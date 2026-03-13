Amazon Frühlingsangebote: Die besten Aktionen für Google-Nutzer – Pixel 10, Watch 4, Buds, Nest und mehr
Kurz vor dem Wochenende laufen die Amazon Frühlingsangebote zur Höchstform auf und halten natürlich auch im Google Store bei Amazon viele starke Aktionen bereit. Es gibt überraschend hohe Rabatte auf das gesamte Portfolio der Pixel-Smartphones, auf die Pixel Watch 4, die aktuellen Pixel Buds, das Nest-Portfolio, Android Auto und mehr. Wir zeigen euch die besten Aktionen in der Übersicht.
Ein Blick in den Google Store bei Amazon lohnt sich immer, wenn ihr auf der Suche nach neuer mobiler Hardware seid – das gilt jetzt ganz besonders. Nur noch für wenige Tage könnt ihr im Rahmen der Amazon Frühlingsangebote sehr hohe Rabatte auf das gesamte Portfolio erhalten. Es sind auch viele Geräte und Produktgruppen rabattiert, die sonst kaum bis gar nicht vergünstigt angeboten werden. Wir listen euch alle Highlights aus dem Google Store.
Hohe Rabatte auf Pixel 10-Smartphones
Ohne Frage sind die Pixel 10-Smartphones die absoluten Flaggschiffe im Google Store-Portfolio und jetzt mit überraschend starken Angeboten zu haben: Ihr könnt euch jetzt das Pixel 10 mit 30 Prozent Rabatt sichern, erhaltet sogar ganze 27 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro oder für das größte Gerät gar 32 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro XL – ihr zahlt also nur noch zwei Drittel des Preises.
Alle drei Smartphones sind damit im dreistelligen Euro-Bereich zu haben. Und weil es so schön ist, gibt es jetzt auch noch 25 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro Fold!
|Vorschau
|Produkt
|Preis
|Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera...
|999,00 EUR 682,99 EUR
|Bei Amazon kaufen
|Google Pixel 10 Pro – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamerasystem...
|1.199,00 EUR 998,99 EUR
|Bei Amazon kaufen
|Google Pixel 10 Pro XL – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamera, mehr...
|1.429,00 EUR 995,99 EUR
|Bei Amazon kaufen
|Google Pixel 10 Pro Fold – Android-Smartphone ohne SIM-Lock mit Gemini – Innovatives...
|1.899,00 EUR 1.498,99 EUR
|Bei Amazon kaufen
Letzte Aktualisierung am 7.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.
Hohe Rabatte auf die Pixel Budget-Smartphones
Wer ein starkes Google-Smartphone sucht und nicht unbedingt die absolute High-End-Leistung benötigt – was heute ehrlicherweise auf die meisten Nutzer zutrifft – sollte einen Blick auf die Budget-Smartphones werfen: Ihr könnt euch jetzt das Pixel 9a für nur 355 Euro sichern! Das ist ein Wahnsinnspreis, denn es liegt leistungstechnisch gleichauf mit dem 200 Euro teureren Pixel 10a und kann selbst mit dem Pixel 10 weitestgehend mithalten. Dazu kommt, dass Google das Budget-Smartphone bis zum Frühjahr 2032 monatlich zuverlässig mit allen Updates versorgt! Wer ein gutes und günstiges Google-Smartphone sucht, sollte nicht lange zögern.
Soll es doch die aktuelle Generation sein (wovon ich abrate, greift lieber zum 9a oder 10er), kann sich jetzt 5 Prozent Rabatt auf das Pixel 10a sichern.
|Vorschau
|Produkt
|Preis
|Google Pixel 9a: Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit KI-Kamera, 24 Stunden Akkulaufzeit und...
|364,90 EUR 354,24 EUR
|Bei Amazon kaufen
|Google Pixel 10a – 7 Jahre Pixel Drops, mehr als 30 Stunden Akkulaufzeit, Kamera-Coach, Gemini...
|579,99 EUR 549,00 EUR
|Bei Amazon kaufen
Hohe Rabatte auf die Pixel Watch 4
Im Google Store finden sich nicht nur Aktionen auf die Smartphones, sondern auch auf die aktuelle Smartwatch-Generation: Jetzt könnt ihr euch die Pixel Watch 4 mit 25 Prozent Rabatt sichern – das erste Mal, dass die aktuelle Smartwatch überhaupt in erwähnenswerter Höhe rabattiert ist. Die Rabatte gelten sowohl für die 41mm-Variante als auch die 45mm-Variante und für LTE und Wifi. Schaut einfach mal in der folgenden Amazon-Box oder dem Link vorbei, welche Rabatte in welcher Kombination euch angeboten werden.
|Vorschau
|Produkt
|Preis
|Google Pixel Watch 4 (41 mm) – Android-Smartwatch mit gewölbtem Display und Fitness-Tracking und...
|399,00 EUR 359,00 EUR
|Bei Amazon kaufen
|Google Pixel Watch 4 (41 mm) – Android-Smartwatch mit gewölbtem Display und Fitness-Tracking und...
|499,00 EUR 375,99 EUR
|Bei Amazon kaufen
|Google Pixel Watch 4 (45 mm) – Android-Smartwatch mit umfassendem Gesundheits- und...
|449,00 EUR 373,94 EUR
|Bei Amazon kaufen
|Google Pixel Watch 4 (45 mm) – Android-Smartwatch mit umfassendem Gesundheits- und...
|549,00 EUR 459,99 EUR
|Bei Amazon kaufen
Hohe Rabatte auf die Pixel Buds
Möchtet ihr auch noch etwas auf die Ohren, könnt ihr jetzt wirklich starke Aktionen auf die Pixel Buds mitnehmen, denn Google hat die smarten Kopfhörer deutlich im Preis reduziert. Nur jetzt könnt ihr euch 28 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds 2a oder ganze 32 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds Pro 2 sichern – das gilt auch auf die neuen Farben. So günstig gab es die smarten Kopfhörer bislang noch nicht.
|Vorschau
|Produkt
|Preis
|Google Pixel Buds 2a – Kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung – Leicht und...
|149,00 EUR 106,99 EUR
|Bei Amazon kaufen
|Google Pixel Buds Pro 2 - Wireless Earbuds with Active Noise Cancellation – Bluetooth Headphones...
|249,00 EUR 168,99 EUR
|Bei Amazon kaufen
Hohe Rabatte auf Android Auto-Dongles
Nicht nur das Google Store-Portfolio ist rabattiert, sondern auch bei den Dongles zur kabellosen Nutzung von Android Auto könnt ihr in diesen Tagen gewaltig sparen. Zum Teil sind die Dongles schon ab 20 Euro zu haben und bieten euch die Möglichkeit, das Kabel verschwinden zu lassen, mehrere Smartphones zu koppeln oder die Verbindung automatisch herzustellen. In der folgenden Box findet ihr die besten Geräte aus diesem Bereich.
Hohe Rabatte auf Nest Smart Home
Nicht nur für die mobile Nutzung gibt es derzeit hohe Rabatte, sondern auch für das Smart Home: Jetzt könnt ihr euch 25 Prozent Rabatt und mehr auf die smarten Überwachungskameras aus dem Hause Google Nest sichern. Wer den Innenbereich überwachen möchte, kann sich jetzt 25 Prozent Rabatt auf die Nest Cam Indoor sichern. Dabei handelt es sich um die mittlerweile dritte Generation mit 2K-Video. Außerdem gibt es jetzt noch 25 Prozent Rabatt auf die Nest Cam für Indoor und Outdoor. Damit solltet ihr gut ausgestattet sein.
Für den Außenbereich gibt es einen Schwung von Kameras, die in ähnlicher Höhe rabattiert sind: Jetzt könnt ihr euch ganze 17 Prozent Rabatt auf die Nest Cam Outdoor in der zweiten Generation sichern. Weil man es draußen eher größer hat, gibt es jetzt auch 25 Prozent Rabatt auf den Nest Cam Outdoor Doppelpack. Zusätzlich zu diesen Angeboten bietet man auch 23 Prozent Rabatt auf die Nest Cam Outdoor mit Flutlicht sowie 31 Prozent Rabatt auf die Nest Doorbell mit Akku.
» Alle Aktionen im Google Store bei Amazon
» Hier geht es zu den Amazon Frühlingsangeboten
(Partnerlinks, vielen Dank für eure Unterstützung!)
