Wer war James Baldwin? Google ehrt den US-Autor und Schriftsteller mit einem interessanten Doodle

Am heutigen 1. Februar ehrt Google den amerikanischen Autor und Bürgerrechtsaktivisten James Baldwin mit einem wirklich interessanten Doodle. James Arthur Baldwin gehörte zu den bedeutendsten Schriftstellern des 20. Jahrhunderts und behandelte viele Themen, die in der heutigen Zeit vielleicht eine noch größer Rolle spielen als damals. Das Doodle ist nicht ganz zufällig in diesem interessanten grafischen Stil gehalten.



Das heutige Google-Doodle für James Baldwin zeigt den US-Bürgerrechtler und Schriftsteller gewissermaßen bei der Arbeit in einem wirklich interessanten Stil. Denn nicht ganz zufällig befindet sich im Hintergrund das gleiche Muster wie auf seinem Shirt. Auch der Google-Schriftzug ist eher unauffällig gehalten und somit sorgt man dafür, dass sein Werk etwas mehr hervorsticht als die Person und der Google-Schriftzug selbst.

Viele seiner Arbeiten behandeln Themen wie Rassismus und Sexualität. Seine Erzählungen sind berühmt für den persönlichen Stil, in dem Fragen der Identität von Schwarzen und Homosexuellen und damit verbundener sozialer und psychologischer Druck zur Sprache kommen, lange bevor die soziale, kulturelle oder politische Gleichstellung dieser Gruppen erkämpft wurde.

