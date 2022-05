Google Tasks: Update für die Aufgabenverwaltung – wiederholende Aufgaben ohne Google Kalender anlegen

Die Aufgabenverwaltung Google Tasks besitzt leider seit langer Zeit keine vernünftige Web-Oberfläche mehr, sodass der Funktionsumfang sehr überschaubar ist. Jetzt wurde ein Update angekündigt, mit dem sich wiederholende Aufgaben direkt innerhalb der Tasks-Oberfläche anpassen lassen, ohne in die Kalender-Ansicht wechseln zu müssen. Gesamt betrachtet eine absurde Situation, die beim vorherigen Ablauf bestand.



Google Tasks kann Aufgaben mit einem Zeitpunkt versehen, der dafür sorgt, dass die Aufgabe im Google Kalender als Termin sichtbar wird. Wollte man einen solchen Eintrag zur wiederkehrenden Aufgabe machen, musste man in den Kalender wechseln und dies dort festlegen. Wer Google Tasks in der Seitenleiste des Kalenders nutzt, war da im Vorteil, aber die Wartezeit bis zum Auftauchen und der Wechsel der App (wenn auch in derselben Oberfläche) war absurd.

Jetzt wird ein Update ausgerollt, mit dem sich der gesamte Prozess in Google Tasks abwickeln lässt. Wie in obiger Animation ersichtlich, gibt es einen neuen Wiederholen-Button unter dem Kalendereintrag, mit dem ihr die Startzeit die Endzeit sowie das Intervall festlegen könnt. Diese Option wird ebenfalls in den Google Kalender übernommen und lässt sich auch dort bearbeiten. Der Wechsel der App ist somit aber nicht mehr zwingend notwendig.

Das Update soll im Laufe der nächsten 15 Tage für alle Nutzer ausgerollt werden.

