Pixel Watch 4, Buds und Fitbit: Knallerpreise im Google Store – jetzt hohe Rabatte auf alle Wearables sichern

In diesen Tagen kann es sich lohnen, im Google Store bei Amazon vorbeizuschauen, denn im Rahmen der laufenden Amazon Frühlingsangebote gibt es jetzt sehr viele starke Aktionen rund um die Wearables. Neben vielen hohen Rabatten auf die smarten Kopfhörer sowie das Fitbit-Portfolio könnt ihr euch jetzt beispielsweise ganze 30 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 4 sichern. Schaut mal bei den Aktionen herein!



Es ist eine gute Zeit, um sich mit neuer Pixel-Hardware einzudecken, das kann man ohne jegliche Ausnahmen so sagen. Wir haben bereits über die hohen Rabatte auf die Pixel-Smartphones berichtet, die mit über 30 Prozent Abschlag zu haben sind – aber das ist natürlich längst nicht alles. Denn jetzt gibt es im Rahmen der Amazon Frühlingsangebote noch viele weitere Aktionen im deutschen Google Store bei Amazon.

Hohe Rabatte auf die Pixel Watch 4

Die Pixel Watch 4 war bisher nur selten rabattiert und wenn, dann meist in solch geringen Höhen, dass es nicht erwähnenswert gewesen ist – aber das ist zumindest in dieser Woche vorüber. Jetzt könnt ihr euch bis zu 30 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 4 41mm Wifi sichern! Entscheidet ihr euch für die LTE-Version, gibt es jetzt 28 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 4 41mm LTE. Soll es ein größeres Modell sein, gibt es jetzt 28 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 4 45mm Wifi sowie immerhin 8 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 4 45mm LTE.

Hohe Rabatte auf die Pixel Buds

Nicht nur die Smartwatches sind rabattiert, sondern auch auf die smarten Kopfhörer könnt ihr im Rahmen der Aktionswelle sehr viel Geld sparen. Jetzt gibt es 28 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds 2a und sogar ganze 32 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds Pro 2 – das kann man vor allem parallel zum Kauf eines neuen Pixel-Smartphones einmal mitnehmen.

Hohe Rabatte auf das Fitbit-Portfolio

Nach einer recht langen Zeit ohne nennenswerte Rabatte gibt es jetzt wieder hohe Aktionen auf die Fitness-Wearables der Google-Tochter Fitbit: Ihr könnt euch jetzt 42 Prozent Rabatt auf die Fitbit Charge 6 sichern, es gibt sogar 45 Prozent Rabatt auf die Fitbit Inspire 3 und ganze 42 Prozent Rabatt auf die Fitbit Versa 4. Das sind fast schon Abverkaufspreise, die man bei Interesse mitnehmen sollte.

