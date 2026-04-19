Pixel 10-Smartphones zum Bestpreis: Jetzt bis zu 35 Prozent Rabatt bei der Pixel Week sichern (Google Store)

Nur noch heute läuft die Pixel Week im Google Store, die hohe Rabatte auf viele Pixel-Produkte rund um die Smartphones, Smartwatches und auch smarten Kopfhörer verspricht. Wir haben euch natürlich darüber informiert, doch am letzten Tag hat man die Zahlen auf dem Preisschild noch weiter reduziert und verkauft sowohl das Pixel 10 zum Bestpreis und auch das Pixel 10 Pro zum Bestpreis.



Wir haben bereits über die Pixel Week im Google Store berichtet, die hohe Rabatte auf das gesamte Portfolio bereithält – von Smartphones der letzten beiden Generationen über die smarten Kopfhörer bis Smartwatches ist alles dabei. Wer möchte, findet Hier einen Überblick über die wichtigsten Aktionen. Besonders hervorstechen tun jetzt die beiden Pixel 10-Flaggschiffe.

Pixel 10 zum Bestpreis

Jetzt bekommt ihr das Pixel 10-Smartphone mit 35 Prozent Rabatt. Ihr erhaltet das Smartphone mit der höchsten Speicherausstattung von 256 GB für nur 649 Euro. Wer noch mehr sparen möchte und gar nicht so viel Speicherplatz benötigt, kann auch auf die 128 GB-Variante zurückgreifen und sich das Pixel 10 für nur 605 Euro holen – das ist derzeit der absolute Bestpreis.

Letzte Aktualisierung am 17.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

Pixel 10 Pro zum Bestpreis

Ihr könnt euch jetzt ganze 29 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro sichern, das in den unterschiedlichsten Speicherausstattungen bereitsteht. Je nach gewünschtem Speicher (von 128 GB bis rauf zu 1 TB) und der Farbe könnt ihr einiges sparen. Außerdem gibt es Bundles mit den Pixel Buds Pro 2 oder auch der Pixel Watch 3. Klickt euch das einfach mal zusammen und schaut, wie viel ihr sparen könnt.

Letzte Aktualisierung am 15.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

Es gibt noch viele weitere Aktionen rund um die Pixel 10-Smartphones in den unterschiedlichsten Ausstattungen. Auch Bundles sind in Aktion, die euch zusätzlich Kopfhörer oder andere Dinge mit in das Paket bringen. Schaut doch einfach mal auf der Aktionsseite zur Pixel Week vorbei. Aber nicht vergessen, alle Aktionen enden heute Abend.

» Alle Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon

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Letzte Aktualisierung am 16.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.