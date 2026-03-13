Android: Kostenpflichtige Spiele gratis ausprobieren – Google Play bekommt neue ‚try before you buy‘-Funktion

Der Google Play Store ist unter Android die wichtigste Anlaufstelle für Apps und Spiele, die sowohl kostenlos bezogen, als auch mit einem Kaufpreis versehen werden können. Im Zuge des gestern angekündigten großen Updates führt man jetzt das neue Konzept „try before you buy“ ein, mit dem man eine der wichtigsten Hürden für kostenpflichtige Inhalte senken will: Nutzer können Spiele für einen gewissen Zeitraum kostenlos ausprobieren und diese anschließend umwandeln.



Viele über den Google Play Store vertriebene Apps und Spiele sind kostenlos. Entweder sind sie tatsächlich frei von Kosten oder sie enthalten In-App-Käufe, Abos, finanzieren sich mit Werbung oder andere Wege. Gerade bei Spielen werden zum Teil zweistellige Kaufpreise aufgerufen, die viele Nutzer schon von Beginn an von der Installation abhalten dürften. Jetzt will Google diese Hürde senken, indem man solche Titel kostenlos zum Ausprobieren anbietet. Damit sollen die Nutzer nicht erst die Katze im Sack kaufen müssen, sondern vor dem Kauf genau wissen, was sie erwartet.

Try before you buy

Die neue Funktion „try before you buy“ soll diese Hürde überwinden: Zunächst auf Spiele beschränkt, sollen sich unterstützte kostenpflichtige Titel vollständig herunterladen, installieren und auch ohne jegliche funktionelle Beschränkungen spielen lassen. Die einzige Einschränkung ist der gewährte Testzeitraum, der vom Entwickler festgelegt wird. Dieser kann im Bereich von Minuten oder auch Stunden liegen, wobei beim obigen Beispiel 60 Minuten als Testzeitraum gewählt wurden.

In der Praxis ist es so, dass die App oder das Spiel kostenlos für den vereinbarten Zeitraum verwendet werden kann. Die Zeit läuft nur während der aktiven Nutzung, sodass man mit einer Stunde Budget auch mehrere Tage immer wieder kurz spielen könnte. Läuft der Zeitraum ab, erscheint eine Bezahlschranke des Google Play Store. Die App oder das Spiel muss anschließend gekauft werden, um es weiter nutzen zu können. Für die Nutzer ergibt sich daraus die Gewissheit, ob die App oder das Spiel wirklich das versprechen, was sie halten.

Der Vorteil im Vergleich zu den bisher verfügbaren Demoversionen ist es, dass die Nutzer sofort an ihrem Spielstand weiterspielen können und dass Entwickler nicht zwei unterschiedliche Anwendungen betreuen müssen. Dass der Google Play Store seit jeher ein Rückgabezeitraum von 2 Stunden bietet, in dem gekaufte Apps zurückgegeben werden können, dürfte vielen Nutzern nicht bekannt sein und löst eben nicht die psychologische Hürde des unbekannten Kaufs.

» Google Play Games & Gemini: Neue Sidekick-Leiste mit KI-ChatBot, Tipps und Funktionen für Android-Spiele

Letzte Aktualisierung am 10.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.