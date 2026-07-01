Pixel-Smartphones: Kein Tap & Swipe – Nutzer berichten von Touchscreen-Problemen nach Android 17-Update

Veröffentlicht am von Jens
android 

Google hat vor erst vor sehr wenigen Wochen mit dem Rollout von Android 17 auf die Pixel-Smartphones begonnen, das lange auf sich warten ließ – und leider auch Probleme mit sich bringt. Jetzt gibt es gleich mehrere Berichte über Touchscreen-Stolpersteine, die den Nutzern die alltägliche Nutzung erschweren. Je nach Situation werden Touch- oder auch Swipe-Eingaben wohl vollständig ignoriert.


android 17 pixel

Nach einer in Relation zur Beta-Phase langen Wartezeit auf die finale Version hat Google vor wenigen Tagen Android 17 veröffentlicht. Man sollte meinen, dass die wichtigsten Probleme ausgemerzt wurden, doch das scheint in einigen Fällen nicht so zu sein. Erst vor wenigen Tagen haben wir über die Widget-Probleme mit Android 17 berichtet und jetzt geht es mit Touchscreen-Problemen in die nächste Runde.

Vollbild-Videos ohne Touch
Immer mehr Nutzer berichten, dass sie bei der Videowiedergabe im Landscape-Modus nicht mehr den oberen Bereich des Displays tippen können. Jeder Tap an dieser Stelle wird vom Smartphone vollständig ignoriert, sodass sich im YouTube-Player beispielsweise keine Einstellungen öffnen lassen. Ein Swipe an dieser Stelle wird hingegen registriert und ist auch möglich. Bisher scheint es für dieses Problem keine Lösung zu geben.

Kein Swipe möglich
Ein weiteres Problem tritt bei vielen Nutzern auf, die die Swipe-Geste am Pixel-Smartphone nach dem Update auf Android 17 überhaupt nicht nutzen können. Laut den Berichten wird das Swipen vollständig ignoriert und ist schlicht nicht möglich. Kein Scrollen, kein Wischen durch Apps und selbst der Homescreen-Wechsel oder der Aufruf der Statusleiste oder des Launchers kann zum Problem werden. Wer standardmäßig die Gesten-Navigation in Android verwendet, hat also ein Problem. Es soll wohl sporadisch auftreten und immer wieder kurz verschwinden.


Beide Probleme werden aktuell von zahlreichen Nutzern bestätigt, scheinen aber dennoch nicht enorm weit verbreitet zu sein. Wer das Update auf Android 17 noch nicht durchgeführt hat, sollte sich vielleicht also einfach etwas Zeit lassen, bis in der nächsten Woche die erste Bugfix-Runde ansteht.

» Android: Google startet flexibles Backup für alle Nutzer – Apps lassen sich einzeln auswählen (Screenshots)

[9to5Google]

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