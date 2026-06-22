Amazon Prime Day: So könnt ihr jetzt noch mehr sparen – Startguthaben, Cashback, Gratis-Abo, frühe Aktionen

Morgen beginnen die diesjährigen Amazon Prime Days, die wieder Millionen von rabattierten Artikeln bringen werden, auf die so manch einer vermutlich schon vorab ein Auge geworfen hat. Damit ihr perfekt auf das Shoppingfestival vorbereitet seid, solltet ihr jetzt noch ein entsprechendes Gratis-Abo abschließen und euch bei Bedarf auch noch die Amazon Visa-Kreditkarte holen. Beides kostenlos und mit vielen Vorteilen.



Schon jetzt haben die ersten Aktionen zum Amazon Prime Day begonnen, doch viele Menschen dürften wohl schon jetzt ihre Einkaufswagen gefüllt haben und nur darauf warten, dass die Verkaufspreise morgen sinken. Das kann gut funktionieren, sodass ihr die Zeit jetzt noch nutzen solltet. Noch zuverlässiger ist es, wenn ihr noch heute ein Amazon Prime-Abo kostenlos für einen Monat abschließt. Denn die allermeisten Aktionen sind nur mit Prime-Abo gültig.

Das Prime-Abo ist immer wieder im Rahmen von Aktionen günstig zu haben: Derzeit gibt es je nach interner Zuweisung für euch einen Monat Amazon Prime gratis oder drei Monate Amazon Prime für nur 4,99 Euro. Gerade jetzt lohnt sich der Abschluss und natürlich könnt ihr das Abo jederzeit wieder kündigen und habt keine laufenden Kosten.

Amazon Visa-Kreditkarte jetzt noch sichern!

Ich habe hier im Blog schon mehrfach die Amazon Visa-Kreditkarte beworben, weil ich von dieser ehrlich begeistert bin und sie selbst seit langer Zeit nutze. Ihr bekommt damit für jeden Amazon-Kauf 1 Prozent Cashback und zum Prime Day sogar 2 Prozent Cashback auf euren Einkauf – es sind effektiv daher weitere 2 Prozent Rabatt auf jedes Produkt, ohne Ausnahme.

Außerdem erhaltet ihr jetzt noch 10 Euro Startguthaben, die ihr gleich in dieser Woche zu den Prime Days verwenden könnt. Habt ihr beides bereit, dann schaut doch schon jetzt bei den frühen Prime Day-Aktionen vorbei.

» Amazon Visa Kreditkarte jetzt sichern

» Frühe Prime Day-Aktionen jetzt schon sichern

Letzte Aktualisierung am 22.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.