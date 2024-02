Google Assistant: Samsung verkündet Aus auf allen Smart TVs – schon ab März nicht mehr verfügbar

Es sieht nicht gut aus für den Google Assistant. Denn dieser dürfte nicht nur auf Smartphones in Kürze von Bard/Gemini ersetzt werden, sondern verschwindet auch an anderen Stellen: Jetzt hat mit Samsung einer der wichtigsten Smart TV-Produzenten angekündigt, dass der Google Assistant schon in wenigen Wochen nicht mehr auf den Smart TVs zur Verfügung stehen wird. Diese Meldung hat mehr Gewicht, als es zunächst den Anschein hat.



Schon sehr bald soll der Google Assistant durch Bard/Gemini ersetzt werden und somit sowohl funktionell als auch als Markenname von Android-Smartphones verschwinden. Das ist längst bekannt und wurde mit einigen Abstrichen auch schon offiziell angekündigt. Aber das ist nicht die einzige Schwächung, denn erst vor wenigen Tagen wurde Google Assistant aus dem Pixel Launcher entfernt und durch die „langweilige“ Sprachsuche ersetzt. Kann man es noch deutlicher machen, dass der Assistant keine Relevanz mehr hat? Ja.

Jetzt hat Samsung angekündigt, dass der Google Assistant ab dem 1. März nicht mehr auf Smart TVs zur Verfügung stehen wird, die zwischen 2020 und 2022 auf den Markt gekommen sind. Schon seit 2023 ist der Assistant auf neuen Samsung Smart TVs nicht mehr vorhanden und in Kürze wird er auch von bestehenden smarten Fernsehern abgezogen. Bedenkt man Samsungs aktuelle Rolle im Verbund mit Google – von KI über eine enge Hardware-Partnerschaft bis hin zu Plattform-Fusionen, dann kann man wohl davon ausgehen, dass die Südkoreaner schon mehr wissen. Wir dürfen gespannt sein, was das für den Assistant in Google TV bedeutet.

Erst vor wenigen Tagen hatte Google außerdem die Einstellung von 12 wichtigen Funktionen bekannt gegeben, die die Reichweite und Nützlichkeit ohnehin schon einschränken. Ich denke, dass ich mit meinen Analyse-Artikeln mit der Prognose des vollständigen Assistant-Aus nicht ganz falsch lag…

