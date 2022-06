Google Kontakte: Neues Design mit Material You-Elementen wird für alle Nutzer ausgerollt (Screenshots)

Googles Designer sind derzeit fleißig und haben der Google Kontakte-App erst kürzlich eine neue Oberfläche auf Wear OS-Smartwatches spendiert. Jetzt hat man sich auch die Android-App vorgenommen und bringt ein neues Design für die Detaildarstellung eines Kontakts. Dort verabschiedet man sich von den klassischen Trennlinien und setzt stattdessen auf abgegrenzte Bereiche.



Die Google Kontakte-App ist zumindest als Plattform sehr zentral und hat dementsprechend eine große Bedeutung. Ein neues Design zur Verwaltung aller Kontakte gab es schon seit längerer Zeit nicht mehr, sodass die jetzt in der Android-App entdeckte Anpassung schon als erster Schritt in die nächste Generation gewertet werden kann. Deutlich wird das in der Detailansicht einzelner Kontakte, die nun statt auf Trennlinien auf Abgrenzungen durch Material You-Felder setzt.

Im obigen Vergleichsbild, das leider recht stark zensiert ist (nachvollziehbar), könnt ihr die Änderungen erkennen. Die Bereiche werden durch die von Material You ausgewählte Farbe abgetrennt. Außerdem gibt es einen neuen Bereich „Kontaktinfo“, der die wichtigsten Kontaktmöglichkeiten zusammenfasst und somit auch an erster Stelle steht. Das neue Design hat eine andere Wirkung, doch weil sich weder funktionell noch strukturell etwas getan hat, werden sich alle Nutzer sicherlich schnell zurechtfinden.

» Wear OS: Update für die Google Kontakte App – ist jetzt eigenständig und erhält ein neues Design (Screenshots)

» Google Kontakte: So könnt ihr Änderungen rückgängig machen & gelöschte Kontakte schnell wiederherstellen

[AndroidPolice]