Gemini im Auto: Neue Google-KI zapft Fahrzeugkameras an – wertet Kamerabilder auf Anfrage aus (Video)

Google baut die Reichweite von Gemini auf allen Plattformen aus und hat dabei längst den Sprung in die Fahrzeuge der Nutzer mit Android Auto und Android Automotive gemacht. Jetzt hat der Android-Chef höchstpersönlich eine neue Funktion gezeigt, die sicherlich noch für Diskussionen sorgt: Gemini kann auf die Fahrzeugkameras zugreifen und die Bilder auswerten.



Schon seit vielen Jahren träumt man in Googles Auto-Abteilung davon, Zugriff auf noch mehr Datenquellen und Geräte zu erhalten, um den Umfang der Plattformen wie Android Auto und Android Automotive ausbauen zu können. Bisher kam man nur langsam voran, doch jetzt zeigt sich zumindest in einer Demo, dass schon bald auch die rund um die Fahrzeuge verbauten Kameras angezapft werden könnten. In einem nicht näher genannten Automodell hat Android-Chef Sameer Samat das jetzt demonstriert.

Im unten eingebundenen Video könnt ihr ab Minute 36 sehen, wie die Gemini-KI auf das Kamerabild des Fahrzeugs zugreifen kann, wobei vermutlich nicht nur die Frontkamera, sondern auch alle weiteren verbauten Kameras zum Einsatz kommen können. Darauf lässt zumindest die erste Frage nach der Umgebung schließen, die sowohl Gebäude vor als auch auch neben dem Fahrzeug beschreibt. Schaut euch die letzten vier Minuten des Videos einfach einmal an.

Gemini kann auf das Kamerabild zugreifen und dieses entsprechend auswerten, so wie man das auch von Gemini Live mit der Smartphone-Kamera kennt. Es macht keinen Unterschied, ob es die Fahrzeug- oder die Smartphone-Kamera ist. Der Nutzer selbst sieht das Kamerabild zumindest im gezeigten Beispiel nicht. Samat betont, dass der Kamerazugriff nur temporär erfolgt, wenn der Nutzer dies explizit in seiner Anfrage erwähnt. Gemini kann dann für einige Sekunden auf den Kamerastream zugreifen und diesen auswerten.

Die Bilddaten werden auf den Google-Servern ausgewertet und dort anschließend wieder gelöscht. Lokal werden die Bilder noch für eine gewisse Zeit vorgehalten, damit sich die KI beim laufenden Gespräch erneut darauf beziehen kann. Dennoch dürfte das sicherlich für Diskussionen sorgen, denn immerhin werden auch viele andere Dinge aufgezeichnet, wie Menschen oder Kennzeichen. Ob und wann man das ausrollt, wurde nicht gesagt.

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