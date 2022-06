Google Talk: Der Messenger wird endgültig eingestellt – die letzten Überbleibsel verschwinden in dieser Woche

Google kann auf eine umfangreiche Historie im Messengerbereich zurückblicken und hat so manche Messenger-Plattform verschlissen, zusammengeführt, umbenannt, neu ausgerichtet oder eingestellt. Erst vor wenigen Tagen wurde das Aus der Neustart von Google Duo verkündet und jetzt hat man eine weitere Ankündigung, bei der man sich in der Zeit zurückversetzt fühlt: Der Messenger Google Talk wird noch in dieser Woche endgültig eingestellt.



Google hatte schon sehr viele Messenger mit unterschiedlichsten Ausrichtungen und Strategien im Portfolio und nach zahllosen erfolglosen Anläufen konzentriert man sich derzeit vor allem auf den Business-Bereich mit Ausdehnung auf die Privatnutzer. Alles begann vor mittlerweile 17 Jahren mit Google Talk. Es war der Ur-Google-Messenger, der sich nach meiner damaligen Beobachtung recht großer Beliebtheit erfreute. Weit verbreitet war es nie, denn damals waren noch die Zeiten vom MSN Messenger, AIM, YIM, ICQ und anderen. Ja, jüngere Leser müssen wohl in der Wikipedia oder im Geschichtsbuch nachschlagen.

Google Talk wurde schon vor vielen Jahren eingestellt, aber im Hintergrund blieben tatsächlich bis zum heutigen Tag einige Restbestände aktiv. Konkret geht es um Google Talk für Drittanbieter, das nach wie vor zur Verfügung steht, aber noch in dieser Woche – am Freitag – endgültig eingestellt wird. Wer das nach wie vor nutzt, wird ab Freitag eine Fehlermeldung beim Login erhalten und damit ist es das dann auch gewesen. Wer jetzt überrascht ist, hat vermutlich die erste Ankündigung im Jahr 2017 (!) verpasst. Manchmal dauert es etwas länger.

Google empfiehlt übrigens den Wechsel zu Google Chat, das der aktuelle Messenger des Unternehmens ist. Neben Android Messages als Messaging-Plattform und dem trotz zahlreicher Einstellungs-Deadlines nach wie vor verfügbaren Google Hangouts. RIP Google Talk.

