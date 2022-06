Android 13: Google veröffentlicht überraschend neue Beta – Beta 3.1 bringt eine wichtige Verbesserung

Google hat am Mittwoch die dritte Android 13 Beta veröffentlicht, die die Plattformstabilität erreicht hat und über den Beta-Kanal auf die Pixel-Smartphones interessierter Nutzer ausgerollt wurde. Gestern Abend, nur zwei Tage später, hat man überraschend nachgelegt und die Android 13 Beta 3.1 veröffentlicht. Diese bringt nur einen einzigen Bugfix mit, der aber tatsächlich so essentiell ist, dass man nicht warten konnte.



Normalerweise veröffentlicht Google jeden Monat eine Android 13 Beta und wenn viele Bugfixes und Sicherheitslücken auftauchen, darf es mit einem Abstand von etwa zwei Wochen auch mal ein Zwischenrelease sein. Dass man aber nur zwei Tage vergehen lässt, gab es nach meiner Erinnerung noch nie, hat aber einen wichtigen Grund. Man hat am 10. Juni, also gestern Abend, die Android 13 Beta 3.1 veröffentlicht, die keine Neuerungen im Gepäck hat, das API-Level nicht anhebt und natürlich auch weiterhin die Plattformstabilität hat.

Bug in der Feedback-App

Der einzige behobene Bug ist, dass sich die Feedback-App in einigen Fällen nicht nutzen ließ oder gar überhaupt nicht vorhanden war. Das betrifft wohl die Nutzer, die erstmals zur Android 13 Beta gewechselt haben – was durch das Aus der Android 13 Beta ein ganzer Schwung an Nutzern gewesen sein könnte. Weil der (eigentlich) einzige Sinn einer öffentlichen Beta das Aufspüren von Bugs und Problemen ist, ist diese App natürlich sehr zentral und hat eine hohe Relevanz.

Daher ist dieses Update nachvollziehbar, vor allem, dass man es noch vor dem Wochenende ausspielt. Jetzt dürfen wir gespannt sein, ob es dann in zwei Wochen noch eine Android 13 Beta 3.2 geben wird. Bisher gab es noch keine zweite Zwischenversion bei Android 13. Welche Neuerungen die Android 13 Beta 3 mitbringt und einen Gesamtüberblick über die Android 13 Beta findet ihr in den folgenden beiden Artikeln.

» Android 13: Alle wichtigen Neuerungen im Überblick – schnelles Hands-on mit der dritten Beta-Version (Video)

» Android 13: So geht es mit dem neuen Betriebssystem weiter – ein oder zwei Betas folgen & Googles Zeitplan

[9to5Google]