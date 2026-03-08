Pixel Watch: Das sind die neue Gesten zur Steuerung der Smartwatch – Fingertippen ohne Berührung (Videos)

In dieser Woche hat Google ein Pixel Watch Feature Drop veröffentlicht, das eine Reihe von neuen Funktionen auf die Smartwatches bringt, die den Komfort erhöhen sollen. Das Update hat eine völlig neue Geste im Gepäck, die vielen Nutzern vermutlich noch gar nicht bekannt ist, aber im Alltag sehr praktisch sein kann: Mit Double-Pinch lässt sich auch die Pixel Watch 3 jetzt ganz ohne Berührung bedienen.



Smartwatches werden typischerweise über ihren Touchscreen gesteuert, ähnlich wie das bei einem Smartphone der Fall ist. Außerdem lassen sich je nach Gerät diverse Aktionen durch eine Armbewegung auslösen oder die Smartwatch auch per Sprache steuern. Vor einigen Monaten hat Google mit der Pixel Watch 4 die Reihe dieser Möglichkeiten um eine Gestenform erweitert, für die gar keine Berührung der Smartwatch mehr notwendig ist. Jetzt startet diese im Rahmen des Pixel Watch Feature Drop auch auf den Smartwatches der dritten Generation.

Double-Pinch

Die neue Geste soll eine Einhandbedienung einführen und es den Nutzern ermöglichen, die Smartwatch mit nur einer Hand zu bedienen – was normalerweise aus rein anatomischen Gründen nicht möglich ist. Denn die Finger der Hand, an dessen Handgelenk die Smartwatch getragen wird, kann das Display im Normalfall gar nicht berühren. Die neue Geste macht es dennoch möglich und erlaubt es, dass die andere Hand in der Hosentasche bleiben oder für andere Zwecke genutzt werden kann. Praktisch, wenn man etwa ein Getränk in der Hand hält und jede Touch-Aktion gefährlich werden könnte.

Für diese neue Geste werden nur zwei Finger benötigt, nämlich der Daumen und der Zeigefinger. Diese müssen einfach zwei Mal schnell nacheinander zusammengetippt werden, um eine Aktion auszulösen. Die sehr feinfühligen Sensoren in der Smartwatch registrieren diese Bewegung aus dem Handgelenk heraus und werten diese als Bestätigung einer auszulösenden Aktion. In den folgenden Videos könnt ihr sehen, was damit möglich ist.









Das sind die Double Pinch-Möglichkeiten









So funktioniert die Einhandbedienung

Auf der Pixel Watch 4 dürfte sich die Einhandbedienung etabliert haben, sodass Google sie jetzt auch auf die dritte Generation der Smartwatches bringt. Ihr müsst das Feature nur einmalig in den Einstellungen aktivieren (siehe obiges Video) und könnt anschließend mit dem Zusammentippen des Daumens und Zeigefingers die Aktionen auslösen. Ganz egal, ob ihr gerade Einkäufe tätigt oder ein Getränk in der Hand habt – eine solche schnelle Aktion ist immer möglich.

Zusätzlich spricht man davon, dass das Drehen des Handgelenks es ermöglicht, dieselben Aktionen auszulösen. Das dürfte allerdings nicht ganz so zuverlässig sein wie der Double-Tap und vielleicht auch zu Falscherkennungen führen. Probiert das doch nach dem jüngsten Update einfach einmal auf eurer Pixel Watch 3 aus. Wer eine Pixel Watch 4 besitzt und diese Funktion bisher gar nicht kann, kann sie nun ebenfalls kennenlernen.

[Google-Blog]

