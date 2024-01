Google Messages: Großes Update bringt neue Features – Photomojis, Animationen, Effekte und mehr (Galerie)

Der Messenger Google Messages hat zuletzt größere Updates erhalten, die hauptsächlich für Beta-Nutzer freigeschaltet wurden und erst in einem späteren Schwung nach und nach freigeschaltet werden. Jetzt hat Google im Zuge der Galaxy S24-Neuerungen einen breiteren Rollout der Features angekündigt. Neben dem bereits bekannten Magic Compose für automatische Nachrichten kommen auch visuelle Effekt dazu.



Wenn man so will, war Google Messages von Beginn an der Underdog unter den Google-Messengern und wer hätte gedacht, dass es neben Google Chat einmal der letzte Google-Messenger sein wird. Doch die Geduld hat sich ausgezahlt, denn erst vor wenigen Wochen konnte das Team des Messengers bzw. dessen genutzter Technologie einen Meilenstein verkünden: Weltweit nutzen wohl 1 Milliarde Nutzer Google Messages mit aktiviertem RCS. Das will gefeiert werden.

Anlässlich dessen kündigte man einen ganzen Schwung an Neuerungen an, die zuerst für Beta-Nutzer ausgerollt wurden und jetzt im Zuge des Galaxy S24-Release auch viele weitere Smartphones erreichen werden.

Photomoji

Warum immer nur mit den Hunderten verfügbaren Emojis auf Nachrichten reagieren, wenn es noch mehr sein können? Mit Photomoji will Google Messages das möglich machen: Einfach ein Bild auswählen, per KI den Hintergrund entfernen und dieses als Reaktionen-Emoji verwenden. Das Bild ist zwar winzig klein und kaum zu erkennen, aber mit guter Bildwahl lässt sich damit sicherlich auch etwas Spaß haben.









Voice Moods

Sprachnachrichten lassen sich zusätzlich mit einem Emoji versehen, das als Hintergrund genutzt wird, um die allgemeine Stimmung der Nachricht zu kennzeichnen.

Screen Effects

Screen Effects hat Potenzial für zukünftige Effekts: Sobald ein bestimmtes Wort oder eine Phrase geschrieben wird, kann ein wahres Feuerwerk im Chat ausgelöst werden. Obiges Beispiel zeigt was passiert, wenn man im Chat „Ich liebe dich“ schreibt. Es soll zum Start noch 15 weitere Phrasen geben, die man allerdings nicht verraten will.

Eigene Farben

Blue Bubble vs Green Bubble ist Geschichte. Jetzt erhalten Nutzer die Möglichkeit, die Farbgebung innerhalb von Google Messages anzupassen.

Emoji-Reaktionen mit Effekten

Nicht nur bei den Screen Effects geht es wild zu, sondern auch bei vergebenen Reaktionen können jetzt Effekte abgespielt werden. Wer alle verfügbaren Effekte sehen möchte, findet sie in diesem Artikel.









Animierte Emoji

Wird nur ein einzelnes Emoji ohne weiteren Text in Google Messages versendet, verwendet der Messenger nun ein animiertes Emoji, um der jeweiligen Gefühlslage noch mehr Ausdruck zu verleihen.

Magic Compose

In vielen Google-Produkten ist zuletzt eine generative KI eingezogen, wenn auch noch nicht in vollem Umfang, für alle Regionen und Nutzer. Eine der ersten Apps war interessanterweise Google Messages mit Magic Compose, das anhand der jüngsten Konversation eine Reihe von automatisierten Antworten vorschlagen kann. Dazu gibt es einen neuen Stift-Button mit den bekannten magischen Sternen. Es öffnet sich ein größerer Bereich am unteren Rand, in dem verschiedene Antworten vorgeschlagen werden.

