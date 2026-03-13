Amazon Frühlingsangebote: Hohe Rabatte auf Fire TV, Echo, Fire-Tablets, Kindle, Ring, Eero, Blink und mehr

Es ist wieder Zeit für smarte Tech-Aktionen! In dieser Woche haben die Amazon Frühlingsangebote begonnen, die hohe Rabatte auf große Teile des Sortimens versprechen und natürlich auch wieder viele Schnäppchen rund um die Amazon-eigene Hardware bereithalten. Wer schon länger Zeit auf Tablets, Kindles, Fire TV-Produkte oder Smart Home-Erweiterungen spekuliert hat, kann in diesen Tagen endlich zuschlagen.



Die Amazon Frühlingsangebote laufen und ermöglichen es allen geduldigen Nutzern, noch über das Wochenende sehr viel Geld auf die Produkte zu sparen, die man vielleicht ohnehin schon im Auge hatte. Sowieso gilt gerade bei Amazon-Geräten die ungeschriebene Regel, diese niemals zum Vollpreis zu kaufen – denn die nächste Rabattwoche kommt bestimmt. Jetzt ist es endlich wieder soweit!

Wir haben euch natürlich schon die Pixel 10-Angebote im Google Store und die Pixel Watch 4-Angebote im Google Store sowie das Pixel 9a zum Knallerpreis vorgestellt und jetzt schauen wir auf das smarte Amazon-Portfolio, das sehr viele Aktionen rund um die Fire-Tablets, den Fire TV-Stick, die Kindle-Geräte, die Echo-Geräte und weitere Smart Home-Produkte bringt. In der folgenden Auflistung findet ihr alle Aktionen von Google und Amazon in der schnellen Übersicht.

Schaut für das gesamte Portfolio einfach mal im Google Store bei Amazon sowie bei den Amazon Frühlingsangeboten vorbei.

Google Pixel Aktionen

Letzte Aktualisierung am 10.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.









Fire TV Aktionen

Fire Tablet-Aktionen

Echo Aktionen

Kindle Aktionen

Blink Aktionen

Ring Aktionen

Eero Aktionen

