Versionssprung auch einige Verbesserungen im Gepäck hat. Es gibt Neues für einige Probleme auf den Pixel 10-Smartphones oder der neunten Generation, man will die Stabilität verbessert haben und auch mögliche Abstürze sollen auf allen Pixel-Geräten behoben worden sein.



Google hat eine neue Version der Pixel Kamera veröffentlicht. Das Update bringt die App auf die Version 10.4 und hat zunächst nur kleinere Verbesserungen im Gepäck. Das ist nicht ganz überraschend, denn kurz vor dem erwarteten Start der Pixel 11-Smartphones will man wieder reinen Tisch machen und dürfte erst im kommenden Monat rund um den Release der Smartphones größere funktionelle Updates ankündigen.

Die Version 10.4 hat die folgenden Verbesserungen im Gepäck:

Fix for a camera stability issue that causes the system to crash in certain conditions: Pixel 9-10a

Fix for an issue that causes the camera app to freeze when changing zoom levels while recording video: Pixel 10-10a

Fix for an issue that causes the camera service to occasionally crash, affecting overall system stability: Pixel 6-10a

Die Verbesserungen enthalten einen Fix für die Gesamtstabilität der Kamera, die wohl tatsächlich für einen vollständigen Systemcrash sorgen konnte – zumindest auf den Pixel 9-Smartphones und dem Pixel 10a. Der nächste Punkt im Update sorgt dafür, dass die Aufnahme nicht mehr einfriert, wenn während eines Videos gezoomt wird – das kam wohl auf den Pixel 10-Smartphones und dem Pixel 10a vor. Das letzte Update sorgt dafür, dass der gesamte Kamera-Service auf den Pixel-Smartphones aller Generationen nicht mehr abstürzt.

Das Update auf die Pixel Kamera 10.4 wird ab sofort ausgerollt und sollte im Laufe der nächsten Tage auf allen Pixel-Smartphones ankommen. Für den nächsten Monat erwarten wir größere Updates, die dann sicherlich auch neue KI-Features für die Kamera-App der Pixel-Smartphones im Gepäck haben werden.

» Android: Google startet flexibles Backup für alle Nutzer – Apps lassen sich einzeln auswählen (Screenshots)

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 29.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.