Pixel Update: Erste Infos zum Pixel Laptop, ein neuer Leuchteffekt, Android 17 Beta, Pixel Glow und Aktionen

Veröffentlicht am von Jens
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Es geht eine sehr ruhige Pixel-Woche zu Ende, die aber womöglich nur die Stille vor dem Sturm markiert. Denn nach den großen Leaks der letzten Wochen haben wir uns diesmal das neue Pixe Glow angesehen, es gibt erste Hinweise auf einen Pixel Laptop mit Leuchteffekt und natürlich die neue Android 17 QPR1 Beta 1 für die Pixel-Smartphones. Wie gewohnt blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.


pixel update portfolio

In der mittlerweile dritten Aprilwoche geht es leuchtend voran, zumindest wenn wir uns auf Pixel Glow beziehen wollen. Der neue Pixel Laptop soll diesen Leuchteffekt mitbringen, vielleicht zeigt uns Gemini bereits die Position der Beleuchtung und wir berichtetn natürlich auch über die neue Android 17 Beta für die Pixel-Smartphones. Es war wieder einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Pixel Laptop erneut bestätigt
Der Pixel Laptop ist von Google bereits bestätigt worden und jetzt taucht dieser inklusive Gemini und möglichem Leuchteffekt erstmals in der Android 17 Beta 4 auf.

» Pixel Laptop bekommt wohl einen Leuchteffekt

Gemini als Hinweis für Pixel Glow?
Gemini zeigt uns mit der neuen Live-Oberfläche möglicherweise, wie Pixel Glow aussehen wird. Schaut euch das im Artikel einmal an.

» Gemini Live zeigt mögliches Pixel Glow-Design

Android 17 Beta für Pixel startet
Google hat die Android 17 QPR1 Beta 1 für die Pixel-Smartphones veröffentlicht. Damit startet man schon jetzt in die erste Generation des Feature Drop-Release für Android 17.

» Google startet Android 17 QPR1 Beta 1 für Pixel-Smartphones




Pixel Week mit starken Aktionen im Google Store
Im Google Store bei Amazon gibt es immer wieder starke Aktionen, die ihr vielleicht nicht verpassen wollt. Wir haben euch im Rahmen der Pixel Week viele Aktionen gezeigt, von denen einige auch noch heute gültig sind. Die Rabatte auf die Pixel-Smartphones können in den 20er bis 30er-Bereich gehen.

» Pixel 10-Smartphones jetzt zum Bestpreis im Google Store

» Alle Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon

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Google Pixel 10 Pro Fold – Android-Smartphone ohne SIM-Lock mit Gemini – Innovatives Dreifach-Rückkamerasystem – Über 24 Stunden Akkulaufzeit – Faltbares Display – Moonstone, 256GB Google Pixel 10 Pro Fold – Android-Smartphone ohne SIM-Lock mit Gemini – Innovatives... 1.430,90 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
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Letzte Aktualisierung am 22.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.


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