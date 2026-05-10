Zeit sparen auf YouTube: So könnt ihr Videos jetzt auf Knopfdruck in doppelter Geschwindigkeit abspielen

Wer einmal in den Untiefen der Videoplattform YouTube versinkt, kommt dort so schnell nicht mehr heraus und muss bemerken, dass es mehr Videos als Freizeit gibt. Heute zeigen wir euch einen kleinen Trick, mit dem ihr sowohl am Smartphone als auch am Desktop Zeit einsparen und wenig relevante Stellen in den Videos einfach überfliegen könnt. Das funktioniert jederzeit und ohne Einrichtung.



Man kennt das: Die Watchlist auf YouTube füllt sich immer mehr, jedes abgespielte Video bringt eine Handvoll neue Empfehlungen mit und irgendwann fehlt einfach die Zeit, all die interessanten Inhalte zu sehen. Jetzt kann man entweder filtern, nur an einzelne Stellen des Videos springen oder einfach den Speed-Trick nutzen: Wir haben euch vor wenigen Tagen gezeigt, wie ihr YouTube-Videos schneller abspielen könnt, wobei die 1.25x Geschwindigkeit gar als Standard genutzt werden könnte.

Um ein Video schneller abzuspielen, müsst ihr in das Menü des Videos wechseln oder verwendet eine der beiden verfügbaren Tastenkombinationen, wir haben euch das im verlinkten Artikel bereits ausführlich erklärt. Das funktioniert sehr gut, aber es geht noch sehr viel leichter, ganz ohne Untermenüs und mit blitzschneller Aktivierung und Deaktivierung – und das sogar in doppelter Geschwindigkeit.

Wenn ein Video langatmige Stellen besitzt, Füllmaterial verwendet oder eigene Werbeinhalte integriert hat, kann man das entweder mit dem Fortschrittsbalken überspringen – und dann doch daneben liegen – oder eben einfach den Speeder herausholen. Durch einen einfachen Klick oder Tap in das Video lässt sich dieses nämlich in doppelter Geschwindigkeit abspielen. Dadurch rast der nicht ganz so relevante Inhalt vorbei und ermöglicht den schnellen Einstieg in den aus persönlicher Sicht relevanten Teil des Videos.









So könnt ihr ein Video in doppelter Geschwindigkeit abspielen

Nutzt ihr YouTube im Desktopbrowser, dann klickt einfach mit der Maustaste auf eine beliebige Stelle im Video und haltet die Taste gedrückt. So lange ihr die Taste drückt, läuft das Video in doppelter Geschwindigkeit. Sobald ihr die Maustaste loslasst, wechselt das Video wieder in die normale Geschwindigkeit. Am Smartphone funktioniert das nach demselben Prinzip, nur dass ihr dort den Finger auf dem Display halten müsst.

Seid ihr dabei um nur wenige Sekunden über das Ziel hinausgeschossen, müsst ihr nicht unbedingt die Fortschrittsleiste bemühen – die bei langen Videos kaum eine Treffsicherheit ermöglicht. Stattdessen könnt ihr am Smartphone doppelt auf die linke Displayhälfte tippen und es wird automatisch um 10 Sekunden zurückgesprungen. Am Desktop funktioniert das leider nicht. Im obigen Video könnt ihr im ersten Tipp das schnelle Abspielen in doppelter Geschwindigkeit sehen.

» Zeit sparen auf YouTube: So könnt ihr Videos jetzt sehr einfach in höherer Geschwindigkeit abspielen

» So groß ist YouTube wirklich: Gigantische Kennzahlen zu Uploads, Speicherplatz, Videolänge und Server (Video)

Letzte Aktualisierung am 7.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.