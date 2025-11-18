Android: Google will Akku-Laufzeiten spürbar verbessern – Apps sollen Tiefschlaf nur noch begrenzt verhindern

Selbst bei modernen Smartphones ist die Akku-Laufzeit der Flaschenhals, dem man aufgrund der kompakten Größe der Geräte kaum mit optimierter Hardware beikommen kann. Jetzt hat Google den Start einer neuen Einschränkung für Android angekündigt, mit der spürbare Auswirkungen erreicht werden sollen: Apps sollen das Smartphone nicht mehr ohne Begrenzung am Tiefschlaf hindern können.



Viele Nutzer werden das Phänomen kennen, dass der Akku trotz kürzlicher Ladung und geringer Nutzung des Smartphones schon wieder am unteren Ende seines Ladezustands angekommen ist. Verursacht wird das häufig dadurch, dass eine oder manchmal auch mehrere Apps verhindern, dass das Smartphone in den Tiefschlaf gelangt – man nennt das bei Android „partial wake lock“. Mit dieser Funktion können Apps den SoC auch bei ausgeschaltetem Display aktiv halten, diesem am Umschalten in den Tiefschlaf hindern und damit den Energieverbrauch massiv in die Höhe treiben.

Diese „partial wake locks“ sind von Google geschaffen worden, um Apps im Hintergrund wichtige Prozesse zu ermöglichen, ohne die diese möglicherweise nicht richtig funktionieren können. Allerdings sollte das nur sehr sparsam und für wichtige Prozesse verwendet werden – woran sich die App-Entwickler allerdings nicht halten. Laut Google ist das Wachhalten des Geräts nach einer umfangreichen Testphase bei den meisten Apps gar nicht notwendig. Daher setzt man jetzt Maßnahmen.

Schon bald können einzelne Apps das Smartphone nur noch für maximal zwei Stunden innerhalb eines Zeitraums von 24 Stunden wachhalten. Für diese Berechnung wird die Einzeldauer des Wachhaltens addiert, sodass auch sehr viele kurze Phasen schnell das Limit erreichen oder überschreiten können. Hat eine App das Limit überschritten, verliert sie für die kommenden 24 Stunden die Möglichkeit, das Smartphone wachzuhalten. Sollte das häufiger vorkommen, können Nutzer zukünftig auch unter Android sowie im Play Store vor dem massiven Akkuverbrauch der App gewarnt werden.

Man hat dieses neue Verfahren in den letzten Monaten umfangreich getestet und auch Feedback von App-Entwicklern einfließen lassen. Laut den Ergebnissen soll das neue Verfahren spürbare Verbesserungen bringen, ohne dass Apps oder deren Entwickler zu stark in ihren Möglichkeiten eingeschränkt werden. Tatsächlich ist es wohl so erfolgreich, dass man das Limit von 3 auf 2 Stunden pro Tag senken konnte. Final starten soll das Programm am 1. März 2026.

