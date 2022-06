Google Chrome: Neuer magischer Button für Android-Nutzer ist da – vereint mehrere Funktionen ineinander

Die Oberfläche des Chrome-Browsers hat sich seit vielen Jahren nicht wesentlich verändert, auch nicht unter Android. Doch jetzt dürfen sich Nutzer der Android-Version über einen neuen Button in der Navigationsleiste freuen, der in diesen Tagen immer häufiger auftaucht. Das jüngste Update bringt einen magischen Button, der verschiedene Funktionen übernehmen kann und prognostizieren soll, was der Nutzer wohl als Nächstes tun möchte.



Die Oberfläche von Chrome für Android besteht im Wesentlichen aus der Adressleiste sowie den drei Buttons für HOME, die Tabs und das Chrome-Menü. Viel Platz für weitere Buttons bleibt nicht, doch Googles Entwickler wollen an dieser Stelle gerne noch eine Reihe von Funktionen unterbringen. Das soll durch einen neuen smarten Button funktionieren, der schon vor längerer Zeit im Test war und mit dem Update auf die Version 101 bei einigen Nutzern angekommen ist und spätestens mit Version 102 oder dazwischen für alle ausgerollt worden sein dürfte.

Ist der Button aktiv, kann dieser derzeit drei verschiedene Funktionen übernehmen: Einen neuen Tab öffnen, den Teilen-Dialog öffnen oder die Sprachsuche starten. Alles Funktionen, die schon jetzt nur einen Schritt weit entfernt sind, aber wohl die große Bühne erhalten sollen. Die Algorithmen im Hintergrund sollen entscheiden, welche der drei Funktionen dort angeboten wird. Möchtet ihr dies nicht oder entscheidet sich der Browser öfter falsch, lässt sich in den Einstellungen festlegen, welche Funktion dauerhaft angezeigt werden soll.

Der Button bringt keine neuen Funktionen mit, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es nicht bei diesen drei Features bleiben wird und dort noch mehr Dinge untergebracht werden sollen. Man muss aber auch abwarten, wie praktisch die Nutzer einen Button finden, der immer wieder andere Funktionen enthält und somit schwer einschätzbar ist.

» Google Chrome: Passwörter werden im Klartext im Speicher abgelegt – Google sieht darin kein Problem

[Google-Blog]