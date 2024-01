Passkeys: Google Passwortmanager ermöglicht auf Pixel-Smartphones schnellen Umstieg (Screenshots)

Im vergangenen Jahr haben Google und weitere Unternehmen große Fortschritte bei den Passkeys gemacht, die mittlerweile für sehr viele Nutzer zur Verfügung stehen. Um die Adaption weiter zu erhöhen und die Verbreitung von Passkeys zu steigern, hat man jetzt ein Update für den Google Passwortmanager auf den Pixel-Smartphones angekündigt: Dieses kann Passkey-kompatible Nutzerkonten erkennen und ein schnelles Upgrade anbieten.



Google hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, dass die Passkeys das Passwort innerhalb weniger Jahre ablösen soll, im eigenen Universum will man das Passwort sogar per Jahresfrist in die Nische drängen. Wie erfolgreich das Ganze bisher ist, ist nicht bekannt, doch natürlich ist man auch auf die breite Unterstützung anderer Plattformen angewiesen. Jetzt wurde ein Update für den Google Passwortmanager auf den Pixel-Smartphones angekündigt, das den Wechsel zu den Passkeys so einfach wie nur möglich gestaltet.

Der Passwortmanager kann alle in der persönlichen Datenbank hinterlegten Nutzerkonten scannen und dabei erkennen, welche dieser Anbieter Passkey-Unterstützung bieten. Nutzer werden auf der Startseite und später sicherlich auch per Benachrichtigung darauf hingewiesen, dass sie zu einem Passkey upgraden könnten. Wird das abgenickt, startet ein kurzer Prozess, der direkt auf die jeweilige Seite der Plattform führt, um das Upgrade zu starten und auf einen Passkey zu wechseln.

Die Umstellung erfolgt allein schon technisch bedingt auf Seite der Plattformen, wird aber vom Google Passwortmanager mehr oder weniger begleitet, sodass der nahtlose Übergang möglich wird.









Obige Partner hat man hervorgehoben, bei denen die automatische Erkennung und die einfache Umstellung bereits möglich ist. Es sind einige Schwergewichte darunter, die die Verbreitung der Passkeys weiter anschieben könnten. Gleichzeitig schiebt man dadurch auch die Teilnahme vieler weiterer größerer und auch kleiner Plattformen an. Es ist zu erwarten, dass ein aufdringlicher Passwortmanager dafür sorgen könnte, dass viele Nutzer umstellen und Google die ambitionierten Ziele erreicht.

Vorerst wird es diese Neuerung nur für alle Pixel-Geräte geben, schon bald will man es aber auch außerhalb des Pixel-Universums freischalten. Details hat man dazu noch nicht genannt, eines der nächsten Android Feature Drops wäre aber sicherlich ein guter Kandidat für eine solche Freischaltung.

