Android 14: Google bringt neue Feature Drop Beta für das Pixel 5a; Android 14 QPR2 Beta 3.2 für nur ein Modell

Gerade einmal eine Woche nach dem letzten Beta-Release legt Google schon wieder nach: Vor wenigen Minute wurde die dritte dritte Android 14 Beta der QPR-Schiene veröffentlicht, die uns vermutlich nur noch wenige Tage begleiten wird. Die Beta, auch als ‚Feature Drop Beta‘ bezeichnet, wird wohl bis Anfang Februar laufen. Der Rollout beginnt ab sofort, allerdings nur für ein einzelnes Pixel-Modell.



Die Android 14 QPR2 Beta hat bereits viele Zwischenstationen durchlaufen und wurde erst vor wenigen Wochen in der mutmaßlich finalen Version 3.1 veröffentlicht, die sehr viele Verbesserungen im Gepäck hatte. Jetzt legt man noch einmal mit einer weiteren Beta nach, die aber nur bei sehr wenigen Nutzern ankommen dürfte: Denn die Android 14 QPR2 Beta 3.2 wird nur für das Pixel 5a angeboten.

Das Pixel 5a ist nicht nur mittlerweile ein recht altes Gerät, sondern noch dazu das einzige Smartphone aus der Pixel-Serie, das nur in den USA und Japan auf den Markt kam. Dennoch sah man sich zu einem Update genötigt, denn es gab nach dem letzten Beta-Update wohl Boot-Probleme sowie spürbare Verzögerungen an der Oberfläche.

Fixed issues for Pixel 5a devices that caused the device to boot slowly and the user interface to lag or freeze.