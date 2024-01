Google Docs: Seitenloses Format wird zum Standard – Umstieg auf die volle Breite wird einfacher (Screenshot)

Die Online-Textverarbeitung Google Docs hat schon vor längerer Zeit das seitenlose Format eingeführt, bei dem man trotz WYSIWYG-Ansatz auf die Einteilung des Dokuments in einzelne Seiten verzichtet. Jetzt scheint man dieses bevorzugen zu wollen, denn es wird für neue Nutzer als Standard eingestellt, der Wechsel wird vereinfacht und es gibt beim ersten Aufruf einen nicht zu übersehenden Hinweis.



Es ist bei den meisten Textverarbeitungen seit Jahrzehnten üblich, dass das Dokument in Seiten eingeteilt wird. Meist im DIN A4-Format, optional gibt es meist auch andere Papierformate. Das hat den einfachen Grund, dass ein erstelltes Dokument im Anschluss ausgedruckt wird und dann natürlich vom Zeilenumbruch bis zum Seitenwechsel so aussehen sollte wie am Display. Weil immer mehr Menschen aber auf das Drucken verzichten und Dokumente digital versenden, hat das auch Auswirkungen auf Google Docs und Co.

Google Docs hat schon Ende 2022 ein seitenloses Format eingeführt und jetzt macht man es den Nutzern noch leichter, zu diesem zu wechseln. Statt wie bisher die Seiteneinstellungen im DATEI-Menü aufrufen zu müssen, findet sich der Eintrag jetzt im FORMAT-Menü. Der Wechsel findet sofort und ohne weitere Einstellungsmöglichkeiten statt. Außerdem lässt sich das Ganze in den Seiteneinstellungen jetzt noch schneller als Standard für alle Dokumente festlegen und Google Docs verwendet es wohl für neue Nutzer ebenfalls als Standard.

Das seitenlose Format hat den Vorteil, dass ein Dokument praktisch wie eine Webseite bearbeitet werden kann: In voller Breite und ohne Probleme bei der Formatierung.

