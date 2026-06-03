YouTube Music: Suche wandert an den unteren Rand – ist leichter zugänglich und bringt neue Funktionen

Es gibt wieder etwas Neues in der Android-App von YouTube Music. Die Musikstreamingplattform, die von immer mehr Nutzern verwendet wird, erhält einen neuen Eintrag in der Navigation und macht damit die Suchfunktion leichter zugänglich. Der Aufruf erfolgt über einen Button am unteren Rand und es gibt neue Möglichkeiten zum Filtern und Entdecken der musikalischen Inhalte.



Die Oberflächen von YouTube Music werden Schritt für Schritt umgebaut und jetzt folgt der nächste Abschnitt, der von vielen Nutzern begrüßt werden dürfte: Die bisher nur über ein Icon am oberen Rand erreichbare Suchfunktion der Android-App wandert jetzt in die Hauptnavigation am unteren Rand. Dort gibt es ein neues Suchen-Icon, das das bisher an dieser Stelle positionierte Icon für den Entdecken-Bereich ersetzt.

Obige Screenshots zeigen links die zuvor genutzte Variante mit dem Suchsymbol neben dem Profilbild und auf der rechten Seite ist die neue Anordnung zu sehen. Es zeigt sich, dass die Suchleiste selbst zunächst unverändert ist und sich auch an derselben Stelle zeigt. Sie bleibt weiter am oberen Rand, aber der Aufruf erfolgt über das Icon am unteren Rand. Weil sich automatisch die Tastatur-App öffnet, kommt man daher dennoch ohne Verrenkungen aus. Es sei denn, man möchte die Sprachsuche oder Ask Music nutzen.

In den Vorschlägen der Suchleiste befinden sich die bisher bekannten Einträge wie die letzten Suchanfragen, mögliche Trends oder auch die automatische Vervollständigung. Darunter, eher im unteren Drittel des Displays, befindet sich ein neuer Navigationsbereich mit den Einträgen, die durch den Wegfall des Entdecken-Menüs eine neue Position benötigt haben. Ich denke, das ist eine gute Lösung für die meisten Nutzer.

Das neue Design ist schon seit einigen Wochen im Testlauf und scheint jetzt für viele Nutzer ausgerollt worden zu sein.

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