Pixel 10-Smartphones zum Bestpreis: Jetzt bis zu 35 Prozent Rabatt bei der Pixel Week sichern (Google Store)

Veröffentlicht am von Jens
pixel 

Aktuell läuft die Pixel Week im Google Store, die in diesen Tagen hohe Rabatte auf viele Pixel-Produkte rund um die Smartphones, Smartwatches und auch smarten Kopfhörer verspricht. Wir haben euch natürlich darüber informiert, doch jetzt hat man die Zahlen auf dem Preisschild noch weiter reduziert und verkauft sowohl das Pixel 10 zum Bestpreis und auch das Pixel 10 Pro zum Bestpreis.


google pixel week woche

Wir haben bereits über die Pixel Week im Google Store berichtet, die hohe Rabatte auf das gesamte Portfolio bereithält – von Smartphones der letzten beiden Generationen über die smarten Kopfhörer bis Smartwatches ist alles dabei. Wer möchte, findet Hier einen Überblick über die wichtigsten Aktionen. Besonders hervorstechen tun jetzt die beiden Pixel 10-Flaggschiffe.

Pixel 10 zum Bestpreis
Jetzt bekommt ihr das Pixel 10-Smartphone mit 35 Prozent Rabatt. Ihr erhaltet das Smartphone mit der höchsten Speicherausstattung von 256 GB für nur 649 Euro. Wer noch mehr sparen möchte und gar nicht so viel Speicherplatz benötigt, kann auch auf die 128 GB-Variante zurückgreifen und sich das Pixel 10 für nur 605 Euro holen – das ist derzeit der absolute Bestpreis.

Angebot
Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,3 Zoll großem Actua-Display – Frost, 256GB
Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,3 Zoll großem Actua-Display – Frost, 256GB
999,00 EUR −259,10 EUR 739,90 EUR Amazon Prime
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Letzte Aktualisierung am 11.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

Pixel 10 Pro zum Bestpreis
Ihr könnt euch jetzt ganze 29 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro sichern, das in den unterschiedlichsten Speicherausstattungen bereitsteht. Je nach gewünschtem Speicher (von 128 GB bis rauf zu 1 TB) und der Farbe könnt ihr einiges sparen. Außerdem gibt es Bundles mit den Pixel Buds Pro 2 oder auch der Pixel Watch 3. Klickt euch das einfach mal zusammen und schaut, wie viel ihr sparen könnt.

Angebot
Google Pixel 10 Pro – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamerasystem, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,3 Zoll großem Super Actua-Display – Moonstone, 128GB
Google Pixel 10 Pro – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamerasystem, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,3 Zoll großem Super Actua-Display – Moonstone, 128GB
1.099,00 EUR −315,10 EUR 783,90 EUR Amazon Prime
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Es gibt noch viele weitere Aktionen rund um die Pixel 10-Smartphones in den unterschiedlichsten Ausstattungen. Auch Bundles sind in Aktion, die euch zusätzlich Kopfhörer oder andere Dinge mit in das Paket bringen. Schaut doch einfach mal auf der Aktionsseite zur Pixel Week vorbei:

» Alle Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon
(Partnerlinks, vielen Dank für eure Unterstützung)

Vorschau Produkt Preis
Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,3 Zoll großem Actua-Display – Obsidian, 256GB Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera... 999,00 EUR 734,90 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 Pro – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamerasystem, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,3 Zoll großem Super Actua-Display – Moonstone, 128GB Google Pixel 10 Pro – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamerasystem... 1.099,00 EUR 783,90 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 Pro XL – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamera, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,8 Zoll großem Super Actua-Display – Moonstone, 256GB Google Pixel 10 Pro XL – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamera, mehr... 1.299,00 EUR 945,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 Pro Fold – Android-Smartphone ohne SIM-Lock mit Gemini – Innovatives Dreifach-Rückkamerasystem – Über 24 Stunden Akkulaufzeit – Video per Sprachbefehl – Moonstone, 512GB Google Pixel 10 Pro Fold – Android-Smartphone ohne SIM-Lock mit Gemini – Innovatives... 2.029,00 EUR 1.549,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Watch 4 (41 mm) – Android-Smartwatch mit gewölbtem Display und Fitness-Tracking und Unterstützung von Gemini – Aluminiumgehäuse in Matte Black – Sportarmband in Obsidian – WLAN Google Pixel Watch 4 (41 mm) – Android-Smartwatch mit gewölbtem Display und Fitness-Tracking und... 399,00 EUR 299,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Watch 4 (45 mm) – Android-Smartwatch mit Gesundheits- und Fitness-Tracking und Unterstützung von Gemini – Aluminiumgehäuse in Satin Moonstone – Sportarmband in Moonstone – WLAN Google Pixel Watch 4 (45 mm) – Android-Smartwatch mit Gesundheits- und Fitness-Tracking und... 449,00 EUR 349,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Buds Pro 2 - Wireless Earbuds with Active Noise Cancellation – Bluetooth Headphones - Porcelain Google Pixel Buds Pro 2 - Wireless Earbuds with Active Noise Cancellation – Bluetooth Headphones... 249,00 EUR 209,95 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Buds 2a – Kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung – Leicht und bequem – Wasserabweisend – Bluetooth-kompatibel – Hazel Google Pixel Buds 2a – Kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung – Leicht und... 137,79 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen

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