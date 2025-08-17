Pixel: Viele neue Google-Produkte kommen – Pixel 10, Pixel Watch 4, Pixelsnap, Pixel Buds 2a, Pixie & mehr

Jetzt sind es nur noch drei Tage bis zum großen Made by Google-Event, zu dem das Unternehmen schon vor einigen Wochen geladen und eine Reihe von neuen Produkten in Aussicht gestellt hat. Wir zeigen euch in diesem Artikel, mit welchen Produktvorstellungen am Mittwoch zu rechnen ist und welche Überraschungen es trotz aller Leaks noch geben könnte. Es geht in vielen Produktlinien voran.



Die Leaker waren in den letzten Monaten wieder sehr fleißig und jetzt sind wir auf der Zielgeraden für die nächste Pixel-Generation. Google wird am Mittwoch Abend wieder das ‚Made by Google‘-Event abhalten und auf diesem einen ganzen Schwung neuer Produkte vorstellen, die wir natürlich allesamt vorab schon gesehen haben. Und dabei geht es natürlich nicht nur um die Pixel-Smartphones, denn schon in der Anleitung heißt es „Pixel Smartphones, Watches, Buds und mehr“. Interessant ist dabei das „mehr“, das vielleicht noch für Überraschungen sorgt. Hier findet ihr jetzt eine schnelle Übersicht.

Pixel 10-Smartphones

Die Pixel 10-Smartphones stehen im Zentrum der gesamten Aufmerksamkeit und sind natürlich das absolut im Mittelpunkt stehende Produkt auf dem Event. Natürlich wird die zehnte Pixel-Generation am Mittwoch vorgestellt werden, daran besteht gar kein Zweifel. Alle weiteren Produkte sind tatsächlich nur Ableger und wären ohne Smartphone kaum sinnvoll einsetzbar. Daher ist anzunehmen, dass den Pixel-Smartphones auf dem Event der größte Raum eingeräumt werden wird.

Die neuen Smartphones dürften allen Lesern bereits sehr gut bekannt sein, so als wenn sie bereits seit längerer Zeit am Markt sind. Wer sich noch einmal ausführlich informieren möchte, kann das natürlich tun: Wir haben gestern alle Details, Spezifikationen, Fotos, Verkaufspreise, Software-Features und mehr zum Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL und Pixel 10 Pro Fold zusammengefasst:

» Pixel 10: Das sind die neuen Google-Smartphones – alle Infos (Spezifikationen, Verkaufspreise, Fotos, KI & Co)









Pixel Watch 4

Die Pixel Watch 4 wird das zweite große Produkt auf dem Event sein, denn die Smartwatch macht mit dem Sprung in die vierte Generation wichtige Schritte. Google spricht gar schon von der ersten „KI-Smartwatch, die für Gemini entwickelt wurde“ – also nicht unbedingt für die Bedürfnisse der Nutzer. Die Pixel Watch 4 wird erneut in vier Varianten erscheinen: Wifi oder LTE und 41mm Größe oder 45mm Größe. Im folgenden verlinkten Artikel findet ihr alle Informationen zu den kommenden Smartwatches.

» Pixel Watch 4: Das sind Googles neue KI-Smartwatches – alles was bekannt ist (Specs, Fotos, Modelle, Preise)

Pixel Buds 2a

Google wird auch neue Kopfhörer vorstellen, die in diesem Jahr bei der Budget-Linie nachlegen. Die smarten Kopfhörer unterscheiden sich äußerlich kaum von ihren Vorgängern, bringen aber dennoch eine Reihe interessanter Neuerungen mit: So wird es erstmals ein Active Noise Cancelling geben, das Spatial Audio wird einziehen und sicherlich wird auch die KI eine wichtige Rolle auf den Budget-Kopfhörern spielen.

Alles was bisher zu den Pixel Buds 2a bekannt ist, findet ihr im folgenden verlinkten Artikel:

» Pixel Buds 2a: Das sind Googles neue smarte Kopfhörer – alles was bisher bekannt ist (ANC, Spatial Audio, Preis)

Pixel Charger / Pixelsnap

Für die Pixel 10-Smartphones wird Google auch ein neues magnetisches Ladesystem vorstellen, das mutmaßlich eines der „mehr“-Produkte ist und unter der Bezeichnung „Pixelsnap“ starten soll. Es sind schon viele Details vorab durchgesickert, aber tatsächlich wissen wir nach wie vor nicht, wie viele unterschiedliche Ladegeräte es geben wird. Alle bisher bekannten Infos und Bilder findet ihr im folgenden verlinkten Artikel:

» Pixelsnap: Das ist Googles neues magnetisches Pixel-Ladesystem – Smartphones bequem kabellos aufladen









Android 16 QPR1

Die volle Stärke von Android 16 wird sich erst mit der neuen Pixel-Generation entfalten, obwohl die Vorabversionen bereits spannende Neuerungen gezeigt haben. Der neue Desktopmodus, die vollständige Implementierung von Material 3 Expressive Design und weitere große Verbesserungen kommen erst mit der QPR1-Version. Auch die Live-Updates, die ursprünglich für die erste Version geplant und sogar angekündigt waren, starten erst im nächsten Monat in vollem Umfang. Wir haben euch diese in diesem Artikel bereits ausführlich beschrieben.

Es wird erwartet, dass die Pixel 10-Smartphones direkt mit Android 16 QPR1 als Betriebssystem auf den Markt kommen, sofern der Zeitplan eingehalten werden kann. Sollte es jedoch zu Verzögerungen kommen, wäre auch ein Start mit Android 16 denkbar, das dann kurz nach der Veröffentlichung ein Update auf Android 16 QPR1 erhält. Der Release von Android 16 QPR1 ist für Anfang September geplant, während die Pixel 10-Smartphones bereits Ende August erscheinen sollen. Erst vor wenigen Tagen wurde die letzte Beta veröffentlicht.

Pixie / Magic Cue

Um die Künstliche Intelligenz auf den Pixel 10-Smartphones so richtig in Schwung zu bringen, wird man eine Reihe neuer Features starten, die zuletzt als Magic Cues durchgesickert sind. In der Werbekampagne heißt es bereits „ask more of your phone“, aber wir wissen noch nicht ganz genau, worum es sich dabei handelt. Die Magic Cues sind möglicherweise nur ein Bestandteil des Systems, das den Nutzer proaktiv immer wieder Inhalte und Funktionen vorschlagen soll.

Ob es 2025 endlich soweit sein wird, dass der bereits für das vergangene Jahre erwartete KI-Assistant Pixie starten wird? Wir wissen es noch immer nicht und dürfen uns auf die Präsentation am Mittwoch freuen, um etwas mehr zu erfahren.

» Pixel 10: Pixie kommt – neuer magischer Assistent zeigt sich mit Pixel Sense und ‚Magic Cues‘ KI-Funktionen

Letzte Aktualisierung am 2025-08-11 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.