Google Play Store Aktion: Diese 71 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Veröffentlicht am von Jens
play 

Zum Start in die neue Aktionen-Woche gibt es im Google Play Store sehr viele temporär kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper – schaut mal herein. Heute berichten wir über die YouTube Premium-Einschränkungen für Familien, zeigen die ersten Details zum Pixel 10a und berichten über die abnehmenden Smartphone-Kameras. Informiert euch auch über Gemini auf den Pixel 10-Smartphones.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 02.09.2025

YouTube Premium: Google durchleuchtet Familiengruppen – alle Nutzer müssen denselben Wohnsitz haben

Apps
IPTV Smart Player Pro
IPTV Smart Player Pro
Download QR-Code
IPTV Smart Player Pro
Entwickler: Dmitri Iasibas
Preis: Kostenlos
Reminder Pro - Erinnerung
Reminder Pro - Erinnerung
Download QR-Code
Reminder Pro - Erinnerung
Entwickler: made easy
Preis: Kostenlos
3D Anatomy
3D Anatomy
Download QR-Code
3D Anatomy
Entwickler: Education Mobile
Preis: Kostenlos
Schallmesser - Dezibelmesser
Schallmesser - Dezibelmesser
Download QR-Code
Schallmesser - Dezibelmesser
Entwickler: Tools Dev
Preis: Kostenlos
Bubbles Charging animation
Bubbles Charging animation
Download QR-Code
Bubbles Charging animation
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Dark screen filter
Dark screen filter
Download QR-Code
Dark screen filter
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Resume Builder - CV Maker
Resume Builder - CV Maker
Download QR-Code
Resume Builder - CV Maker
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Farbkreis
Farbkreis
Download QR-Code
Farbkreis
Entwickler: Roman Sevastianov
Preis: Kostenlos
Garage Ringtones Pro
Garage Ringtones Pro
Download QR-Code
Garage Ringtones Pro
Entwickler: Appflow Software
Preis: Kostenlos
Compress Video - Resize Video
Compress Video - Resize Video
Download QR-Code
Compress Video - Resize Video
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Stitch Photos: Long Screenshot
Stitch Photos: Long Screenshot
Download QR-Code
Stitch Photos: Long Screenshot
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Rotation Control
Rotation Control
Download QR-Code
Rotation Control
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Ringtone Scheduler
Ringtone Scheduler
Download QR-Code
Ringtone Scheduler
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Notch Effects Notch Animations
Notch Effects Notch Animations
Download QR-Code
Notch Effects Notch Animations
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Gallery Slideshow
Gallery Slideshow
Download QR-Code
Gallery Slideshow
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Xproguard Anti-Theft
Xproguard Anti-Theft
Download QR-Code
Xproguard Anti-Theft
Entwickler: Total Xproguard Private Limited
Preis: Kostenlos
Stabilize Video: Stable Video
Stabilize Video: Stable Video
Download QR-Code
Stabilize Video: Stable Video
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
InsideVPN: Premium VPN Proxy
InsideVPN: Premium VPN Proxy
Download QR-Code
InsideVPN: Premium VPN Proxy
Entwickler: Xylo Solution LLC
Preis: Kostenlos
Watch Faces
Terminal Watch face
Terminal Watch face
Download QR-Code
Terminal Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
n-Digital: Watch face
n-Digital: Watch face
Download QR-Code
n-Digital: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Nord SE: Watch face
Nord SE: Watch face
Download QR-Code
Nord SE: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Classic Watch Face CWF007
Classic Watch Face CWF007
Download QR-Code
Classic Watch Face CWF007
Entwickler: Calkanos Watch Faces Studio
Preis: Kostenlos
CWF 008 Luxury Watch Face
CWF 008 Luxury Watch Face
Download QR-Code
CWF 008 Luxury Watch Face
Entwickler: Calkanos Watch Faces Studio
Preis: Kostenlos
CWF016 Raptor X Watch Face
CWF016 Raptor X Watch Face
Download QR-Code
CWF016 Raptor X Watch Face
Entwickler: Calkanos Watch Faces Studio
Preis: Kostenlos
Coral Reef - Zifferblatt
Coral Reef - Zifferblatt
Download QR-Code
Coral Reef - Zifferblatt
Entwickler: Time Design
Preis: Kostenlos
Animated Stars Watch Face
Animated Stars Watch Face
Download QR-Code
Animated Stars Watch Face
Entwickler: Cave Club
Preis: Kostenlos

Android: Google macht das Betriebssystem zur Festung – AOSP in Gefahr und App-Zertifizierung (Meinung)

Smartphones: Die Anzahl der Kameras sinkt – neue Modelle haben immer weniger Kameralinsen verbaut




pixel 10 pro aktion

Spiele
Traffic Jam Cars Puzzle Legend
Traffic Jam Cars Puzzle Legend
Download QR-Code
Traffic Jam Cars Puzzle Legend
Entwickler: MobGame Pte. Ltd.
Preis: Kostenlos
Theme Park Simulator
Theme Park Simulator
Download QR-Code
Theme Park Simulator
Entwickler: BestRideSimulators
Preis: Kostenlos
Avalar: Shadow War Premium
Avalar: Shadow War Premium
Download QR-Code
Avalar: Shadow War Premium
Entwickler: Enigma Publishing Limited
Preis: Kostenlos
Space Survival: Weltraum Pro
Space Survival: Weltraum Pro
Download QR-Code
Space Survival: Weltraum Pro
Entwickler: Gem Jam
Preis: Kostenlos
Grow Dungeon Hero VIP
Grow Dungeon Hero VIP
Download QR-Code
Grow Dungeon Hero VIP
Entwickler: pixelstar
Preis: Kostenlos
Empire Warriors - Offline Game
Empire Warriors - Offline Game
Download QR-Code
Empire Warriors - Offline Game
Entwickler: Putaleng
Preis: Kostenlos
Shadow Knight Ninja Fight Game
Shadow Knight Ninja Fight Game
Download QR-Code
Shadow Knight Ninja Fight Game
Entwickler: Fansipan Limited
Preis: Kostenlos
Survival Island: Evolve Pro
Survival Island: Evolve Pro
Download QR-Code
Survival Island: Evolve Pro
Entwickler: Not Found Games
Preis: Kostenlos
Summoners Era: Idle Strategy
Summoners Era: Idle Strategy
Download QR-Code
Summoners Era: Idle Strategy
Entwickler: Fansipan Limited
Preis: Kostenlos
Sudoku Master Premium: Offline
Sudoku Master Premium: Offline
Download QR-Code
Sudoku Master Premium: Offline
Entwickler: otto games
Preis: Kostenlos
Puzzle Words PRO
Puzzle Words PRO
Download QR-Code
Puzzle Words PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
Word Crash PRO
Word Crash PRO
Download QR-Code
Word Crash PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
Spelling Gaps PRO
Spelling Gaps PRO
Download QR-Code
Spelling Gaps PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
Master of Words PRO
Master of Words PRO
Download QR-Code
Master of Words PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
Jewels Planet - Match 3 Games
Jewels Planet - Match 3 Games
Download QR-Code
Jewels Planet - Match 3 Games
Entwickler: otto games
Preis: Kostenlos
Kids' Puzzle: Toddlers Game 3+
Kids' Puzzle: Toddlers Game 3+
Download QR-Code
Kids' Puzzle: Toddlers Game 3+
Entwickler: GiftBox Games
Preis: Kostenlos
Crossword Quest Premium
Crossword Quest Premium
Download QR-Code
Crossword Quest Premium
Entwickler: A.V.A - puzzles games
Preis: Kostenlos
Word Search Game: Offline
Word Search Game: Offline
Download QR-Code
Word Search Game: Offline
Entwickler: otto games
Preis: Kostenlos
Word Game Wonders: Crossword
Word Game Wonders: Crossword
Download QR-Code
Word Game Wonders: Crossword
Entwickler: A.V.A - puzzles games
Preis: Kostenlos
Word Connect: Crossword
Word Connect: Crossword
Download QR-Code
Word Connect: Crossword
Entwickler: A.V.A - Smart Games
Preis: Kostenlos
Mini Crossword - Word Fun!
Mini Crossword - Word Fun!
Download QR-Code
Mini Crossword - Word Fun!
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos

» Kostenlose Amazon Visa Kreditkarte mit Startguthaben und 2 Prozent Cashback sichern «

amazon visa karte




Icon Packs
Cirgus - Icon Pack
Cirgus - Icon Pack
Download QR-Code
Cirgus - Icon Pack
Entwickler: Olivera Onias Design
Preis: Kostenlos
Blex UI - Icon Pack
Blex UI - Icon Pack
Download QR-Code
Blex UI - Icon Pack
Entwickler: Olivera Onias Design
Preis: Kostenlos
Win Metal - Icon Pack
Win Metal - Icon Pack
Download QR-Code
Win Metal - Icon Pack
Entwickler: Olivera Onias Design
Preis: Kostenlos
Color Lines - Icon Pack
Color Lines - Icon Pack
Download QR-Code
Color Lines - Icon Pack
Entwickler: Olivera Onias Design
Preis: Kostenlos
Black & White HD - Icon Pack
Black & White HD - Icon Pack
Download QR-Code
Black & White HD - Icon Pack
Entwickler: Olivera Onias Design
Preis: Kostenlos
Meteoroid - Icon Pack
Meteoroid - Icon Pack
Download QR-Code
Meteoroid - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Pixel Net - Neon Icon Pack
Pixel Net - Neon Icon Pack
Download QR-Code
Pixel Net - Neon Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Color Crayon - Icon Pack
Color Crayon - Icon Pack
Download QR-Code
Color Crayon - Icon Pack
Entwickler: Olivera Onias Design
Preis: Kostenlos
Android 12 Colors - Icon Pack
Android 12 Colors - Icon Pack
Download QR-Code
Android 12 Colors - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Cherry - Red icon pack
Cherry - Red icon pack
Download QR-Code
Cherry - Red icon pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Karaz Red - Icon Pack
Karaz Red - Icon Pack
Download QR-Code
Karaz Red - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Forest - Green Icon Pack
Forest - Green Icon Pack
Download QR-Code
Forest - Green Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Greendiant - Icon Pack
Greendiant - Icon Pack
Download QR-Code
Greendiant - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Himawari Yellow - Icon Pack
Himawari Yellow - Icon Pack
Download QR-Code
Himawari Yellow - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Live Wallpaper
Haie 3D - Live Wallpaper
Haie 3D - Live Wallpaper
Download QR-Code
Haie 3D - Live Wallpaper
Entwickler: 3Planesoft
Preis: Kostenlos
Unreal Space HD
Unreal Space HD
Download QR-Code
Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
Download QR-Code
Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
Download QR-Code
Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
Download QR-Code
Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
Download QR-Code
Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Download QR-Code
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
Download QR-Code
BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
Download QR-Code
WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Download QR-Code
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Amazon Visa: Neue Kreditkarte mit Cashback-Vorteilen ist da – jetzt Startguthaben und gebührenfreiheit sichern




Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

» GWB: Die Aktionen der letzten Tage im Play Store

Wenn du keine Play Store-Aktionen im GWB-Stream sehen möchtest, kannst du sie jetzt einfach dauerhaft ausblenden
Ich möchte keine Play Store Aktion-Artikel mehr sehen | Play Store Aktion-Artikel wieder anzeigen

» RSS-Feed ohne die Play Store Aktion-Artikel


Teile diesen Artikel:

Facebook twitter Pocket Pocket