Google Fotos: Mit dem Scrolltrick könnt ihr sehr schnell zu jedem beliebigen Datum im Fotostream springen

Es ist anzunehmen, dass der Fotostream von Google Fotos bei den meisten Nutzern sehr gut gefüllt ist, denn dieser enthält bekanntlich eine chronologische Sortierung aller Medien. Im Fotostream die Übersicht zu behalten, ist daher gar nicht so einfach möglich, doch es gibt auch einige Tricks und Kniffe. Heute zeigen wir euch, wie ihr mit der Scrollfunktion schnell an eine beliebige Stelle im Stream springen könnt.



Die Fotoplattform Google Fotos bietet eine Reihe von Möglichkeiten, um zu einem bestimmten Zeitpunkt oder Zeitraum zu springen: Entweder man legt sich die klassischen Monatsalben an und findet diese sehr schnell oder man verwendet die Suchfunktion mit der entsprechenden Eingabe des Datumsbereichs. In die Suchfunktion könnt ihr einfach „Juli 2024“ eingeben und schon findet ihr alle Bilder vom letztjährigen Sommermonat. Soll es breiter gefasst sein, geht auch „Sommer 2024“ oder gar schon „Sommer 2025“.

Diese Suchanfragen lassen sich natürlich auch durch beliebige weitere Zeitangaben ersetzen oder mit anderen Details ergänzen. Aufgrund des automatischen Backups sowie der regen Nutzung ist anzunehmen, dass die meisten Nutzer für jeden Zeitraum einen ganzen Schwung an Bildern und Videos in ihrem Archiv haben. Diese Variante ist sehr praktisch und erspart endloses Suchen im Archiv. Denn oftmals weiß man noch sehr genau, in welchem Zeitraum man nach Medien sucht oder wann sich ein bestimmtes Ereignis zugetragen hat. Aber es ist auch langsam und im Vergleich zur Alternativ ineffizient.

Denn es gibt noch eine sehr viel einfachere Variante, die ganz ohne Texteingabe oder ganz konkrete Zeiträume auskommt. Es funktioniert sowohl im Browser als auch am Smartphone und ist vielleicht schon dem einen oder anderen zufällig über den Weg gelaufen, ohne genau zu wissen, wie man dahin gekommen ist. Deutlich schneller ist es auch noch, denn ihr benötigt nur eine einzige Geste oder einen einzigen Klick, um durch den gesamten Fotostream zu sausen.









Schnelles Scrollen mit Datumsanzeige

Und so funktioniert es: Öffnet den Fotostream von Google Fotos und fahrt dann mit dem Cursor an den rechten Rand. Es wird sofort ein langer vertikaler Kalender eingeblendet, der euch schon einmal einen groben Eindruck davon gibt, welchen Zeitraum ihr mit euren Fotos abdeckt und wie sich die Masse der Bilder im verfügbaren Zeitstrahl verteilt. Mit einem Klick auf einen ausgewählten Zeitraum springt ihr direkt an die gewünschte Stelle im Stream. Für etwas mehr Feintuning und genauere Angaben haltet ihr einfach die Maustaste oder das Touchpad gedrückt und könnt die einzelnen Monate sehen sowie das Live-Scrollen im Stream erkennen.

Unter Android funktioniert das überraschenderweise trotz anderer Bedienung sehr ähnlich. Am Smartphone oder Tablet müsst ihr einfach nur den Finger an den rechten Rand legen und scrollen, wobei dann ebenfalls die bereits erwähnte Zeitleiste eingeblendet wird. Diese Funktion lässt euch beliebig weit zurückspringen. Das Live-Scrollen funktioniert allerdings nicht so, wie man es vielleicht erwarten würde. Denn sehr schnell werdet ihr bemerken, dass ihr durch graue Kästen scrollt, die sich erst nach einigen Sekunden mit Bildern füllen. Klar, es ist immer noch ein Onlineprodukt, bei dem natürlich nicht zehntausende oder gar hunderttausende Bilder blitzschnell vorgeladen werden konnten. Je nach Internetverbindung füllen sich die Kästen aber sehr schnell.

Diese Funktion ist sehr praktisch, um sehr schnell zu einem bestimmten Zeitraum im Stream zu springen, schafft aber auch eine kleine Übersicht über die Chronologie des eigenen Fotoarchivs. Je größer die Abstände zwischen zwei Jahreszahlen sind, desto mehr Fotos gibt es in dieser Zeit. Und jetzt viel Spaß beim Stöbern in den alten Archiven 🙂

