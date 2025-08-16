Warum gibt es keine Google-Doodles mehr? Beliebte Logo-Anpassungen wurden stark zurückgefahren

Schon seit dem Start der Suchmaschine vor bald 27 Jahren sind auf der Startseite in unregelmäßigen Abständen die Google-Doodles zu sehen. Die zum Teil sehr stark angepassten Google-Logos können immer wieder interessante Themen vermitteln und haben auch einen nicht zu unterschätzenden kulturellen Einfluss – doch das scheint vorbei zu sein: Denn schon seit längerer Zeit fährt man auf Notbetrieb und scheint die Doodles einstellen zu wollen.



In der Geschichte der Google-Suchmaschine gibt es nur wenige Konstanten, die sich im Laufe der vielen Jahre nicht verändert haben. Dazu gehören mit Sicherheit auch die Google-Doodles, die auf den internationalen Startseiten gezeigt werden und auch an anderen Stellen vom Discover Feed bis zur Suchleiste auf dem Android-Homescreen zu sehen gewesen sind. Oftmals werden diese Logos nur für einen Tag gezeigt, in ganz wenigen Fällen mal für zwei und in noch sehr viel selteneren Fällen auch mal für einen längeren Zeitraum.

Mit Ausnahme der wiederkehrenden Themen wie nationalen Feiertagen, Vatertag oder Muttertag wird jedes Thema nur ein einziges Mal behandelt und anschließend nicht mehr verwendet. Genau diese Doodles sind es auch, die heute noch auf den internationalen Startseiten zu sehen sind, während diverse Jubiläen oder zu ehrende Personen, Orte, Objekte oder sonstige Dinge gar keine Rolle mehr spielen. Wann habt ihr zuletzt ein Google-Doodle gesehen?

In über zweieinhalb Jahrzehnten hat Google unzählige Künstler, Wissenschaftler, Personen mit gesellschaftlichem Einfluss, Sportler oder auch wichtige Tage der Geschichte bedacht. Man hat auch Jahrestage bedeutender Ereignisse geehrt, von denen man trotz ihrer Bedeutung manchmal gar nicht wusste. Aber auch profane Dinge vom Popcorn bis zum Brot wurden schon geehrt. In einigen Fällen konnte über die Sinnhaftigkeit diskutiert werden, doch die angepassten Logos erreichten stets ihr Ziel: Google hatte das Thema in Erinnerung gerufen, die Nutzer haben oftmals etwas darüber gelernt und es lockerte den digitalen Alltag ein wenig auf. Denn immerhin ist die Google-Startseite bis heute die meistaufgerufene Webseite im Internet.









Warum gibt es seit längerer Zeit kaum noch Google-Doodles?

Als langjähriger „Doodle-Berichterstatter“ fällt es mir natürlich schon länger auf, dass die Anzahl der Doodles abgenommen hat – und das nicht erst seit gestern. Schon im vergangenen Jahr ging es massiv zurück und in diesem Jahr kann man mit Ausnahme der generischen Doodles fast schon von einem faktischen Aus sprechen. Trotz des kulturellen Einflusses, scheint sich Google von diesen zumindest aktuell verabschiedet zu haben. Das wäre sehr schade, denn ich bin sicherlich nicht der Einzige, der aus den Themen immer wieder etwas gelernt hat und mit Personen, Fakten und Ereignissen bekannt gemacht wurde, die man zuvor nicht auf dem Schirm hatte.

Jetzt muss man sich natürlich fragen, warum das so ist. Offiziell hat sich Google noch nicht geäußert und wird das wohl auch nicht tun. Ich spekuliere darüber, dass es mit dem umfangreichen Umbau der Google-Startseite zu tun hat. Denn diese wird sich entweder selbst recht stark verändern oder – was die aktuellen Pläne sein könnten – gar vollständig als Einstieg in die Suchmaschine aufgegeben werden. Die Gemini-Startseite könnte die Google-Startseite ersetzen. Und dann hätten die Doodles wohl einfach keinen Platz mehr.

Vielleicht ist es aber auch ganz anders: Faktisch gesehen sind die Doodles eine Kostenstelle. Das recht große Doodle-Team kostet Geld, aber ihr Produkt bringt kein Geld. Weil man zuletzt immer mehr Arbeitsplätze durch KI ersetzt hat, trotz Rekordumsätzen einen Sparkurs fährt und auch sonst einige „unnötige“ Dinge über Bord wirft, könnte ich mir gut vorstellen, dass das Team in der Form nicht mehr existiert.

