Wear OS: Google bringt neue Launcher-Oberfläche – neue Gitteransicht zum App-start kommt (Teardown)

Google hat das Smartwatch-Betriebssystem Wear OS im Laufe der Jahre immer weiter verbessert und mit neuen Funktionen ausgestattet, doch ein Bereich blieb nahezu unangetastet: Der Launcher. Jetzt deutet ein Teardown der aktuellen Wear OS-App darauf hin, dass sich das schon bald ändern wird. Denn die Entwickler basteln an einer neuen Oberfläche, auf der die Apps in einer Gitteransicht angeordnet sind.



Das Smartwatch-Betriebssystem Wear OS bietet grundsätzlich mehrere Möglichkeiten, um zu den einzelnen Apps zu gelangen. Da wären die Komplikationen, die Tiles und der Weg über den App Launcher. Letzter ist seit jeher unverändert und bietet eine Liste von Apps an, die auf der Smartwatch installiert sind. Diese Liste wird vertikal gescrollt und besteht pro Zeile aus dem App-Icon sowie dem Namen der Anwendung. Schon bald dürfte es eine alternative Ansicht geben.

Ein aktueller Teardown der Wear OS-App hat ergeben, dass der Launcher den Nutzern zukünftig die Wahl zwischen der Listenansicht und der neuen Gitterdarstellung lässt. Die Gitteransicht soll über drei Spalten verfügen und die Apps entsprechend in einer scrollbaren Tabellenform darstellen. Man dürfte also schon bald eine ähnliche Ansicht bieten, wie wir sie vom Smartphone kennen.

Bisher gibt es keine Screenshots dieser Gitterdarstellung, aber es ist zu erwarten, dass in dieser deutlich mehr Apps untergebracht werden können, als in der Listenansicht. Denn in der Liste sind ohne Scrollen nur maximal 3 bis 4 Apps sichtbar. Im Gitter mit einer Breite von drei Spalten wären es bei einem runden Display auch drei Zeilen, sodass potenziell 3×3 Apps gezeigt werden können.

» Wear OS 5: Google und Samsung arbeiten am neuen Smartwatch-Betriebssystem auf Basis von Android 14

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 26.01.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!