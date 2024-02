Pixel Updates: Leaks zu Pixel 9 (Pro), Pixel 8a und Pixel Watch 3, überraschendes Updates, Probleme und mehr

Die erste Pixel-Woche im Februar 2024 geht zu Ende und war auch diesmal wieder sehr interessant, denn es gab eine Reihe von überraschenden Updates, neue Leaks, wir haben alle kommenden Produkte zusammengefasst und vieles mehr. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten waren wie immer sehr interessant: Denn wir konnten über viele Leaks rund um die kommenden Produkte Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro und Pixel Watch 3 berichten, es gab Updates, Lösungsvorschläge für aktuelle Probleme und einiges mehr. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Sieben Jahre Android-Updates

Sowohl Google als auch Samsung versorgen ihre neuen Flaggschiffe für ganze sieben Jahre mit Android-Updates. Viel wichtiger als die Dauer wären aber die Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit der Updates. Hoffen wir, dass sich andere Hersteller also in allen Punkten ein Beispiel nehmen.

» Zuverlässige Android-Updates werden benötigt

Alle Infos zu den Pixel 9-Smartphones

Die Pixel 9-Smartphones sind noch viele Monate entfernt, aber schon jetzt haben wir viele Informationen zum Pixel 9 und Pixel 9 Pro. Wir haben sie in einer ersten Übersicht alle im folgenden Artikel zusammengefasst.

» Alles was zu den Pixel 9-Smartphones bekannt ist









Pixel Watch 3 erhält endlich ein größeres Display

Mit der dritten Pixel Watch-Generation geht Google den größten Kritikpunkt an, den es bisher an den Smartwatches gegeben hat: Es wird eine Variante mit größerem Display geben, wobei allerdings die Umsetzung im Zusammenspiel mit dem Armband noch fraglich ist.

» Pixel Watch 3 bekommt ein größeres Display

Kommt das Pixel Ultra?

Pixel 9 und Pixel 9 Pro und Pixel 9 Ultra? Es gibt gleich mehrere Hinweise darauf, dass Google in diesem Jahr noch ein drittes Pixel-Flaggschiff auf den Markt bringen wird. Angelehnt an alle damaligen Gerüchte sowie der Namensgebung anderer Hersteller, könnte es sicherlich als Pixel 9 Ultra auf den Markt kommen. Sofern es denn wirklich existiert.

» Google bringt wohl gleich drei Pixel 9-Smartphones

Erste Einschätzung zu den Pixel 9-Smartphones

Nachdem wir die ersten Pixel 9-Informationen haben, wird es Zeit für eine erste Bewertung. Wie sind die Aussichten für die mittlerweile neunte Pixel-Generation?

» Ist Google mit den Pixel 9-Smartphones in der richtigen Spur?

Pixel steht über Nest und Fitbit

Es sieht nicht gut aus für Nest und Fitbit. Denn Google hat die Marken nicht nur (derzeit) weitgehend fallen gelassen, sondern drängt mit den Pixel-Produkten in die angestammten Bereiche vor. Gut möglich, dass schlussendlich nur Pixel übrig bleiben wird.

» Was wird aus Nest und Fitbit?

Pixel Launcher ersetzt Google Assistant

Der im Pixel Launcher in der Suchleiste verlinkte Google Assistant ist von dieser Stelle verschwunden. Stattdessen gibt es jetzt eine Verknüpfung zur Google-Sprachsuche.

» Google Assistant wird aus dem Pixel Launcher entfernt









Pixel 8 Pro aktiviert den Thermometersensor

Der Thermometer-Sensor ist eines der Highlights des Pixel 8 Pro und kann jetzt endlich auch als Fieberthermometer im Bereich zwischen 36 und 40 Grad genutzt werden. Derzeit zwar nur in den USA, aber die Genauigkeit soll laut unabhängigen Tests sehr hoch sein.

» Pixel 8 Pro-Thermometer ist jetzt nutzbar und liefert gute Ergebnisse

Pixel-Smartphones unterstützen Passkey-Umstieg

Der Umstieg vom Passwort auf einen Passkey wird mit dem Google-Passwortmanager auf den Pixel-Smartphones jetzt noch leichter gemacht. Die App schlägt alle hinterlegten Plattformen vor, auf denen bereits ein Passkey-Zugang unterstützt wird.

» Pixel-Passwortmanager erleichtert Umstieg auf Passkeys

Pixel-Smartphones: Aus Nearby Share wird Quick Share

Die Pixel-Smartphones machen den Anfang: Aus Googles Nearby Share wird nun Samsungs Quick Share. Die beiden Plattformen werden zusammengelegt und sollen ihre Ziele gemeinsam besser erreichen sowie eine noch höhere Verbreitung und Nutzung erreichen.

» Pixel-Smartphones stellen Nearby Share auf Quick Share um

Neue Android 14 QPR2 Beta für das Pixel 5a

Das ist kurios: Google hat am Mittwoch eine neue Android 14 QPR2 Beta veröffentlicht, die einzig und allein für das Budget-Smartphone Pixel 5a angeboten wird. Es ist ausgerechnet das Smartphone, das nur in den USA und Japan verkauft wurde und somit wohl das am wenigsten verkaufte Pixel-Gerät ist.

» Google veröffentlicht neue Android 14 Beta für das Pixel 5a









So behebt ihr das Speicherproblem ohne Datenverlust

Einige Nutzer plagen derzeit schon wieder Speicherprobleme auf den Pixel-Smartphones. Anders als beim letzten Mal hat Google diesmal aber eine schnelle Lösung parat, die ohne Datenverlust auskommt. Ihr braucht nur einen Computer und müsst einige Schritte ausführen, um den Speicherzugriff auf dem Smartphone wiederherzustellen.

» Pixel-Speicherproblem ohne Datenverlust beheben

Pixel Kamera mit neuer Wear OS-Fernbedienung

Die Pixel Kamera für Wear OS fungiert als Fernbedienung für die Smartphone-Kamera auf den Pixel-Smartphones. Jetzt wird ein Update ausgerollt, das noch mehr Steuermöglichkeiten als bisher bietet. So könnt ihr nun zusätzlich zum Timer und der genutzten Kamera auch den Kameramodus festlegen.

» Pixel Kamera für Wear OS erhält neue Funktionen

