Gemini Update: KI ersetzt Apps, Start in Google Maps, Play, Drive, Docs, Assistant-Einstellung, Nano Banana

Die zu Ende gehende Gemini-Woche war mal wieder mit Themen vollgepackt, die das KI-Modell und dessen Integrationen voranbringen: Es gibt neues von Nano Banana, tiefere Integrationen in Maps, Play, Docs und Drive, wir spekulieren über das baldige Aus der Android-Apps und noch sehr viel mehr. Das alles und mehr könnt ihr in unserem wöchentlichen Gemini Update nachlesen, in dem wir alle wichtigen Themen der Woche übersichtlich zusammenfassen.



Das KI-Modell Gemini ist auch in der vergangenen Woche wieder das absolute Fokusprodukt gewesen und hat uns sehr viele Neuerungen gebracht: Tiefere Integrationen in Google Drive und Docs, in Google Maps, in Google Drive und mehr. Außerdem berichten wir über das Aus des Google Assistant, die Ablöse der Android-Apps und mehr. In der folgenden Auflistung findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Gemini in der Formel 1

Google bringt Gemini als Sponsoring in die Formel 1. Man wird zum Hauptsponsor des McLaren-Teams, das nun nicht mehr mit Chrome-Reifen, sondern mit Gemini-Reifen und vielen weiteren Platzierungen unterwegs ist.

» Gemini auf dem McLaren in der Formel 1

Google Assistant wird eingestellt

Geht es nach offiziellen Angaben, wird der Google Assistant bis Ende dieses Monats eingestellt. Das wären nur noch wenige Wochen und wir dürfen zumindest bezweifeln, ob dieser Zeitplan gehalten werden kann.

» Google Assistant wird eingestellt und durch Gemini ersetzt









Gemini-KI ersetzt Android-Apps

Die Gemini-KI dürfte schon sehr bald viele Android-Apps ersetzen können. Diese Möglichkeiten und einige andere aktuelle Entwicklungen lassen uns vermuten, dass die große Zeit der Android-Apps schon bald vorüber sein könnte – und das schneller, als wir es erwarten würden.

» Gemini-KI könnte langfristig Android-Apps ersetzen

Gemini Lyria – der perfekte Prompt

Wir zeigen euch, wie ihr den perfekten Prompt für Gemini Lyria erstellen könnt. Beachtet ihr die Anweisungen und Hilfestellungen, können gute Ergebnisse aus dem KI-Musikgenerator erwartet werden.

» So erstellt ihr den perfekten Prompt für Gemini Lyria

Gemini scheitert an Sudoku

Die Gemini-KI kann gefühlt alles und gibt sich gerne allwissend, doch ausgerechnet an einem simplen Logikrätsel scheint es zu verzweifeln. Ein Testlauf zeigt, dass Gemini kein Sudoku lösen kann.

» Gemini-KI scheitert noch immer an Sudoku

Wichtiges Update für Gemini Nano Banana

Gemini Nano Banana bekommt ein Update, das die Nachbearbeitung der erstellten Inhalte erleichtern soll. Nutzer sollen schon sehr bald mit dem Stift auf dem Bild zeichnen und Veränderungen markieren können.

» Gemini Nano Banana bekommt wichtiges Update









NotebookLM akzeptiert jetzt eBook-Dateien

Die Dokumentplattform NotebookLM akzeptiert jetzt auch eBook-Dateien im bekannten ePub-Format. Statt wie bisher nur PDFs und andere Formate aus dem Dokumentbereich verwenden zu können, öffnet man sich damit auch für eine größere Menge an Informationen und neue Kategorien.

» NotebookLM akzeptiert jetzt auch eBook-Dateien

Google Docs verstärkt Gemini-Integration

Google Docs baut die Integration von Gemini aus. Jetzt erhalten Nutzer die Möglichkeit, gemeinsam mit Gemini an einem Dokument zu arbeiten bzw. dieses mit einfachen Prompts zu optimieren.

» Google Docs ermöglicht KI-Zusammenarbeit mit Gemini

Gemini in Google Chrome startet in weiteren Ländern

Die Integration von Gemini in Google Chrome wurde zuletzt deutlich ausgebaut und jetzt geht es an die Internationalisierung. Die KI im Browser startet in drei neuen Ländern und dürfte schon sehr bald auch im europäischen Raum an den Start gehen.

» Gemini in Google Chrome startet jetzt in noch mehr Ländern

Google Drive integriert Gemini

Google Drive integriert Gemini noch tiefer, sodass die Nutzer gezielt nach Dateiinhalten suchen können und die Antworten sowie Fakten ohne Öffnen der Dateien präsentiert bekommen.

» Google Drive erhält neue KI-Zusammenfassungen von Gemini









Google Play Games bekommt Gemini-Sidekick

Google Play Games bekommt eine ganz neue Sidekick-Seitenleiste, in der auch Gemini verfügbar ist. Die KI soll Tipps zum Spielverlauf geben und auch auf den bisherigen Spielverlauf reagieren können.

» Google Play Games integriert KI-Seitenleiste mit Gemini

Google Maps und Gemini

Google Maps bekommt das größte Update seit zehn Jahren, das natürlich stark von Gemini geprägt ist. Es startet die neue Funktion „Ask Maps“ für die Kartenplattform und man bringt eine ganz neue Navigation mit immersiver Ansicht.

» Google Maps startet neue Ask Maps-Funktion

» Google Maps Navigation bekommt immersive KI-Darstellung

Letzte Aktualisierung am 10.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.