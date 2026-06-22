Pixel-Aktionen im Google Store: Frühe Prime Day-Angebote bringen Rabatte auf Pixel Watch, Buds und Fitbit

Morgen beginnt der Amazon Prime Day, doch schon heute könnt ihr im Google Store bei Amazon vorbeischauen, der eine Reihe von frühen Prime Day-Angeboten bereithält. Zu den aktuellen Highlights gehört vor allem das erweiterte Sortiment aus smarten Kopfhörern und Smartwatches, aber auch auf die Fitbit-Fitnesstracker könnt ihr jetzt viel Geld sparen.



Am heutigen Montag, einen Tag vor dem Prime Day, lohnt sich schon der Blick in den Google Store bei Amazon, denn ihr könnt euch hohe Rabatte auf begehrte Produkte sichern. Das solltet ihr bei Interesse nicht verpassen, denn es handelt sich um die „frühen Prime Day-Angebote“, deren Countdown bereits heute Abend endet. Das bedeutet, dass diese speziellen Aktionen morgen gar nicht mehr verfügbar sind.

Jetzt könnt ihr euch ganze 21 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 4 (41mm) sichern oder auch 19 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 4 (45mm) – beide jeweils auch in den Varianten LTE und Wifi sowie in verschiedenen Farben. Möchtet ihr nur die Fitness messen, könnt ihr euch jetzt 47 Prozent Rabatt auf die Fitbit Charge 6 sichern – in den verschiedensten Farben und inklusive sechs Monate kostenlosem Premium-Abo.

Wer eher etwas auf die Ohren haben will, kann sich 18 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds 2a oder sogar ganze 22 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds Pro 2 sichern. Beide Kopfhörer gehören zur neuesten Generation und werden von Google noch lange Zeit mit Updates versorgt werden. Außerdem könnt ihr euch jetzt noch einen Google TV Streamer GRATIS bei Kauf eines Pixel 10-Smartphones sichern.

Es gibt noch viele weitere Aktionen im Google Store bei Amazon, da müsst ihr einfach mal vorbeischauen. In diesem Artikel haben wir nur die aktuellen Highlights aufgelistet. Und wer morgen richtig sparen möchte, findet bei uns noch die Tipps für noch mehr Rabatte zum Amazon Prime Day. Das solltet ihr auf keinen Fall verpassen, falls ihr etwas ins Auge gefasst habt.

» Alle Aktionen im Google Store bei Amazon

» Viele starke Amazon-Aktionen zum frühen Prime Day

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Letzte Aktualisierung am 22.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.