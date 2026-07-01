Android: Google startet flexibles Backup für alle Nutzer – Apps lassen sich einzeln auswählen (Screenshots)

Im Betriebssystem Android befindet sich schon seit vielen Jahren eine tief integrierte Backup-Lösung, die meist zuverlässig wichtige Daten und Einstellungen in die Google-Cloud überträgt. Der Umfang der gesicherten Daten ist im Laufe der Zeit angewachsen und jetzt wird ein großes Update ausgerollt, auf das einige Nutzer gewartet haben könnten: Die zu sichernden App-Daten lassen sich einzeln auswählen.



Google hat das Android-Backup in den letzten Monaten mehrfach überarbeitet, wobei man immer wieder wichtige Bereiche zusammengefasst oder später wieder voneinander getrennt hat. Die primäre Intention dürfte es gewesen sein, das Medien-Backup von der eigentlichen Gerätesicherung zu trennen, was man nach mehreren Anläufen auch geschafft hatte. Jetzt will man die Flexibilität des App-Backups erhöhen und gibt den Nutzern die Möglichkeit, diese einzeln auszuwählen.

In den Backup-Einstellungen gibt es jetzt eine neue Kategorie für die App-Sicherung, in der alle wichtigen und unterstützten installierten Apps des Smartphones aufgelistet sind. Diese zeigen sich mit ihrem App-Icon, der Bezeichnung und der zusätzlichen Information, wie viel Speicherplatz die gesicherten App-Daten in der Cloud belegen. Das ist eine interessante Statistik, die in den meisten Fällen aufgrund der wenigen belegten Byte aber praktisch keine Rolle spielt.

Neben jeder App befindet sich ein Schalter, mit dem der Status der installierten Anwendung für das Backup festgelegt werden kann. Aktiv bedeutet, dass die App-Daten in der Cloud gesichert werden. Inaktiv bedeutet, dass die App-Daten nicht mehr in der Cloud gesichert werden. Gleichzeitig bedeutet dies, dass alle bisher gesicherten Daten der jeweils ausgewählten App aus der Cloud gelöscht werden. Es lässt sich also nicht ein älterer Stand halten. Bisher war nur eine vollständige Aktivierung oder Deaktivierung aller Apps möglich.

Wie ihr auf dem Screenshot sehen könnt, ist das Backup in puncto Speicherplatzverbrauch in der Cloud nicht erwähnenswert. 147 Byte, 261 Byte, 12 Kilobyte. Das ist den Blick in die Einstellungen nicht wert. Viel mehr könnte es um Datenschutz oder auch einen möglichen sauberen Daten-Neustart für einzelne Anwendungen gehen.

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Letzte Aktualisierung am 29.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.