Android Update: Neues Backup, neuer Desktopmodus, das Ende der Apps, Android-Turbo und Dongle-Aktionen

Eine wirklich interessante Android-Woche geht zu Ende, die uns vor allem viele Informationen zur Zukunft des Betriebssystems beschert hat: Wir haben über das neue Backup berichtet, über die Funktion des Desktopmodus, das Ende der Android-App, den Android-Turbo und noch einiges mehr – bis hin zu den aktuellen Dongle-Aktionen. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.



Der Monat März gilt eigentlich nicht als großer Android-Monat, doch diesmal ist es anders – denn es geht vor allem um die Zukunft des Betriebssystems: Desktop, Backup, der Wandel von den Apps zur KI und einiges mehr. Außerdem haben wir über die Android Auto-Kinderspiele berichtet, über Aktionen, App-Updates, einen neuen Turbo und vieles mehr. Im Folgenden findet ihr wieder unseren gewohnten Rückblick auf die letzten sieben Tage rund um die Android-Produkte. Für mehr Details klickt auf die jeweiligen Artikel.

Neues Android-Backup

Google startet ein neues Android-Backup, das den Downloads-Ordner im Google Drive ablegen soll. Wir stellen uns anlässlich dessen die Frage, ob das Android-Backup mit all seinen Facetten, Datentypen und unterschiedlichen Speicherorten nicht langsam zu kompliziert wird.

» Ist das neue Android-Backup zu kompliziert?

Android Auto Kinderspiele

Android Auto startet eine Reihe von Kinderspielen, die direkt auf dem Infotainment-Display gezockt werden können. Das ist eine nette Unterhaltung, allerdings richtet es sich an die jüngste Zielgruppe und man darf hinterfragen, was eigentlich der Zweck der ganzen Sache sein soll.

» Google bringt Kinderspiele zu Android Auto









Das ist der Android-Desktopmodus

Google hat endlich den neuen Android-Desktopmodus gestartet, der sowohl auf den Pixel-Smartphones als auch auf dem Pixel Tablet und natürlich dem Foldable genutzt werden kann. Wir zeigen euch in diesem Artikel ausführlich, wie dieser Desktopmodus funktioniert und warum er sich je nach genutztem Gerät völlig anders verhält.

» So funktioniert der Android-Desktopmodus

Das Ende der Android-Apps?

Auch bei Android drängt sich die KI immer mehr in den Alltag. Diese und einige weitere Entwicklungen lassen vermuten, dass den Android-Apps nicht mehr die ganz große Zukunft beschert ist, sondern diese langfristig durch die KI-Anwendungen abgelöst werden. Klingt zunächst absurd, aber die Liste der Argumente wächst.

» Bedeutet KI das Ende der Android-Apps?

Google Find Hub entfernt Hürden

Der Google Find Hub macht es den Nutzern jetzt leichter, auf die Liste der Kontakte und Geräte zuzugreifen. Es ist nicht mehr notwendig, das Smartphone dafür noch einmal mit einer biometrischen Methode zu entsperren.

» Google Find Hub entfernt Hürden zum Abruf

Neuer Android-Turbo

Google führt einen neuen Android-Turbo ein, mit dem der Start und die Nutzung von Apps schneller werden sollen. Außerdem will man mit FDO-System – das man dafür erdacht hat – auch noch den Akku der Geräte schonen.

» Google zündet neuen Android-Turbo – alle Infos









Google Play Games bekommt Gemini-Seitenleiste

Google Play Games hat in dieser Woche ein großes Update bekommen, das das Spielen auf Android-Geräten stark verändern soll und sicherlich auch wird. Denn es gibt eine neue Seitenleiste, die viele Informationen bereithält und gleichzeitig die Gemini-KI mitbringt. Diese soll Tipps für das Spiel geben, für die aktuelle Szene, soll Rückmeldungen über den bisherigen Verlauf geben und noch vieles mehr. Wer unter Android zockt, sollte sich das einmal ansehen:

» Google Play Games bekommt Sidekick mit Gemini-Seitenleiste

Google Messages erhält Papierkorb

Google Messages bekommt einen Papierkorb, in dem alle gelöschten Konversationen abgelegt werden. Statt diese sofort zu löschen, werden sie jetzt in den Papierkorb verschoben und können von dort für 30 Tage wiederhergestellt werden. Praktisch, wird sicherlich einmal benötigt werden.

» Google Messages bekommt Papierkorb für gelöschte Nachrichten

Google Play Store bringt neue try before you buy-Funktion

Der Google Play Store bekommt eine neue Funktion, mit der sich Kauftitel kostenlos ausprobieren lassen. Dafür gibt es einen speziellen Probezeitraum, der von Entwicklern festgelegt werden kann. Hat man sich vom Spiel überzeugt, lässt es sich zum Vollpreis kaufen und an der zuletzt verwendeten Stelle weiterspielen.

» Google Play Games bietet jetzt kostenlose Testzeiträume









Android Auto Dongles in Aktion

Wow, jetzt gibt es wirklich starke Aktionen bei den Amazon Frühlingsangeboten. Dort könnt ihr euch jetzt die Android Auto-Dongles zum halben Preis oder gar noch günstiger sichern. Mit diesen lässt sich Android Auto vollkommen ohne Kabel nutzen, mit mehreren Smartphones inklusive Umschalter sowie mit einem automatischen Start. Die besten Angebote aus diesem Bereich findet ihr im folgenden Artikel.

» Jetzt bis zu 50 Prozent auf Android Auto-Dongles sparen

