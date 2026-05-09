Google Maps: Wie voll sind die Straßen? So könnt ihr jetzt detaillierte Verkehrsdaten ohne Navigation abrufen

Sowohl die Routenplanung als auch die Navigation von Google Maps sind auf umfangreiche Verkehrsdaten angewiesen, um die optimale Wegführung für den Nutzer zu finden. Nur wenige Nutzer dürften wissen, dass sich diese Daten nicht nur indirekt nutzen, sondern auch recht detailliert einzeln abrufen lassen. Wir zeigen euch, wie ihr detaillierte Verkehrsstatistiken in der Desktop-Oberfläche abrufen könnt.



Die in Google Maps tief integrierte Routenplanung und Navigation gelten als recht zuverlässig, denn sie können auf sehr umfangreiches Datenmaterial zugreifen. Dieses besteht nicht nur aus exakten Straßenverläufen und den Verkehrsgegebenheiten, sondern auch aus aktuellen und statistischen Daten zum Verkehrsfluss. Google Maps kauft diese Daten zum Teil ein, erfasst sie zum überwiegenden Teil aber von der Nutzerschaft selbst. Dazu kommen anonymisierte Standortdaten der gesamten Community zum Einsatz.

Ihr könnt euch die Daten zur aktuellen Verkehrslage jederzeit in Google Maps als Layer einblenden lassen. Dazu wählt ihr einfach nur die Ebene „Verkehr“ an der Stelle aus, wo ihr auch zwischen Kartenansicht und Satellitenbildern wechseln könnt. Daraufhin werden alle Hauptstraßen in Grün, Gelb, Rot oder einem Zwischenton gefärbt, um die aktuelle Auslastung zu zeigen. Es handelt sich um Livedaten auf Basis der Smartphone-Bewegungsdaten der gesamten Community.

Aber natürlich ist es nicht nur interessant, wie die aktuelle Verkehrslage aussieht, sondern auch wie sie in einigen Stunden oder gar Tagen aussehen wird. Das lässt sich in der Browserversion der Kartenplattform recht einfach abrufen.









So könnt ihr Verkehrsstatistiken im Browser nutzen

Öffnet Google Maps im Desktopbrowser Fahrt mit dem Cursor auf „Ebenen“ und wählt dann „Verkehr“ als Ebene aus Am unteren Bildschirmrand erscheint eine zusätzliche Leiste mit einer Legende für die Farbgebung In dieser Leiste wählt ihr statt „Aktuelle Verkehrslage“ den Punkt „Normale Verkehrslage“ Jetzt lassen sich Wochentag und Uhrzeit einstellen, um statistische Daten auf der Karte zu sehen

Über die Leiste am unteren Rand könnt ihr einen beliebigen Wochentag und eine beliebige Uhrzeit einstellen, um die statistische Auslastung jeder Straße auf der Karte zu sehen. Über den Schieberegler könnt ihr sehr gut beobachten, wie sich die Verkehrsströme im Laufe des Tages verschieben. Wer nicht an eine exakte Abfahrtszeit gebunden ist, kann damit den besten Zeitpunkt für die Fahrt finden oder auch sehen, an welchen Straßen die Überlastung vielleicht nicht ganz so hoch ist.

Es handelt sich um statistische Daten und keine Prognosen – ein wichtiger Unterschied. Gerade anstehende Veranstaltungen, Reiseverkehr, Baustellen oder andere Dingen lassen sich damit nicht prognostizieren und müssen selbst bedacht werden. Auch das könnte sicherlich ein Bereich sein, in dem Gemini eines Tages exaktere Prognosen ermöglichen wird.

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