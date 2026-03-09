Gemini Nano Banana: KI-Bildgenerator bekommt exakte Auswahl und Anmerkungen zur Bildbearbeitung (APK)

Googles KI-Bildgenerator Gemini Nano Banana hat zuletzt große Fortschritte gemacht, viele neue Funktionen erhalten und ist bereits in der zweiten Generation erschienen. Jetzt zeigt sich ein neues Feature im Teardown, das die Nachbearbeitung eines generierten Bildes deutlich vereinfachen dürfte: Nutzer sollen zukünftig Bereiche markieren und gezielt ansprechen können.



Der KI-Bildgenerator Gemini Nano Banana liefert mittlerweile sehr starke Ergebnisse und mit dem perfekten Gemini-Prompt sind die Chancen recht hoch, dass schon das erste generierte Bild den Nutzerwünschen entspricht. Sollte das nicht der Fall sein, kann man ein Bild jederzeit neu generieren oder per Prompt bearbeiten lassen. Das ist allerdings nicht immer so einfach oder erfordert aufgrund der exakten Beschreibung einen längeren Prompt als zum Beginn.

Jetzt zeigt sich eine neue Funktion im Teardown, die bei der Nachbearbeitung helfen soll: Nutzer werden die Möglichkeit haben, einzelne Bereiche des generierten Bildes zu markieren, um die KI auf die exakte Stelle für die Optimierung zu verweisen, ohne das ausführlich beschreiben zu müssen. Denn gerade bei der Nachbearbeitung gibt es oftmals Irrtümer, Missverständnisse zwischen KI und Nutzer oder es ist für den Nutzer nicht ganz so einfach zu beschreiben.

Die Bereiche können aber nicht nur hervorgehoben werden, sondern die Nutzer sollen auch Anmerkungen direkt auf das Bild zeichnen können, sodass die Bild-KI sehr genau den Bereich und den Wunsch erfassen kann. Ob das dann auch zu besseren Bearbeitungsergebnissen führt, ist natürlich wieder eine andere Sache. Weil eine KI-Bildbearbeitung anders funktioniert als eine klassische Bildbearbeitung, wird die Auswahl im Hintergrund vermutlich durch einen umfangreichen und optimierten Prompt ersetzt.

Die neue Funktion ist derzeit nur im Teardown durch die Aktivierung einiger versteckter Schalter nutzbar. Ein Rollout dürfte dank der Entwicklungsgeschwindigkeit von Gemini und auch Nano Banana aber wohl nicht mehr lange auf sich warten lassen.

» Gemini: KI-Bildgenerator Whisk wird eingestellt – Google integriert starkes Tool in Videogenerator Flow

[Android Authority]

Letzte Aktualisierung am 21.02.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.