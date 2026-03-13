Amazon Frühlingsangebote: Hohe Rabatte auf Fire TV, Echo, Fire-Tablets, Kindle, Ring, Eero, Blink und mehr

Veröffentlicht am von Jens
amazon 

Es ist wieder Zeit für smarte Tech-Aktionen! In dieser Woche haben die Amazon Frühlingsangebote begonnen, die hohe Rabatte auf große Teile des Sortimens versprechen und natürlich auch wieder viele Schnäppchen rund um die Amazon-eigene Hardware bereithalten. Wer schon länger Zeit auf Tablets, Kindles, Fire TV-Produkte oder Smart Home-Erweiterungen spekuliert hat, kann in diesen Tagen endlich zuschlagen.


amazon frühlingsangebote

Die Amazon Frühlingsangebote laufen und ermöglichen es allen geduldigen Nutzern, noch über das Wochenende sehr viel Geld auf die Produkte zu sparen, die man vielleicht ohnehin schon im Auge hatte. Sowieso gilt gerade bei Amazon-Geräten die ungeschriebene Regel, diese niemals zum Vollpreis zu kaufen – denn die nächste Rabattwoche kommt bestimmt. Jetzt ist es endlich wieder soweit!

Wir haben euch natürlich schon die Pixel 10-Angebote im Google Store und die Pixel Watch 4-Angebote im Google Store sowie das Pixel 9a zum Knallerpreis vorgestellt und jetzt schauen wir auf das smarte Amazon-Portfolio, das sehr viele Aktionen rund um die Fire-Tablets, den Fire TV-Stick, die Kindle-Geräte, die Echo-Geräte und weitere Smart Home-Produkte bringt. In der folgenden Auflistung findet ihr alle Aktionen von Google und Amazon in der schnellen Übersicht.

Schaut für das gesamte Portfolio einfach mal im Google Store bei Amazon sowie bei den Amazon Frühlingsangeboten vorbei.

Google Pixel Aktionen
Vorschau Produkt Preis
Google Pixel 10a – 7 Jahre Pixel Drops, mehr als 30 Stunden Akkulaufzeit, Kamera-Coach, Gemini Live - Obsidian, 128GB + Pixel 10a Case – Aus recyceltem Kunststoff - Obsidian Google Pixel 10a – 7 Jahre Pixel Drops, mehr als 30 Stunden Akkulaufzeit, Kamera-Coach, Gemini... 579,99 EUR 549,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 9a: Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit KI-Kamera, 24 Stunden Akkulaufzeit und leistungsstarken Sicherheitsfunktionen – Obsidian, 128GB Google Pixel 9a: Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit KI-Kamera, 24 Stunden Akkulaufzeit und... 364,90 EUR 354,24 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,3 Zoll großem Actua-Display – Obsidian, 256GB Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera... 999,00 EUR 682,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 Pro – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamerasystem, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,3 Zoll großem Super Actua-Display – Jade, 256GB Google Pixel 10 Pro – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamerasystem... 1.199,00 EUR 998,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 Pro XL – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamera, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,8 Zoll großem Super Actua-Display – Porcelain, 512GB Google Pixel 10 Pro XL – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamera, mehr... 1.429,00 EUR 995,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 Pro Fold – Android-Smartphone ohne SIM-Lock mit Gemini – Innovatives Dreifach-Rückkamerasystem – Über 24 Stunden Akkulaufzeit – Faltbares Display – Moonstone, 256GB Google Pixel 10 Pro Fold – Android-Smartphone ohne SIM-Lock mit Gemini – Innovatives... 1.899,00 EUR 1.498,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Buds 2a – Kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung – Leicht und bequem – Wasserabweisend – Bluetooth-kompatibel – Iris Google Pixel Buds 2a – Kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung – Leicht und... 149,00 EUR 106,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Buds Pro 2 - Wireless Earbuds with Active Noise Cancellation – Bluetooth Headphones - Porcelain Google Pixel Buds Pro 2 - Wireless Earbuds with Active Noise Cancellation – Bluetooth Headphones... 249,00 EUR 168,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Watch 4 (41 mm) – Android-Smartwatch mit gewölbtem Display und Fitness-Tracking und Unterstützung von Gemini – Aluminiumgehäuse in Matte Black – Sportarmband in Obsidian – LTE Google Pixel Watch 4 (41 mm) – Android-Smartwatch mit gewölbtem Display und Fitness-Tracking und... 499,00 EUR 375,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Fitbit Charge 6 Aktivitätstracker enthält ein 6 monatige Premium Mitgliedschaft, 7 Tage Akkulaufzeit, Google Wallet und Maps Google Fitbit Charge 6 Aktivitätstracker enthält ein 6 monatige Premium Mitgliedschaft, 7 Tage... 159,95 EUR 112,33 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Fitbit Inspire 3 – Gesundheits- & Fitness-Tracker Damen / Herren - Herzfrequenzmessung, Stressmanagement, Schlafanalyse & bis zu 10 Tage Akkulaufzeit – Fitnessuhr kompatibel mit Android/iOS Google Fitbit Inspire 3 – Gesundheits- & Fitness-Tracker Damen / Herren - Herzfrequenzmessung... 99,95 EUR 75,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Fitbit Versa 4 – Smartwatch Damen / Herren – Fitness-Tracker mit integriertem GPS und Telefonfunktion, 6 Tage Akkulaufzeit, 40+ Trainingsmodi – Fitnessuhr kompatibel mit Android / iOS Google Fitbit Versa 4 – Smartwatch Damen / Herren – Fitness-Tracker mit integriertem GPS und... 229,95 EUR 132,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen

Letzte Aktualisierung am 10.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.




Fire TV Aktionen
Vorschau Produkt Preis
Amazon Fire TV Stick HD (Neueste Generation), Free- und Live-TV, Alexa-Sprachfernbedienung, Smart-Home-Steuerung, HD-Streaming Amazon Fire TV Stick HD (Neueste Generation), Free- und Live-TV, Alexa-Sprachfernbedienung... 44,99 EUR 24,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Amazon Fire TV Stick 4K Select (neueste Generation), beginne mit dem Streamen in 4K, Hunderttausenden von Filmen und Serienfolgen sowie kostenlosem Live-TV Amazon Fire TV Stick 4K Select (neueste Generation), beginne mit dem Streamen in 4K... 54,99 EUR 27,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Amazon Fire TV Stick 4K Plus, mit Unterstützung für Wi-Fi 6 sowie Streaming in Dolby Vision/Atmos und HDR10+ Amazon Fire TV Stick 4K Plus, mit Unterstützung für Wi-Fi 6 sowie Streaming in Dolby Vision/Atmos... 69,99 EUR 37,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Amazon Fire TV Stick 4K Max, unterstützt Streaming über Wi-Fi 6E, Ambient-TV Amazon Fire TV Stick 4K Max, unterstützt Streaming über Wi-Fi 6E, Ambient-TV 79,99 EUR 49,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Amazon Fire TV Cube (Neueste Generation) | Streaming-Mediaplayer mit Sprachsteuerung mit Alexa, Wi-Fi 6E, 4K Ultra HD Amazon Fire TV Cube (Neueste Generation) | Streaming-Mediaplayer mit Sprachsteuerung mit Alexa... 159,99 EUR 119,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Wir stellen vor: Die Amazon Fire TV Omni-Mini-LED-Serie, QLED-Smart-TV mit 55 Zoll (139 cm), 4K UHD, Dolby Vision IQ, Ambient-TV, 144-Hz-Spielmodus, Local Dimming und Sprachsteuerung mit Alexa Wir stellen vor: Die Amazon Fire TV Omni-Mini-LED-Serie, QLED-Smart-TV mit 55 Zoll (139 cm), 4K UHD... 999,99 EUR 699,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Wir stellen vor: Die Amazon Fire TV Omni-Mini-LED-Serie, QLED-Smart-TV mit 65 Zoll (165 cm), 4K UHD, Dolby Vision IQ, Ambient-TV, 144-Hz-Spielmodus, Local Dimming und Sprachsteuerung mit Alexa Wir stellen vor: Die Amazon Fire TV Omni-Mini-LED-Serie, QLED-Smart-TV mit 65 Zoll (165 cm), 4K UHD... 1.299,99 EUR 849,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Wir stellen vor: Die Amazon Fire TV Omni-Mini-LED-Serie, QLED-Smart-TV mit 75 Zoll (190 cm), 4K UHD, Dolby Vision IQ, Ambient-TV, 144-Hz-Spielmodus, Local Dimming und Sprachsteuerung mit Alexa Wir stellen vor: Die Amazon Fire TV Omni-Mini-LED-Serie, QLED-Smart-TV mit 75 Zoll (190 cm), 4K UHD... 1.899,99 EUR 1.199,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Amazon Fire TV 2-Serie (neueste Generation), 32-Zoll-Smart-TV in HD mit Alexa-Fernbedienung, schnellem Streaming, Dolby Audio, Ambient-TV und kostenlosem Live-TV Amazon Fire TV 2-Serie (neueste Generation), 32-Zoll-Smart-TV in HD mit Alexa-Fernbedienung... 279,99 EUR 159,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Amazon Fire TV 2-Serie (neueste Generation), 40-Zoll-Smart-TV in HD mit Alexa-Fernbedienung, schnellem Streaming, Dolby Audio, Ambient-TV und kostenlosem Live-TV Amazon Fire TV 2-Serie (neueste Generation), 40-Zoll-Smart-TV in HD mit Alexa-Fernbedienung... 349,99 EUR 219,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Amazon Fire TV 4-Serie (neueste Generation), 43-Zoll-Smart-TV in 4K Ultra-HD mit Alexa-Fernbedienung, HDR10+, schnellem Prozessor, Dolby Audio, Ambient-TV und kostenlosem Live-TV Amazon Fire TV 4-Serie (neueste Generation), 43-Zoll-Smart-TV in 4K Ultra-HD mit... 499,99 EUR 279,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Amazon Fire TV 4-Serie (neueste Generation), 55-Zoll-Smart-TV in 4K Ultra-HD mit Alexa-Fernbedienung, HDR10+, schnellem Prozessor, Dolby Audio, Ambient-TV und kostenlosem Live-TV Amazon Fire TV 4-Serie (neueste Generation), 55-Zoll-Smart-TV in 4K Ultra-HD mit... 699,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Amazon Fire TV 4-Serie (neueste Generation), 50-Zoll-Smart-TV in 4K Ultra-HD mit Alexa-Fernbedienung, HDR10+, schnellem Prozessor, Dolby Audio, Ambient-TV und kostenlosem Live-TV Amazon Fire TV 4-Serie (neueste Generation), 50-Zoll-Smart-TV in 4K Ultra-HD mit... 599,99 EUR 329,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Amazon Fire TV Omni QLED-Serie (neueste Generation), 55-Zoll Smart TV in 4K Ultra HD, HDR10+, Dolby Vision, Dolby Audio, Quad-Core-Prozessor, Sprachsteuerung mit Alexa Amazon Fire TV Omni QLED-Serie (neueste Generation), 55-Zoll Smart TV in 4K Ultra HD, HDR10+, Dolby... 799,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Amazon Fire TV Omni QLED-Serie (neueste Generation), 65-Zoll Smart TV in 4K Ultra HD, HDR10+, Dolby Vision, Dolby Audio, Quad-Core-Prozessor, Sprachsteuerung mit Alexa Amazon Fire TV Omni QLED-Serie (neueste Generation), 65-Zoll Smart TV in 4K Ultra HD, HDR10+, Dolby... 1.149,99 EUR 709,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Amazon Fire TV Omni QLED-Serie (neueste Generation), 75-Zoll Smart TV in 4K Ultra HD, HDR10+, Dolby Vision, Dolby Audio, Quad-Core-Prozessor, Sprachsteuerung mit Alexa Amazon Fire TV Omni QLED-Serie (neueste Generation), 75-Zoll Smart TV in 4K Ultra HD, HDR10+, Dolby... 1.449,99 EUR 949,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Amazon Fire TV Omni QLED-Serie (neueste Generation), 50-Zoll Smart TV in 4K Ultra HD, HDR10+, Dolby Vision, Dolby Audio, Quad-Core-Prozessor, Sprachsteuerung mit Alexa Amazon Fire TV Omni QLED-Serie (neueste Generation), 50-Zoll Smart TV in 4K Ultra HD, HDR10+, Dolby... 699,99 EUR 449,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen

Letzte Aktualisierung am 10.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

Fire Tablet-Aktionen
Vorschau Produkt Preis
Amazon Fire HD 8-Tablet (Neueste Generation), 8-Zoll-HD-Bildschirm, 3 GB RAM, 32 GB Speicher, für Unterhaltung unterwegs, schwarz (2024) – mit Werbung Amazon Fire HD 8-Tablet (Neueste Generation), 8-Zoll-HD-Bildschirm, 3 GB RAM, 32 GB Speicher, für... 114,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Fire HD 10-Tablet 2023 (Neueste Generation), für Entspannung optimiert, brillantes 10,1-Zoll-Full-HD-Display, Octa-Core-Prozessor, 3 GB RAM, bis zu 13h Akkulaufzeit, 32 GB, schwarz, mit Werbung Fire HD 10-Tablet 2023 (Neueste Generation), für Entspannung optimiert, brillantes... 164,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Amazon Fire Max 11-Tablet (Neueste Generation), unser bisher leistungsstärkstes Tablet, mit klarem 11-Zoll-Display, Octa-Core-Prozessor, 4 GB RAM, 14 Std. Akkulaufzeit, 64 GB, grau, mit Werbung Amazon Fire Max 11-Tablet (Neueste Generation), unser bisher leistungsstärkstes Tablet, mit klarem... 269,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Amazon Fire HD 8 Kids-Tablet (Neueste Generation), für Kinder von 3-7 J. | 3 GB RAM, werbefreie Inhalte, integrierte Kindersicherung, 13 Std. Akkulaufzeit, 32 GB, Disney-Prinzessinnen-Design (2024) Amazon Fire HD 8 Kids-Tablet (Neueste Generation), für Kinder von 3-7 J. | 3 GB RAM, werbefreie... 169,99 EUR 74,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Fire HD 10 Kids-Tablet – für Kinder ab dem Vorschulalter | Mit brillantem 10-Zoll-Display, Kindersicherung und 2 Jahren Sorglos-Garantie | Version 2023, 32 GB Fire HD 10 Kids-Tablet – für Kinder ab dem Vorschulalter | Mit brillantem 10-Zoll-Display... Bei Amazon kaufen
Amazon Fire HD 8 Kids Pro-Tablet (Neueste Generation), für Kinder von 6-12 J. | 3 GB RAM, 8-Zoll-HD-Bildschirm, werbefreie Inhalte, Kindersicherung, 13 Std. Akkulaufzeit, 32 GB, Marvel Avengers (2024) Amazon Fire HD 8 Kids Pro-Tablet (Neueste Generation), für Kinder von 6-12 J. | 3 GB RAM... 169,99 EUR 74,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Fire HD 10 Kids Pro-Tablet (Neueste Generation), für Kinder ab dem Grundschulalter | 10-Zoll-Display, lange Akkulaufzeit, Kindersicherung und dünne Hülle | Version 2023, 32 GB, Happy-Day-Design Fire HD 10 Kids Pro-Tablet (Neueste Generation), für Kinder ab dem Grundschulalter... 214,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen

Letzte Aktualisierung am 7.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

Echo Aktionen
Vorschau Produkt Preis
Echo Dot (Neueste Generation) | Smarter WLAN- und Bluetooth-Lautsprecher mit Alexa und gigantischem, sattem Klang | Anthrazit Echo Dot (Neueste Generation) | Smarter WLAN- und Bluetooth-Lautsprecher mit Alexa und gigantischem... 64,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Amazon Echo Spot (neueste generation), smarter Wecker mit sattem Klang und Alexa, Schwarz Amazon Echo Spot (neueste generation), smarter Wecker mit sattem Klang und Alexa, Schwarz 94,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Amazon Echo Dot Max (neueste Generation), Alexa-Lautsprecher mit raumfüllendem Klang und integriertem Smart-Home-Hub, Graphit Amazon Echo Dot Max (neueste Generation), Alexa-Lautsprecher mit raumfüllendem Klang und... 109,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Amazon Echo Studio (neueste Generation), kompaktes Design, mit immersivem 3D-Audio und Dolby Atmos, Graphit Amazon Echo Studio (neueste Generation), kompaktes Design, mit immersivem 3D-Audio und Dolby Atmos... 239,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Echo Show 5 (Neueste Generation) | Kompakter smarter Touchscreen mit Alexa zum Steuern deines Smart Homes und mehr | Anthrazit Echo Show 5 (Neueste Generation) | Kompakter smarter Touchscreen mit Alexa zum Steuern deines Smart... 109,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Amazon Echo Show 8 (neueste Generation), brillantes 8,7-Zoll-Display in HD-Auflösung mit raumfüllendem 3D-Audio und Alexa, Graphit Amazon Echo Show 8 (neueste Generation), brillantes 8,7-Zoll-Display in HD-Auflösung mit... 199,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Amazon Echo Show 11 (neueste Generation) – Brillantes 11-Zoll-Display in Full-HD-Auflösung mit größerer Bildschirmfläche, 3D-Audio und Alexa, Graphit Amazon Echo Show 11 (neueste Generation) – Brillantes 11-Zoll-Display in Full-HD-Auflösung mit... 239,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Amazon Echo Show 15 (neueste generation) | 15,6-Zoll-Smart-Display in Full HD, mit integriertem Fire TV und Alexa-Sprachfernbedienung Amazon Echo Show 15 (neueste generation) | 15,6-Zoll-Smart-Display in Full HD, mit integriertem Fire... 329,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Amazon Echo Show 21 (neueste generation) | Beeindruckendes 21-Zoll-Smart-Display mit integriertem Fire TV, kraftvollem Klang, immersivem HD-Streaming und Alexa Amazon Echo Show 21 (neueste generation) | Beeindruckendes 21-Zoll-Smart-Display mit integriertem... 439,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen

Letzte Aktualisierung am 8.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.




Kindle Aktionen
Vorschau Produkt Preis
Amazon Kindle (neueste generation) – Der leichteste und kompakteste Kindle, mit blendfreiem Bildschirm, schnellerem Umblättern und anpassbarem Frontlicht – 16 GB – mit Werbung – matchagrün Amazon Kindle (neueste generation) – Der leichteste und kompakteste Kindle, mit blendfreiem... 109,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Amazon Kindle Scribe (16 GB) – Neuartiges Display mit gleichmäßigem Rahmen | Schreib einfach in Bücher und Dokumente | Mit Notizbuchzusammenfassung | Mit Premium-Eingabestift – Anthrazit Amazon Kindle Scribe (16 GB) – Neuartiges Display mit gleichmäßigem Rahmen | Schreib einfach in... 419,99 EUR 294,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Amazon Kindle Paperwhite (neueste Generation) – Unser schnellster Kindle, mit neuem 7-Zoll-Display und wochenlanger Akkulaufzeit – 16 GB – ohne Werbung – schwarz Amazon Kindle Paperwhite (neueste Generation) – Unser schnellster Kindle, mit neuem 7-Zoll-Display... 179,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition (neueste Generation) – Unser schnellster Kindle, mit Frontlicht mit automatischer Anpassung und kabellosem Aufladen – 32 GB – schwarz metallic Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition (neueste Generation) – Unser schnellster Kindle, mit... 199,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Amazon Kindle Colorsoft (neueste Generation) – Mit Farb-Display und Frontlicht mit verstellbarer Farbtemperatur – 16 GB Amazon Kindle Colorsoft (neueste Generation) – Mit Farb-Display und Frontlicht mit verstellbarer... 259,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Amazon Kindle Colorsoft Signature Edition (neueste Generation) – Mit Farb-Display und Frontlicht mit automatischer Anpassung, kabellosem Aufladen und wochenlanger Akkulaufzeit – 32 GB Amazon Kindle Colorsoft Signature Edition (neueste Generation) – Mit Farb-Display und Frontlicht... 289,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Amazon Kindle Colorsoft (neueste Generation) – Mit Farb-Display und Frontlicht mit verstellbarer Farbtemperatur – 16 GB Amazon Kindle Colorsoft (neueste Generation) – Mit Farb-Display und Frontlicht mit verstellbarer... 259,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Amazon Kindle Kids (neueste Generation) – Falls das Gerät kaputtgeht, ersetzen wir es. Inklusive altersgerechter Bücher, Hülle, blendfreiem Bildschirm und schnellerem Umblättern – Weltraumwal-Design Amazon Kindle Kids (neueste Generation) – Falls das Gerät kaputtgeht, ersetzen wir es. Inklusive... 129,99 EUR 94,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Amazon Kindle Paperwhite Kids (neueste Generation) – Größeres, blendfreies 7-Zoll-Display – Mit Kindle lesen Kinder durchschnittlich mehr als mehr als 45 Minuten – 16 GB – Cyber-Skyline-Design Amazon Kindle Paperwhite Kids (neueste Generation) – Größeres, blendfreies 7-Zoll-Display... 179,99 EUR 129,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen

Letzte Aktualisierung am 10.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

Blink Aktionen
Vorschau Produkt Preis
Blink Mini 2K+ (neueste Generation) Überwachungskamera für den Innenbereich| Sicherheitskamera mit Netzstecker für zuhause | 2K-Videoauflösung, 4-fach-Zoom, Nachtsicht in Farbe | 1 Kamera – Schwarz Blink Mini 2K+ (neueste Generation) Überwachungskamera für den Innenbereich| Sicherheitskamera mit... 44,99 EUR 24,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Blink Mini Pan-Tilt Camera | Bewegliche Plug-in-Überwachungskamera für den Innenbereich, Zwei-Wege-Audio, HD-Video, Bewegungserfassung, Funktioniert mit Alexa (weiß) Blink Mini Pan-Tilt Camera | Bewegliche Plug-in-Überwachungskamera für den Innenbereich... 39,99 EUR 21,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Blink Mini 2K+ (neueste Generation) Überwachungskamera für den Innenbereich | Sicherheitskamera mit Netzstecker für zuhause | 2K-Videoauflösung, 4-fach-Zoom, Nachtsicht in Farbe | 1 Kamera – Weiß Blink Mini 2K+ (neueste Generation) Überwachungskamera für den Innenbereich | Sicherheitskamera... 44,99 EUR 24,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Blink Arc (neueste Generation) | mit Panorama-Ansicht [Funktion erfordert Plus-Abonnement], 180° Abdeckung, steckerfertiges Dual-Kamerasystem für Mini 2K+, einzelne Stromquelle | 2 Kameras – Schwarz Blink Arc (neueste Generation) | mit Panorama-Ansicht [Funktion erfordert Plus-Abonnement... 109,98 EUR 54,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Blink-Kamera Outdoor 4 | Kabellose intelligente HD-Sicherheitskamera, zwei Jahre Batterielaufzeit, funktioniert mit Alexa | 1-Kamera-System mit enthaltenem Sync Module Core | IP65 Blink-Kamera Outdoor 4 | Kabellose intelligente HD-Sicherheitskamera, zwei Jahre Batterielaufzeit... 79,99 EUR 39,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Blink Außenkamera 2K+ (neueste Generation) – Kabellose, intelligente Sicherheitskamera, 2K-Videoauflösung, bis zu zwei Jahre Batterielaufzeit. Sync-Basismodul enthalten – 1-Kamera-System, Weiß Blink Außenkamera 2K+ (neueste Generation) – Kabellose, intelligente Sicherheitskamera... 99,99 EUR 49,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Blink Außenkamera mit Flutlicht (neueste Generation) | Kabellose intelligente Sicherheitskamera, 700 Lumen LED, zwei Jahre Batterielaufzeit, verbesserte Bewegungserfassung | Sync-Basismodul enthalten Blink Außenkamera mit Flutlicht (neueste Generation) | Kabellose intelligente Sicherheitskamera... 94,99 EUR 46,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Blink Videotürklingel (neueste generation) | System | Kopf-bis-Fuß-Aufnahme in HD, 2 Jahre Batterielaufzeit, einfache Einrichtung, IP-65, Sync-Basismodul im Lieferumfang enthalten – Schwarz Blink Videotürklingel (neueste generation) | System | Kopf-bis-Fuß-Aufnahme in HD, 2 Jahre... 64,99 EUR 31,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen

Letzte Aktualisierung am 10.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

Ring Aktionen
Vorschau Produkt Preis
Ring Innenkamera (Indoor Camera 2. Gen.) | Überwachungskamera für den Innenbereich | 1080p-HD-Video, Privatsphäre-Sichtschutz, WLAN, ideal für Haustiere | Mini Sicherheitskamera zur Selbstinstallation Ring Innenkamera (Indoor Camera 2. Gen.) | Überwachungskamera für den Innenbereich... 49,99 EUR 41,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Ring Innenkamera Plus (Indoor Camera Plus, neueste Generation) | Sicherheitskamera mit Netzstecker | Retinal 2K, 4x-Zoom, manuelle Objektivabdeckung | 30 Tage Gratiszeitraum für Ring-Abonnement Ring Innenkamera Plus (Indoor Camera Plus, neueste Generation) | Sicherheitskamera mit Netzstecker... 59,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Ring Außenkamera Akku (Stick Up Cam Battery) | Überwachungskamera aussen mit 1080p-HD-Video, WLAN, witterungsbeständig, geeignet für dein Haus & Grundstück | Alexa-kompatible Sicherheitskamera Ring Außenkamera Akku (Stick Up Cam Battery) | Überwachungskamera aussen mit 1080p-HD-Video, WLAN... 79,99 EUR 74,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Ring Außenkamera Plus Akku (Outdoor Camera Plus neueste generation) | 2K-Weitwinkelvideo | Kabellose Überwachungskamera zur Selbstinstallation | 30-tägiger Gratiszeitraum für Ring-Abonnement Ring Außenkamera Plus Akku (Outdoor Camera Plus neueste generation) | 2K-Weitwinkelvideo... 99,99 EUR 54,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Ring Außenkamera Pro mit Netzstecker (Outdoor Camera Pro, neueste Generation) | Sicherheitskamera | Retinal 4K, 10x-Zoom | Privatsphäre-Einstellungen | 30 Tage Gratiszeitraum für Ring-Abonnement Ring Außenkamera Pro mit Netzstecker (Outdoor Camera Pro, neueste Generation) | Sicherheitskamera... 199,99 EUR 149,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Ring Spotlight Kamera Plus Akku (Spotlight Cam Plus) | Überwachungskamera aussen mit WLAN, HD-Video, LED-Strahler, Nachtsicht, Bewegungserfassung & Sirene | Alexa-kompatible Sicherheitskamera Ring Spotlight Kamera Plus Akku (Spotlight Cam Plus) | Überwachungskamera aussen mit WLAN... 149,99 EUR 139,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Ring Spotlight Kamera Pro Akku (Spotlight Cam Pro Battery) | 2K-Video mit Ring Vision, 3D-Bewegungserfassung, LED-Spotlights, Selbstinstallation | 30-tägige kostenlose Testphase für Ring Home Ring Spotlight Kamera Pro Akku (Spotlight Cam Pro Battery) | 2K-Video mit Ring Vision... 199,99 EUR 177,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Ring Flutlichtkamera Plus Kabel (Floodlight Cam Wired Plus) | Überwachungskamera aussen mit WLAN, HD-Video, LED-Flutlicht, Nachtsicht, Bewegungserfassung & Sirene | Alexa-kompatible Sicherheitskamera Ring Flutlichtkamera Plus Kabel (Floodlight Cam Wired Plus) | Überwachungskamera aussen mit WLAN... 179,99 EUR 99,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Ring Flutlichtkamera Pro (Floodlight Cam Pro, neueste Generation) | Außenkamera | Retinal 4K, optimierter 10x-Zoom, 2000 Lumen Flutlichter und Sirene | 30 Tage Gratiszeitraum für Ring-Abonnement Ring Flutlichtkamera Pro (Floodlight Cam Pro, neueste Generation) | Außenkamera | Retinal 4K... 279,99 EUR 229,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen

Letzte Aktualisierung am 10.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

Eero Aktionen
Vorschau Produkt Preis
Amazon eero 6 Mesh-WLAN-Router | 900-Mbit/s-Ethernet | Bis zu 140 m² Abdeckung | Für Verbindungen mit über 75 Geräten | Einzelpack Amazon eero 6 Mesh-WLAN-Router | 900-Mbit/s-Ethernet | Bis zu 140 m² Abdeckung | Für Verbindungen... 119,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Amazon eero 6+ Mesh-WLAN-Router | 1-Gbit/s-Ethernet | Bis zu 140 m² Abdeckung | Für Verbindungen mit über 75 Geräten | Einzelpack | 2022 Amazon eero 6+ Mesh-WLAN-Router | 1-Gbit/s-Ethernet | Bis zu 140 m² Abdeckung | Für Verbindungen... 149,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Amazon eero Pro 6E Mesh-WLAN-Router | 2,5-Gbit/s-Ethernet | Bis zu 190 m² Abdeckung | Für Verbindungen mit über 100 Geräten | Ideal für Streaming, Arbeit und Gaming | Einzelpack | 2022 Amazon eero Pro 6E Mesh-WLAN-Router | 2,5-Gbit/s-Ethernet | Bis zu 190 m² Abdeckung | Für... 209,99 EUR 156,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Amazon eero 7 Mesh-WLAN-Router (neueste Version) | Unterstützt Internet-Geschwindigkeiten von bis zu 2,5 Gbit/s | WLAN-Abdeckung bis zu 190 m² | Einzelpack Amazon eero 7 Mesh-WLAN-Router (neueste Version) | Unterstützt Internet-Geschwindigkeiten von bis... 199,99 EUR 139,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Amazon eero Pro 7 Mesh-WLAN-Router (neueste Version) | Unterstützt Internet-Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s | WLAN-Abdeckung bis zu 190 m² | Einzelpack Amazon eero Pro 7 Mesh-WLAN-Router (neueste Version) | Unterstützt Internet-Geschwindigkeiten von... 349,99 EUR 244,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Amazon eero Max 7 Mesh-WLAN-Router | 10-Gbit/s-Ethernet | Bis zu 230 m² Abdeckung | Für Verbindungen mit über 250 Geräten | Ideal für Gaming | Einzelpack | Neueste Generation Amazon eero Max 7 Mesh-WLAN-Router | 10-Gbit/s-Ethernet | Bis zu 230 m² Abdeckung | Für... 699,99 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen

Letzte Aktualisierung am 7.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

» Pixel Watch 4, Buds und Fitbit: Knallerpreise im Google Store – jetzt hohe Rabatte auf alle Wearables sichern

» Pixel 9a Knallerpreis: Google-Smartphone jetzt für nur 355 Euro – sechs Jahre Updates & Pixel 10a-Leistung

amazon frühlingsangebote


Teile diesen Artikel:

Facebook twitter Pocket Pocket
label ,
Artikel kann bezahlte Werbelinks und Anzeigen enthalten.