Pixel Update: Neues im Pixel Launcher, Pixel Kamera, Leak zeigt Pixel 11-Design, Pixel Watch-Gesten & Aktion

Zur Mitte des Monats geht wieder eine interessante Pixel-Woche zu Ende, die uns neben einer Reihe von Leaks zu neuen Produkten auch Updates gebracht haben, neue Gesten für die Pixel Watch und weitere Ausblicke sowie Ankündigungen. Außerdem berichten wir natürlich über die starken Pixel-Aktionen. Wie gewohnt blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die Pixel-Smartphones haben in dieser Woche wieder einige große Auftritte – und das liegt nicht nur an den starken Aktionen im Google Store. Denn es zeigen sich Updates für die Pixel Kamera, für den Pixel Launcher, neue Gesten für die Pixel Watch und auch Leaks rund um die Pixel 11-Smartphones. Es war wieder einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Neue Pixel Watch-Gesten

Es gibt neue Gesten für die Pixel Watch 3 und 4, mit denen sich die Smartwatches völlig ohne Berührung steuern lassen. Stattdessen reicht ein Fingertipp in der Luft. Wir zeigen euch, wie das funktioniert.

» Das sind die neuen Pixel Watch-Gesten zur berührungsfreien Steuerung

Pixel 11-Leak zeigt neue Kameraleiste

Es gibt einen ersten großen Pixel 11-Leak, der das Design der Kameraleiste in Aussicht stellt. Tatsächlich scheint diese erstmals seit längerer Zeit wieder zu schrumpfen. Schaut mal in die Bilder herein.

» Leak lässt neues Kameradesign der Pixel 11-Smartphones erahnen









Pixel 10a vs Pixel 10

Wer derzeit ernsthaft zwischen einem Pixel 10a und Pixel 10 schwankt, sollte sich für das Flaggschiff entscheiden. Im folgenden Vergleichstest findet ihr viele gute Argumente, die eine solche Entscheidung untermauern.

» Pixel 10a vs Pixel 10 – es gibt einen klaren Gewinner

Pixel 11 Pro Fold Leak

Ein neuer Leak zeigt uns das Pixel 11 Pro Fold in der typischen Render-Optik. Auch das neue Foldable soll einige Veränderungen erhalten, die sich jetzt in diesen Leaks zeigen.

» Leak zeigt das neue Pixel 11 Pro Fold in voller Pracht

Pixel Launcher bekommt Transit-Modus

Der Pixel Launcher bekommt einen Transit-Modus, der sich automatisch umschalten soll. In diesem Modus gibt es zusätzliche Informationen für das Pixel-Widget sowie bei Bedarf umgestellte Profile.

» Pixel Launcher bekommt Transit-Modus für Pendler

Pixel Kamera mit Pro-Zoom

Die Pixel Kamera bekommt ein Update, das eine neue Bezeichnung für den Superzoom im Gepäck hat. Dieser nennt sich jetzt einfach nur „Pro Zoom“ und dürfte wohl schon bald umfangreicher überarbeitet werden.

» Pixel Kamera mit neuer Bezeichnung für den Pro-Zoom









Viele Pixel-Aktionen zu den Amazon Frühjahrsangeboten

Im Google Store gibt es passend zu den Amazon Frühlingsangeboten sehr starke Aktionen rund um die Pixel-Smartphones, die ihr nicht verpassen solltet! Es gibt bis zu 30 Prozent Rabatt auf die Pixel 10-Smartphones, 25 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 4, die Pixel Buds mit hohen Rabatten, das Pixel 9a schon ab 355 Euro und sehr viel mehr. Wir haben euch alle Aktionen übersichtlich aufgelistet, die in diesem Umfang so schnell nicht wiederkommen.

» Alle Pixel-Aktionen im Google Store (Amazon)

» Das sind die besten Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon

» Pixel 9a jetzt zum Knallerpreis von nur 355 Euro!

» 30 Prozent auf Pixel Watch 4, Pixel Buds und mehr

Letzte Aktualisierung am 10.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.