Mit der Übernahme von Fitbit hat sich Google nicht nur viel Knowhow im Smartwatch-Bereich gesichert, sondern auch einen vermeintlich stärkeren Konkurrenten für Google Fit ins Haus geholt. Die Aussichten für die Fitness-App sind nicht wirklich gut, doch jetzt gibt es ein wichtiges Signal für den Fortbestand des Produkts: Google Fit erhält ein neues Logo, das noch mehr Elemente aus dem Fitness-Bereich integriert.



Google Fit gehört zu den Plattformen, die eigentlich sehr gut in Googles Ökosystem passen und ein großes Potenzial hätten, das aber gerade einmal im Ansatz ausgeschöpft wird – wenn überhaupt. Eine Weiterentwicklung ist seit mehreren Jahren nicht in Sicht und schon seit der Übernahme von Fitbit schwebt ein Damokles-Schwert über der Plattform. Doch vielleicht will Google tatsächlich zwei völlig voneinander getrennte Fitnessplattformen betreiben, so wie man es offiziell schon mehrfach betont hat.

Jetzt ist ein neues Logo für Google Fit aufgetaucht, das sich schon seit längerer Zeit im neuen Wear OS versteckt hat und noch nicht offiziell in der Android-App aufgetaucht ist. Schon in der Miniansicht (zweiter Screenshot) ist zu sehen, dass die Umrandung des Herz-Logos nicht mehr vollständig ist. Stattdessen gibt es zwei Lücken, die aber keinesfalls zufällig platziert sind und auch die Farbgebung soll sich im Vergleich zur aktuellen Version etwas ändern.

Die in grün und blau gefärbten Bereiche haben die Farbe getauscht und der gelbe Bereich knabbert sich etwas mehr Fläche vom roten Bogen ab. Interessant ist aber auch ein zweiter Blick auf das Logo und die Suche nach der Bedeutung.









Grundsätzlich bleiben die Designer bei der Herzform, die auch weiterhin eindeutig zu erkennen ist. Doch durch die beiden Lücken entsteht eine Strecke, die man gerade bei einer Fitness-App als Rennstrecke verstehen könnte. Damit gibt man der App auch beim Logo eine neue Bedeutung. Denn zwar passen Fitness und das Herz recht gut zusammen, aber ich würde das Herz eher einer Gesundheits-App zuordnen. Jetzt hat man das Herz und die Rennstrecke zugleich – aber das ist noch nicht alles.

Schaut euch den gelben und den blauen Bereich an, die sicherlich nicht zufällig eine Hakenform haben. Das passt gut zu den Zielen, die Google Fit vorgibt und vom Nutzer erreicht werden sollen. Damit erklärt sich dann auch, warum der gelbe Bereich etwas in der Größe gewachsen ist. Sowohl die Strecke als auch die Checkmarks könnten theoretisch zufällig entstanden sein, aber daran glaube ich nicht.

Ein neues Logo bedeutet nicht unbedingt eine große Zukunft, aber immerhin scheint eine Einstellung der App auf absehbare Zeit jetzt deutlich unwahrscheinlicher.

[9to5Google]