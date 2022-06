Google Kalender: Neue E-Mail-Benachrichtigung für Termine wird ausgerollt – liefert mehr Informationen

Der Google Kalender bietet allen Nutzern die Möglichkeit, Termine freizugeben oder andere Personen einzuladen, die per E-Mail mit vielen Details darüber informiert werden. Diesen E-Mails dürfte häufig viel Beachtung geschenkt werden, sodass diese nun überarbeitet werden und noch mehr Details zeigen sollen. Unter anderem wird jetzt detaillierter über Änderungen an Terminen informiert.



Mit dem Google Kalender können sehr leicht Termine organisiert und andere Personen oder Nutzergruppen dazu eingeladen werden. Diese sehen den Termin dann nicht nur im besten Fall direkt in ihrem eigenen Kalender, sondern werden auch per E-Mail darüber informiert. Diese E-Mails haben ein recht übersichtliches Format und werden von GMail und einigen anderen Mail-Apps zusätzlich etwas aufbereitet und mit interaktiven Elementen versehen.

Jetzt hat man ein Update für diese E-Mails angekündigt, das noch mehr Übersicht in die Termine bringen und auch Änderungen detaillierter auflisten soll. Statt nur über eine Änderung informiert zu werden, kann man daher jetzt auch abrufen, an welchem Punkt es genau eine Änderung gegeben hat. Gibt es eine Änderung von Zeit, Beschreibung, Termin oder Ort, wird sowohl die alte als auch die neue Angabe dargestellt. Viel übersichtlicher kann man das in E-Mail-Form kaum noch machen.

Das neue Layout wird ab sofort für alle Nutzer ausgerollt und sollte im Laufe der nächsten 15 Tage überall ankommen.

