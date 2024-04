Google Fotos Aktion: Kostenloser Versand für Abzüge, Leinwände und Fotobücher – so könnt ihr es erstellen

Nutzer der Fotoplattform Google Fotos haben schon seit langer Zeit die Möglichkeit, aus den in der Cloud gespeicherten Bildern ein Fotobuch zu erstellen, Abzüge zu bestellen oder Leinwände zu basteln. Ein Assistent kann bei der Auswahl helfen und jetzt gibt es wieder eine beliebte Aktion: Nur für wenige Tage erhaltet ihr kostenlosen Versand auf Fotobücher, Leinwände und Abzüge.



Fotobücher erfreuen sich seit Jahren großer Beliebtheit und sind eine nette Erinnerung an besondere Ereignisse, als Rückblick für ein ganzes Jahr, den vergangenen Frühling oder mehr geeignet und immer wieder ein schönes Geschenk. Google Fotos macht die Erstellung eines solchen Fotobuchs sehr leicht und bietet den Vorteil, dass keine Fotos hochgeladen werden müssen, denn es sind ja ohnehin schon alle Bilder auf der Plattform gespeichert. Man kann also sofort loslegen.

Kostenloser Versand

Der Muttertag steht vor der Tür und anlässlich dessen informiert Google Fotos derzeit darüber, dass man nun wieder die Aktion rund um den kostenlosen Versand für Fotobücher, Abzüge und Leinwände gestartet hat. Bis 24. April erhaltet ihr kostenlosen Versand auf die Fotobücher, auf Leinwände und auch auf Abzüge.

Die Bedingungen

Dieses Angebot gilt bis zum 24. April 2024 um 23:59 GMT+1. Bitte Zeitzone beachten. Das Angebot umfasst den kostenlosen Economy-Versand für Bestellungen bei Google Photos ab 12 € (inkl. MwSt.). Es gilt für Fotobücher, Fotoabzüge und ausgewählte Leinwanddrucke, die in den folgenden Ländern der Europäischen Union (EU) aufgegeben werden: Deutschland, Österreich, Belgien, Estland, Finnland, Griechenland, Italien, Kroatien, Lettland, Malta, Niederlande, Slowakei und Zypern. Dieses Angebot gilt für Leinwanddrucke folgender Größen: 20 × 20 cm, 20 × 30 cm, 30 × 40 cm, 30 × 45 cm und 50 × 75 cm. Von diesem Angebot ausgeschlossen sind Leinwanddrucke der Größe 50 × 75 cm mit Versand ins Vereinigte Königreich, nach Zypern oder Malta. Für Leinwanddrucke aller anderen Größen gilt das Angebot für den kostenlosen Economy-Versand nur, wenn der Economy-Versand für die gewünschte Größe und das angegebene Zielland verfügbar ist. Angebotsgültigkeit bitte an der Kasse prüfen. Bestellungen können in der EU und im Vereinigten Königreich ausgeliefert werden. Das Angebot gilt nicht für schnellere Versandoptionen und ist nicht mit anderen Sonderaktionen kombinierbar.