Pixel 10a vs Pixel 10: Google-Smartphones im Vergleich – es gibt einen ganz klaren Favoriten (Video)

Erst vor wenigen Tagen hat Google das neue Pixel 10a in den Verkauf gebracht, mit dem die zehnte Generation noch einmal um einen Budget-Ableger erweitert werden soll, der sich vor allem durch einen günstigen Preis auszeichnet. Doch der eigentliche Plan geht nicht auf und so stehen viele Interessierte derzeit vor der Wahl, ob sie zum Pixel 10a oder doch besser zum Pixel 10 greifen sollen.



Google hat das Portfolio der Pixel-Smartphones in den letzten Jahren immer weiter anwachsen lassen, sodass wir mittlerweile bei fünf Geräten pro Generation stehen: Wir haben das Pixel 10, das Pixel 10 Pro, das größere Pixel 10 Pro XL und jetzt als ganz frischer Budget-Ableger das Pixel 10a. Natürlich gibt es noch das Pixel 10 Pro Fold, doch das bildet trotz Namensgleichheit eher eine eigene Kategorie. Wenig überraschend erhöht sich mit steigender Leistung auch der Verkaufspreis, sodass Google für viele Zielgruppen ein Gerät bereithält.

Mit den Pixel 10-Smartphones ist Google sehr gut aufgestellt, wollte mit dem neuen Pixel 10a aber noch gezielter die preisbewusste Zielgruppe ansprechen, die nicht das absolute High-End-Gerät benötigt. Dieses Konzept verfolgt man schon seit sieben Jahren und oftmals waren die Budget-Geräte erfolgreich – doch ausgerechnet bei der Jubiläums-Generation geht der Plan überhaupt nicht auf. Das liegt daran, dass das Pixel 10a nicht viel mehr als ein aufgewärmtes Pixel 9a ist. Es gibt keinen nennenswerten Fortschritt, sodass es weit von der Leistung des Pixel 10 entfernt ist – aber nicht von dessen Verkaufspreis.

Aus nicht bekannten Gründen setzt Google in dieser Generation auf Stillstand: Das neue Smartphone hat sich im Vergleich zur neunten Generation nicht weiterentwickelt: Die Leistung wurde nicht erhöht, man setzt auf einen alten SoC, hat aber auch den Preis nicht gesenkt. Gleichzeitig ist es so, dass das nahezu baugleiche Pixel 9a sehr viel günstiger zu haben ist. Auch das Pixel 10 hat einen solch enormen Preisverfall hinter sich, dass zwischen Pixel 10a und Pixel 10 oftmals nicht mehr als 20 Euro liegen (!).

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Pixel 10a vs Pixel 10

Für ein um gerade Mal 20 Euro erhöhtes Budget (ohne Aktion können es auch 40-50 Euro sein) bekommen die Nutzer einen aktuellen und deutlich leistungsfähigeren SoC. Die Käufer bekommen ein spürbar wertigeres Äußeres und ein besseres Displayglas. Sie bekommen mehr RAM, eine sehr viel weiter entwickelte Optimierung auf KI, eine deutlich bessere und mit mehr Linsen ausgestattete Kamera (inklusive Zoom) und auch einen schneller ladenden Akku. Zwischen den beiden Smartphones liegen leistungsmäßig Welten, die sich im Preis überhaupt nicht niederschlagen.

Der einzige Punkt, in dem das Pixel 10a dem Pixel 10 überlegen ist, ist die garantierte Update-Dauer. Doch dieser Unterschied ist aufgrund der zeitlichen Nähe marginal und eher theoretischer Natur: Google wird das Pixel 10a noch sieben Jahre lang mit Updates versorgen – und zwar bis März 2033. Die Pixel 10-Smartphones haben noch sechseinhalb Jahre auf der Uhr, werden also bis August 2032 mit Updates versorgt. Mit Blick auf das Kalenderblatt März 2026 muss man sich aber auch selbst fragen, ob das für die Kaufentscheidung relevant ist und ob man wirklich eine solch lange Nutzung plant.

Fazit: Das größte Problem des Pixel 10a ist das Pixel 10 und dessen günstige Verfügbarkeit. Das weiß man natürlich auch bei Google und dürfte das aus bisher unbekannten Gründen ganz bewusst getan haben. Vielleicht werden wir das eines Tages erfahren. Und wer Topleistung zu einem noch topperen Preis haben möchte, kann sich jetzt das ebenbürtige Pixel 9a für nur 355 Euro sichern – Google versorgt das Smartphone noch bis Frühjahr 2032 mit allen Updates.

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[9to5Google]

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