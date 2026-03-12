Google Play Games & Gemini: Neue Sidekick-Leiste mit KI-ChatBot, Tipps und Funktionen für Android-Spiele

Trotz seiner Bedeutung gilt der Google Play Store nicht gerade als Innovationstreiber und die Plattform Google Play Games macht es nicht unbedingt besser. Doch jetzt wird ein großes Update für die Play-Infrastruktur ausgerollt, das natürlich von Gemini angetrieben wird und das Zocken unter Android auf ein ganz neues Level heben soll. Spiele bekommt eine Sidekick-Leiste mit vielen Möglichkeiten.



Schon jetzt kommt man unter Android kaum um Gemini herum, denn der KI-ChatBot und dessen Ableger sind in praktisch alle Google-Apps integriert, findet sich tief im Betriebssystem und soll jetzt auch den Spielemarkt erobern. Der im vergangenen Jahre angekündigte neue Google Play Games Sidekick hat die Testphase offenbar erfolgreich durchlaufen und soll jetzt für alle Nutzer und viele Spiele ausgerollt werden. Dabei handelt es sich laut Google um ein „hilfreiches in-game overlay“, das aus dem rechten Displayrand hereingeschoben werden kann.

In diesem Overlay, das sowohl in der Landscape-Variante als auch der Portrait-Ansicht an gleicher Stelle zu finden ist, soll praktische Funktionen und Hilfestellungen für ein laufendes Spiel geben. Es beginnt noch recht harmlos mit der Anzeige des im Play-Ökosystems gewählten Spielernamen und zeigt auch den aktuellen Punktestand, den man im laufenden Spiel erreicht hat. Darunter folgende eine Reihe von Aktionen: Das Aufnehmen eines Screenshots, das Spiel aufzeichnen, den Bitte-nicht-stören-Modus umschalten oder das Spielchen Live bei YouTube streamen.

Unter diesen Funktionen geht es dann weiter mit der KI: Nutzer können Gemini Live starten, um der KI Zugriff auf das Spiel zu geben und sich möglicherweise wertvolle Tipps zu holen. Gemini Live soll Fragen zum Titel beantworten, aber auch den Spielverlauf beschreiben und Hilfestellungen geben können.









Unter Gemini Live folgt der Bereich „Spieletipps“, der nicht etwa von der Redaktion erstellt wird, sondern von der KI automatisch auf Basis von anderen Spielern zusammengefasst wird. Dazu können unter anderem Spielestrategien gehören, die schnelle Tipps und Hilfsmittel geben, wie sich eine Herausforderung bestehen lässt. Darunter können mit dem Spiel zusammenhängende Erfolge abgerufen werden, Coupons, In-App-Käufe und einige weitere Dinge. Also all das, was man für ein laufendes Spiel benötigen könnte.

Im obigen Video sowie auf den Screenshots könnt ihr sehen, wie Gemini in diesem Zusammenhang aussieht. Laut der damaligen und heutigen Ankündigung beobachtet Gemini das gesamte Spielgeschehen und kann dadurch auch dynamische Tipps geben, die sich auf mögliche Strategien oder Fehler des Spielers beziehen. Der neue Google Play Games Sidekick startet ab sofort für alle Nutzer und für eine Reihe von populären Spielen: Im Google Play Store findet ihr eine Liste mit 90 Spielen, die den Sidekick bereits unterstützen.

