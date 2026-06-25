Smart Home: Großes Update für die Google Home-App – optimiert Kamera, Energie, Nest und mehr Geräte

Google gibt im Smart Home richtig Gas und rollt in kurzen Abständen größere Updates für Google Home und die angebundenen Plattformen aus. Jetzt hat man eine neue Version der Home-App für Android angekündigt, die eine ganze Reihe von Verbesserungen und Neuerungen mitbringt. Neues gibt es unter anderem im Bereich der Kameras, der Energieüberwachung sowie für Nest und weitere neue Geräte.



Wir haben bereits gestern über das Smart Home-Update für Gemini berichtet und jetzt gibt es das Pendant für die Google Home-App. Diese erhält eine Reihe von Neuerungen im Bereich der Energieverbrauchüberwachung, der Kameras, mehr Unterstützung für externe Geräte und auch Verbesserungen für Nest. In der folgenden Auflistung findet ihr alle wichtigen Neuerungen für die App.

Kamera

Reaktionsschnelligkeit der Kamerawiedergabe (Android): Wir haben das Laden von Kameraereignissen unter Android optimiert. Dieses Update verkürzt die Ladezeiten und beschleunigt den Start der Videowiedergabe für alle Nutzer.

Wir haben das Laden von Kameraereignissen unter Android optimiert. Dieses Update verkürzt die Ladezeiten und beschleunigt den Start der Videowiedergabe für alle Nutzer. Verbesserungen der Kamera-Timeline (iOS): Das Scrollen durch Ihren Kameraverlauf ist jetzt schneller und flüssiger! Die Timeline-Ereignisse werden nun kontinuierlich beim Scrollen geladen (kein Anhalten mehr nötig), sodass Sie ohne Wartezeit durch viele Stunden oder Tage des Verlaufs rasen und genau den gesuchten Moment finden können.

Energie

Neue Systemzustandswarnung: Ihr Google Nest-Thermostat erkennt jetzt potenzielle Probleme mit Ihrer Wärmepumpe oder Ihrem Klimaanlagenkompressor und benachrichtigt Sie direkt am Gerät, in der App oder per Benachrichtigung. So können Sie das Problem beheben oder einen Fachmann kontaktieren, bevor es in Ihrem Zuhause unangenehm warm wird. Unterstützt von allen Modellen außer dem Nest Learning Thermostat der 1. und 2. Generation . Weitere Informationen zu dieser Warnung finden Sie hier.

Ihr Google Nest-Thermostat erkennt jetzt potenzielle Probleme mit Ihrer Wärmepumpe oder Ihrem Klimaanlagenkompressor und benachrichtigt Sie direkt am Gerät, in der App oder per Benachrichtigung. So können Sie das Problem beheben oder einen Fachmann kontaktieren, bevor es in Ihrem Zuhause unangenehm warm wird. Unterstützt von allen Modellen außer dem Nest Learning Thermostat der 1. und 2. Generation . Weitere Informationen zu dieser Warnung finden Sie hier. Nest Pro-Support mit nur einem Fingertipp: Sie können jetzt direkt auf Telefonnummern und E-Mail-Adressen in Ihren Systemzustandsbenachrichtigungen tippen, um sofort Kontakt zu Ihrem zertifizierten Installateur aufzunehmen.

Geräteunterstützung

Verbesserte Unterstützung für Matter Switches: Sie können jetzt die Aktionen der Tasten Ihrer Schalter direkt in der Gerätekachel des jeweiligen Schalters konfigurieren. Außerdem werden Schalter mit mehreren Tasten jetzt in einer einzigen, einheitlichen Gerätekachel zusammengefasst, um eine übersichtlichere Darstellung zu gewährleisten. Durch Tippen auf diese Hauptkachel öffnen Sie die Steuerelemente für alle einzelnen Tasten an einem zentralen Ort. Sie finden Ihre aktualisierte Schalterkachel im zugehörigen Raum oder im Bereich „In Ihrem Zuhause“ auf der Registerkarte „Geräte“.

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Letzte Aktualisierung am 21.06.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.