Amazon Frühlingsangebote: Die besten Aktionen für Google-Nutzer – Pixel 10, Watch 4, Buds, Nest und mehr

Kurz vor dem Wochenende laufen die Amazon Frühlingsangebote zur Höchstform auf und halten natürlich auch im Google Store bei Amazon viele starke Aktionen bereit. Es gibt überraschend hohe Rabatte auf das gesamte Portfolio der Pixel-Smartphones, auf die Pixel Watch 4, die aktuellen Pixel Buds, das Nest-Portfolio, Android Auto und mehr. Wir zeigen euch die besten Aktionen in der Übersicht.



Ein Blick in den Google Store bei Amazon lohnt sich immer, wenn ihr auf der Suche nach neuer mobiler Hardware seid – das gilt jetzt ganz besonders. Nur noch für wenige Tage könnt ihr im Rahmen der Amazon Frühlingsangebote sehr hohe Rabatte auf das gesamte Portfolio erhalten. Es sind auch viele Geräte und Produktgruppen rabattiert, die sonst kaum bis gar nicht vergünstigt angeboten werden. Wir listen euch alle Highlights aus dem Google Store.

Hohe Rabatte auf Pixel 10-Smartphones

Ohne Frage sind die Pixel 10-Smartphones die absoluten Flaggschiffe im Google Store-Portfolio und jetzt mit überraschend starken Angeboten zu haben: Ihr könnt euch jetzt das Pixel 10 mit 30 Prozent Rabatt sichern, erhaltet sogar ganze 27 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro oder für das größte Gerät gar 32 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro XL – ihr zahlt also nur noch zwei Drittel des Preises.

Alle drei Smartphones sind damit im dreistelligen Euro-Bereich zu haben. Und weil es so schön ist, gibt es jetzt auch noch 25 Prozent Rabatt auf das Pixel 10 Pro Fold!

Letzte Aktualisierung am 7.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

Hohe Rabatte auf die Pixel Budget-Smartphones

Wer ein starkes Google-Smartphone sucht und nicht unbedingt die absolute High-End-Leistung benötigt – was heute ehrlicherweise auf die meisten Nutzer zutrifft – sollte einen Blick auf die Budget-Smartphones werfen: Ihr könnt euch jetzt das Pixel 9a für nur 355 Euro sichern! Das ist ein Wahnsinnspreis, denn es liegt leistungstechnisch gleichauf mit dem 200 Euro teureren Pixel 10a und kann selbst mit dem Pixel 10 weitestgehend mithalten. Dazu kommt, dass Google das Budget-Smartphone bis zum Frühjahr 2032 monatlich zuverlässig mit allen Updates versorgt! Wer ein gutes und günstiges Google-Smartphone sucht, sollte nicht lange zögern.

Soll es doch die aktuelle Generation sein (wovon ich abrate, greift lieber zum 9a oder 10er), kann sich jetzt 5 Prozent Rabatt auf das Pixel 10a sichern.

Hohe Rabatte auf die Pixel Watch 4

Im Google Store finden sich nicht nur Aktionen auf die Smartphones, sondern auch auf die aktuelle Smartwatch-Generation: Jetzt könnt ihr euch die Pixel Watch 4 mit 25 Prozent Rabatt sichern – das erste Mal, dass die aktuelle Smartwatch überhaupt in erwähnenswerter Höhe rabattiert ist. Die Rabatte gelten sowohl für die 41mm-Variante als auch die 45mm-Variante und für LTE und Wifi. Schaut einfach mal in der folgenden Amazon-Box oder dem Link vorbei, welche Rabatte in welcher Kombination euch angeboten werden.

Hohe Rabatte auf die Pixel Buds

Möchtet ihr auch noch etwas auf die Ohren, könnt ihr jetzt wirklich starke Aktionen auf die Pixel Buds mitnehmen, denn Google hat die smarten Kopfhörer deutlich im Preis reduziert. Nur jetzt könnt ihr euch 28 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds 2a oder ganze 32 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds Pro 2 sichern – das gilt auch auf die neuen Farben. So günstig gab es die smarten Kopfhörer bislang noch nicht.

Hohe Rabatte auf Android Auto-Dongles

Nicht nur das Google Store-Portfolio ist rabattiert, sondern auch bei den Dongles zur kabellosen Nutzung von Android Auto könnt ihr in diesen Tagen gewaltig sparen. Zum Teil sind die Dongles schon ab 20 Euro zu haben und bieten euch die Möglichkeit, das Kabel verschwinden zu lassen, mehrere Smartphones zu koppeln oder die Verbindung automatisch herzustellen. In der folgenden Box findet ihr die besten Geräte aus diesem Bereich.

Hohe Rabatte auf Nest Smart Home

Nicht nur für die mobile Nutzung gibt es derzeit hohe Rabatte, sondern auch für das Smart Home: Jetzt könnt ihr euch 25 Prozent Rabatt und mehr auf die smarten Überwachungskameras aus dem Hause Google Nest sichern. Wer den Innenbereich überwachen möchte, kann sich jetzt 25 Prozent Rabatt auf die Nest Cam Indoor sichern. Dabei handelt es sich um die mittlerweile dritte Generation mit 2K-Video. Außerdem gibt es jetzt noch 25 Prozent Rabatt auf die Nest Cam für Indoor und Outdoor. Damit solltet ihr gut ausgestattet sein.

Für den Außenbereich gibt es einen Schwung von Kameras, die in ähnlicher Höhe rabattiert sind: Jetzt könnt ihr euch ganze 17 Prozent Rabatt auf die Nest Cam Outdoor in der zweiten Generation sichern. Weil man es draußen eher größer hat, gibt es jetzt auch 25 Prozent Rabatt auf den Nest Cam Outdoor Doppelpack. Zusätzlich zu diesen Angeboten bietet man auch 23 Prozent Rabatt auf die Nest Cam Outdoor mit Flutlicht sowie 31 Prozent Rabatt auf die Nest Doorbell mit Akku.

» Alle Aktionen im Google Store bei Amazon

» Hier geht es zu den Amazon Frühlingsangeboten

