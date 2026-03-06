Immer mehr Google-Apps starten in die vom Unternehmen ausgerufene KI-Ära und jetzt will man dies auch bei den Logos der Apps und Plattformen zeigen, die in einzelnen Schritten erneuert werden: In diesen Tagen beginnt der Rollout des neuen Logos von Google Maps, das die bisher geteilten Farbbereiche durch einen Farbverlauf ersetzt und auch die Gesamtform anpasst.



Viele Google-Logos folgen dem vor Jahren eingeführten Grundkonzept, dass sie aus einer sehr einfachen Form bestehen, die mit vier unterschiedlichen Farbbereichen gefüllt ist. Im Fall von Google Maps ist die Form bekanntlich ein Pin, der seit jeher als Marker auf den Karten zum Einsatz kommt und wie kein zweites Symbol für die Kartenplattform steht. An dieser Darstellung hält man fest, doch nun werden die Farben durch einen Farbverlauf ersetzt und auch die Formgebung angepasst.

Links seht ihr das seit einigen Jahren genutzte Google Maps-Logo und rechts daneben die neue Variante. Wir ihr sehen könnt, hat sich die Gesamtdarstellung recht stark geändert und dennoch bleibt das Logo/Icon auf den ersten Blick klar erkennbar. So wie bei den anderen neuen Google-Logos für die KI-Ära werden die harten Grenzen zwischen den Farben aufgeweicht und durch einen sehr sanften Farbverlauf ersetzt. Die zentrierte Position der Farben bleibt unverändert.

Neu ist aber auch die Formgebung: Die kreisrunde Aussparung in der Mitte des Logos wird jetzt zu einem richtigen „Loch“, das sehr deutlich im Umfang und auch im Radius wächst. Das lässt auch das Gesamtlogo in der Größe wachsen und sorgt gleichzeitig dafür, dass die äußere Form etwas aufgebläht wirkt – auch wenn sie das gar nicht ist. Gleichzeitig wird die Spitze für die Markierungsfunktion des Markers stumpfer gestaltet. Würde man die unteren zehn Prozent des Logos verdecken, wäre es nahezu ein perfekter Kreis.

Das neue Logo zeigt sich schon seit einigen Monaten immer wieder und wird jetzt für alle Nutzer und Plattformen ausgerollt. Gut möglich, dass es sich bei euch schon länger gezeigt hat, doch erst jetzt erfolgt die breite Umstellung.

