Smart Home: Google Home-Update bringt neue Kamera-KI – kann Personen und Geräusche besser erkennen

In diesen Tagen bekommt die Plattform Google Home einen Schwung an Updates, die sowohl die Android-App als auch den Funktionsumfang der Gemini-KI betreffen. Dabei geht es nicht nur um die Sprachsteuerung, sondern auch um die Kamera-KI, die jetzt noch mehr Möglichkeiten erhält, um bekannte Gesichter zu erkennen oder aufgenommenen Szenerien zu beschreiben.



Wir haben in den letzten Tagen bereits über das Google Home-Update und das Gemini for Home-Update berichtet, die jeweils viele Neuerungen mitbringen. Auch im Bereich der Kamera-KI legt man nach und kündigt jetzt zwei Neuerungen rund um die Auswertung der aufgenommenen Bilder an. Es gibt Verbesserungen bei der Erkennung bekannter Gesichter sowie eine verbesserte Beschreibung und Erkennung von Audioereignissen.

Verbesserung bei der Erkennung bekannter Gesichter

Wir wissen, wie wichtig die korrekte Identifizierung von Familienmitgliedern ist. Um die Erkennung zu verbessern, aktualisieren wir die Bibliothek bekannter Gesichter automatisch und speichern die aktuellsten und präzisesten Beispiele. Gleichzeitig wird die Gesichtserkennung für Nutzer des Advanced-Tarifs optimiert, sodass zusätzliche Signale wie Kleidung berücksichtigt werden, wenn das Gesicht einer Person nicht sichtbar ist. Durch die Fokussierung auf die besten Beispiele und die Nutzung dieser neuen Signale reduzieren wir Fehlidentifizierungen und vereinfachen die Verwaltung Ihrer Bibliothek.

Optimierte Erkennung von Audioereignissen

Wir haben die KI-Beschreibungen Ihrer Kameras um eine verbesserte Geräuscherkennung erweitert. Ihre Kameras können nun bestimmte Geräusche – wie Hundegebell, Alarme oder Schritte – erkennen und diese direkt in die Videobeschreibungen für Personen-, Fahrzeug- oder Bewegungsereignisse mit Ton einfügen. Überprüfen Sie einfach die Beschreibungen der Videoereignisse Ihrer Kamera in der Home-App. Dank der noch besseren Analyse von Audio und Video Ihrer Clips erhalten Sie in den Beschreibungen einen tieferen Einblick in die Geschehnisse im Clip, auch wenn diese außerhalb des Bildausschnitts stattfinden. So können Sie mit „Fragen Sie Home“ auch Ihre Videohistorie durchsuchen, beispielsweise nach Fragen wie „Hat der Hund während der Lieferung gebellt?“.

—

Beide Neuerungen werden in diesen Tagen ausgerollt und erfordern für die erweiterte Verwendung das Google Home Premium-Abo.

» Smart Home: Großes Update für die Google Home-App – optimiert Kamera, Energie, Nest und mehr Geräte

[Google Support]

Letzte Aktualisierung am 26.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.